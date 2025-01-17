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Інструменти аналізу шкідливих програм - Найпопулярніші застосунки - Острови Герд і Макдоналд
Інструменти аналізу зловмисного програмного забезпечення необхідні для ізоляції та дослідження зловмисного програмного забезпечення, виявленого в ІТ-ресурсах, кінцевих точках і програмах компанії. Ці інструменти зазвичай ідентифікують зловмисне програмне забезпечення, а потім переміщують заражені ресурси в безпечне ізольоване середовище. У цьому пісочному програмному середовищі фахівці з безпеки аналізують код і поведінку зловмисного програмного забезпечення, щоб зрозуміти його функціональність, оцінити шкоду, яку воно могло завдати, і розробити стратегії захисту від майбутніх атак. Ці інструменти використовуються групами безпеки та ІТ-спеціалістами, які беруть участь у реагуванні на інциденти, аналізі ризиків і операціях безпеки. Збираючи дані з виявленого шкідливого програмного забезпечення, вони посилюють заходи безпеки та запобігають скомпрометації системи подібними загрозами. Ця інформація часто інтегрується з існуючими системами аналізу загроз і використовується для дослідження ширших сегментів ІТ-інфраструктури, щоб переконатися, що зловмисне програмне забезпечення не проникло в інші області.
Запит на новий застосунок
VirusTotal
virustotal.com
Аналізуйте підозрілі файли та URL-адреси, щоб виявити типи зловмисного програмного забезпечення, автоматично надсилаючи їх спільноті безпеки.
ANY.RUN
any.run
Хмарна служба аналізу шкідливих програм. Виведіть вашу інформаційну безпеку на новий рівень. Аналізуйте підозрілі та шкідливі дії за допомогою наших інноваційних інструментів.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
Надішліть зловмисне програмне забезпечення для безкоштовного аналізу за допомогою технології Falcon Sandbox і Hybrid Analysis. Hybrid Analysis розробляє та ліцензує інструменти аналізу для боротьби зі зловмисним програмним забезпеченням.
Coro
coro.net
Coro — це платформа кібербезпеки нового типу. Єдина платформа, яка захищає всю вашу компанію. Використовуючи Coro, ви захищаєте електронну пошту, дані, кінцеві пристрої, хмарні програми та навіть діяльність користувачів. З Coro кожен може стати експертом з кібербезпеки. Освоєння Coro займає кілька хвилин і розроблено, щоб виключити кібербезпеку зі списку ваших справ. Coro працює на базі штучного інтелекту, який виконує всю роботу за вас. Наш штучний інтелект усуває 95% загроз, а з рештою ви можете впоратися за допомогою унікальної технології One-Click-Resolve від Coro. Coro вважає, що ви маєте право на кібербезпеку корпоративного рівня, незалежно від вашого розміру. Отримайте кібербезпеку, якої ви ніколи не бачили. Спробуйте Coro сьогодні.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone — це автоматизований та інтерактивний інструмент на основі гіпервізора для аналізу зловмисного програмного забезпечення, який дозволяє боротися зі зловмисним програмним забезпеченням нового покоління.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard — це передове рішення для кібербезпеки, яке спеціалізується на виявленні та аналізі шкідливих документів. Використовуючи вдосконалені методи структурного аналізу, DOCGuard визначає загрози в документах Office, PDF-файлах та інших типах файлів, надаючи докладні звіти для посилення заходів безпеки. Наша інноваційна технологія забезпечує швидке виявлення з високою точністю, допомагаючи організаціям захищатися від нових кіберзагроз. Вбудована інтеграція SMTP: DOCGuard можна інтегрувати з системами електронної пошти для аналізу вхідних і вихідних електронних листів на наявність шкідливого вмісту. Додавши додатковий заголовок SMTP із вердиктом електронного листа, DOCGuard гарантує, що лише захищені електронні листи надходять до одержувачів, тоді як підозрілі електронні листи викликають сповіщення та блокуються, якщо необхідно. Інтеграція BCC: DOCGuard може використовувати BCC (Blind Carbon Copy) для аналізу електронних листів, не перериваючи звичайний потік електронної пошти. Це дозволяє постійно контролювати всі електронні листи, забезпечуючи додатковий рівень безпеки шляхом виявлення та блокування шкідливого вмісту до того, як він досягне одержувача. Інтеграція SOAR: платформи організації безпеки, автоматизації та реагування (SOAR) можуть використовувати API DOCGuard для перевірки сповіщень і покращення реагування на інциденти. DOCGuard може забезпечити детальний аналіз підозрілих файлів, допомагаючи командам безпеки ефективніше реагувати на загрози. Реагування на інциденти: під час цифрової експертизи та реагування на інциденти (DFIR) DOCGuard можна використовувати для аналізу скомпрометованих документів і визначення ознак компрометації (IOC). Це допомагає відстежити джерело атаки та зрозуміти тактику, яку використовують зловмисники. Інтеграція платформ обміну файлами: DOCGuard можна інтегрувати з платформами обміну файлами, щоб забезпечити спільні документи