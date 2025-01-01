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Послуги машинного перекладу включають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту або вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
Запит на новий застосунок
Google Translate
translate.google.com
Google Translate - це безкоштовний додаток для перекладу текстів і вебсайтів між кількома мовами, який підтримує понад 100 мов.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — безкоштовний сервіс нейронного машинного перекладу, що пропонує точні переклади між 11 мовами.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator - це додаток для перекладу тексту та мови на понад 200 мов, який підтримує переклад в режимі реального часу та офлайн.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate - це додаток для перекладу текстів, голосу та зображень більше ніж з 90 мовами, з функцією роботи в офлайн режимі.
Lexibird
lexibird.com
Lexibird - AI-додаток для перекладу, коригування та підсумовування текстів, що забезпечує точність та високу якість результатів.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator Conversations дозволяє перекладати розмови в режимі реального часу для спілкування між людьми різними мовами.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладач U-Dictionary дозволяє перекладати тексти між 108 мовами, має словник та інтуїтивний інтерфейс, полегшуючи спілкування та вивчення мов.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago - це додаток для перекладу, що використовує ШІ, підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад на кількох мовах. Включає офлайн-можливості.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Translate - це інструмент перекладу, що підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад, працює офлайн і має функції для спілкування в реальному часі.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai - це інструмент для локалізації відео, що дозволяє швидко перекладати контент у 130+ мовах та додавати професійний голосовий супровід без запису.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate - безкоштовний перекладач, що надає можливість перекладу тексту, сайтів, зображень у реальному часі понад 100 мовами, з офлайн-підтримкою.
Translate.com
translate.com
Translate.com - додаток для перекладу тексту, документів та розмов у реальному часі, що підтримує понад 90 мовних пар.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate – застосунок для отримання перекладів без використання сервісів Google, що запобігає їхньому відстеженню.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Центр перекладу Google дозволяє швидко перекладати документи на 135 мов із збереженням форматування та інтеграцією з іншими інструментами.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Додаток Youdao Translate надає безкоштовний переклад тексту та документів з/на кілька мов, включаючи голосові функції та детальний словник.
OpenL
openl.io
OpenL — це інструмент для перекладу, що використовує ІІ для автоматичного перекладу тексту між 15 мовами, з точним перекладом контексту.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君 - додаток для перекладу тексту, голосу і зображень, який підтримує кілька мов і допомагає в міжмовному спілкуванні.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 - додаток для безкоштовного онлайн-перекладу, що підтримує понад 100 мов та різні сфери застосування, включаючи повсякденні та професійні задачі.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator - універсальний інструмент для миттєвого перекладу слів, фраз та текстів більш ніж 100 мовами, включаючи голосове введення.
Multilings
multilings.com
Multilings - це сервіс штучного інтелекту для перекладу тексту, написання контенту та управління багатомовним вмістом.
Transmonkey
transmonkey.ai
TransMonkey – це ПЗ для перекладу, що підтримує понад 130 мов та 30 форматів файлів, включаючи документи, зображення і відео.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex - це додаток для перекладу текстів, мови, зображень та документів, який підтримує понад 109 мов та рішення для конфіденційності даних.
Systran
systransoft.com
Systran — це інструмент машинного перекладу, який підтримує переклади більше 50 мов з можливістю налаштування для специфічних галузей.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译 - це додаток для перекладу в реальному часі, який підтримує кілька мов, дозволяючи ефективно спілкуватися в різних умовах.
Language Weaver
rws.com
Мовний ткач - це платформа нейронного машинного перекладу, що забезпечує точний і безпечний переклад величезних обсягів контенту для організацій.
MachineTranslation
machinetranslation.com
Додаток MachineTranslation забезпечує швидкий та точний переклад між мовами, підтримуючи різноманітні формати документів та інтеграцію з іншими програмами.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 - це онлайн інструмент для перекладу текстів і документів у різних форматах, підтримує кілька мов та зручний у користуванні.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa переклади - платформа для юридичних та фінансових перекладів, що використовує AI для швидких і якісних перекладів документів.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans - додаток для перекладу текстів і документів (PDF/Word/Excel/PPT) з підтримкою двомовних версій та збереженням оригінального формату.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — це платформа для швидкого та точного перекладу документів у різних форматах та на кілька мов.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate — безкоштовний додаток для перекладу з більш ніж 6000 слів без обмежень за кількістю слів чи використанням.
Stepes
stepes.com
Stepes - додаток для швидкого та точного перекладу текстів і документів на понад 100 мов, а також для отримання послуг усного перекладу.
Checksub
checksub.com
Checksub — це інструмент на базі ШІ для генерації субтитрів та перекладу відео на понад 200 мов, з можливістю редагування та налаштування стилів.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT - платформа машинного перекладу для команд локалізації, що пропонує налаштування моделей та інструменти для покращення точності перекладу.
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа для машинного перекладу, що використовує правила для точного перекладу текстів між різними мовами, особливо менш розповсюдженими.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX – це платформа для юридичного та фінансового перекладу документів з підтримкою ШІ. Економте час і гроші на перекладі бізнес-документів.
Lilt
lilt.com
LILT - платформа для перекладу та створення контенту за допомогою AI, що забезпечує високоякісний, швидкий переклад та ефективне управління робочими процесами.
Localize
localizejs.com
Localize - це безкодове рішення для перекладу SaaS-платформ, що дозволяє швидко локалізувати веб-додатки та контент для глобальних ринків.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT - це додаток для точного машинного перекладу, що підтримує різні мови та призначений для бізнесу і особистого використання.
YOUS
yous.ai
YOUS – месенджер з AI-перекладачем для спілкування різними мовами через дзвінки, зустрічі, чати, з функцією транскрипції та захищеним зберіганням даних.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate - це додаток для точного перекладу тексту на 248 мов з можливістю синтезу мовлення та голосового вводу, що спрощує мовне спілкування.
Lingoedit
lingoedit.com
Lingoedit - це інструмент для перекладу та редагування документів, що підтримує понад 30 мов з можливістю оптимізації граматики та налаштування речень.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI підвищує ефективність перекладу, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування людиною.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com - це AI-додаток для точного перекладу юридичних документів, з можливістю людського перегляду, зосереджений на потребах юридичного сектора.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT - платформа для автоматизації процесів машинного перекладу. Дозволяє створювати, налаштовувати та впроваджувати перекладацькі рішення без спеціальних навичок.
Textshuttle
textshuttle.com
TextShuttle - це додаток для автоматичного перекладу текстів, який забезпечує точні переклади між різними мовами, адаптуючись до контексту.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby - платформа для перекладу маркетингових матеріалів з використанням AI, що дозволяє адаптувати рекламу до різних мов та культур.
Language I/O
languageio.com
Language I/O - це програмне забезпечення, яке дозволяє командам підтримки спілкуватися в реальному часі більш ніж 100 мовами, забезпечуючи точний переклад.
Intento
inten.to
Intento — платформа на базі AI для локалізації вмісту, що автоматизує процеси перекладу та інтегрується з існуючими системами для поліпшення комунікацій.
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