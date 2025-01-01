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Послуги машинного перекладу
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Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки

Послуги машинного перекладу включають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту або вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.

Запит на новий застосунок


Google Translate

Google Translate

translate.google.com

Google Translate - це безкоштовний додаток для перекладу текстів і вебсайтів між кількома мовами, який підтримує понад 100 мов.

DeepL Translator

DeepL Translator

deepl.com

DeepL Translator — безкоштовний сервіс нейронного машинного перекладу, що пропонує точні переклади між 11 мовами.

Microsoft Translator

Microsoft Translator

bing.com

Microsoft Translator - це додаток для перекладу тексту та мови на понад 200 мов, який підтримує переклад в режимі реального часу та офлайн.

Yandex Translate

Yandex Translate

translate.yandex.com

Yandex Translate - це додаток для перекладу текстів, голосу та зображень більше ніж з 90 мовами, з функцією роботи в офлайн режимі.

Lexibird

Lexibird

lexibird.com

Lexibird - AI-додаток для перекладу, коригування та підсумовування текстів, що забезпечує точність та високу якість результатів.

Microsoft Translator Conversations

Microsoft Translator Conversations

translator.microsoft.com

Microsoft Translator Conversations дозволяє перекладати розмови в режимі реального часу для спілкування між людьми різними мовами.

U-Dictionary Translator

U-Dictionary Translator

u-dictionary.com

Перекладач U-Dictionary дозволяє перекладати тексти між 108 мовами, має словник та інтуїтивний інтерфейс, полегшуючи спілкування та вивчення мов.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.

네이버 파파고

네이버 파파고

papago.naver.com

Naver Papago - це додаток для перекладу, що використовує ШІ, підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад на кількох мовах. Включає офлайн-можливості.

百度翻译

百度翻译

fanyi.baidu.com

Baidu Translate - це інструмент перекладу, що підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад, працює офлайн і має функції для спілкування в реальному часі.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai - це інструмент для локалізації відео, що дозволяє швидко перекладати контент у 130+ мовах та додавати професійний голосовий супровід без запису.

iTranslate

iTranslate

itranslate.com

iTranslate - безкоштовний перекладач, що надає можливість перекладу тексту, сайтів, зображень у реальному часі понад 100 мовами, з офлайн-підтримкою.

Translate.com

Translate.com

translate.com

Translate.com - додаток для перекладу тексту, документів та розмов у реальному часі, що підтримує понад 90 мовних пар.

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Lingva Translate – застосунок для отримання перекладів без використання сервісів Google, що запобігає їхньому відстеженню.

Google Translation Hub

Google Translation Hub

cloud.google.com

Центр перекладу Google дозволяє швидко перекладати документи на 135 мов із збереженням форматування та інтеграцією з іншими інструментами.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.

有道翻译

有道翻译

fanyi.youdao.com

Додаток Youdao Translate надає безкоштовний переклад тексту та документів з/на кілька мов, включаючи голосові функції та детальний словник.

OpenL

OpenL

openl.io

OpenL — це інструмент для перекладу, що використовує ІІ для автоматичного перекладу тексту між 15 мовами, з точним перекладом контексту.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.

腾讯翻译君

腾讯翻译君

fanyi.qq.com

腾讯翻译君 - додаток для перекладу тексту, голосу і зображень, який підтримує кілька мов і допомагає в міжмовному спілкуванні.

火山翻译

火山翻译

translate.volcengine.com

火山翻译 - додаток для безкоштовного онлайн-перекладу, що підтримує понад 100 мов та різні сфери застосування, включаючи повсякденні та професійні задачі.

ImTranslator

ImTranslator

imtranslator.net

ImTranslator - універсальний інструмент для миттєвого перекладу слів, фраз та текстів більш ніж 100 мовами, включаючи голосове введення.

Multilings

Multilings

multilings.com

Multilings - це сервіс штучного інтелекту для перекладу тексту, написання контенту та управління багатомовним вмістом.

Transmonkey

Transmonkey

transmonkey.ai

TransMonkey – це ПЗ для перекладу, що підтримує понад 130 мов та 30 форматів файлів, включаючи документи, зображення і відео.

Lingvanex

Lingvanex

lingvanex.com

Lingvanex - це додаток для перекладу текстів, мови, зображень та документів, який підтримує понад 109 мов та рішення для конфіденційності даних.

Systran

Systran

systransoft.com

Systran — це інструмент машинного перекладу, який підтримує переклади більше 50 мов з можливістю налаштування для специфічних галузей.

腾讯交互翻译

腾讯交互翻译

transmart.qq.com

腾讯交互翻译 - це додаток для перекладу в реальному часі, який підтримує кілька мов, дозволяючи ефективно спілкуватися в різних умовах.

Language Weaver

Language Weaver

rws.com

Мовний ткач - це платформа нейронного машинного перекладу, що забезпечує точний і безпечний переклад величезних обсягів контенту для організацій.

MachineTranslation

MachineTranslation

machinetranslation.com

Додаток MachineTranslation забезпечує швидкий та точний переклад між мовами, підтримуючи різноманітні формати документів та інтеграцію з іншими програмами.

Alexa Translations

Alexa Translations

alexatranslations.com

Alexa переклади - платформа для юридичних та фінансових перекладів, що використовує AI для швидких і якісних перекладів документів.

彩云小译

彩云小译

fanyi.caiyunapp.com

彩云小译 - це онлайн інструмент для перекладу текстів і документів у різних форматах, підтримує кілька мов та зручний у користуванні.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.

NiuTrans

NiuTrans

niutrans.com

NiuTrans - додаток для перекладу текстів і документів (PDF/Word/Excel/PPT) з підтримкою двомовних версій та збереженням оригінального формату.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.

Blu Translate

Blu Translate

bluente.com

Blu Translate — це платформа для швидкого та точного перекладу документів у різних форматах та на кілька мов.

Stepes

Stepes

stepes.com

Stepes - додаток для швидкого та точного перекладу текстів і документів на понад 100 мов, а також для отримання послуг усного перекладу.

StringTranslate

StringTranslate

stringtranslate.com

StringTranslate — безкоштовний додаток для перекладу з більш ніж 6000 слів без обмежень за кількістю слів чи використанням.

Checksub

Checksub

checksub.com

Checksub — це інструмент на базі ШІ для генерації субтитрів та перекладу відео на понад 200 мов, з можливістю редагування та налаштування стилів.

Custom.MT

Custom.MT

custom.mt

Custom.MT - платформа машинного перекладу для команд локалізації, що пропонує налаштування моделей та інструменти для покращення точності перекладу.

Apertium

Apertium

apertium.org

Apertium — це платформа для машинного перекладу, що використовує правила для точного перекладу текстів між різними мовами, особливо менш розповсюдженими.

TranslateFX

TranslateFX

translatefx.com

TranslateFX – це платформа для юридичного та фінансового перекладу документів з підтримкою ШІ. Економте час і гроші на перекладі бізнес-документів.

Lilt

Lilt

lilt.com

LILT - платформа для перекладу та створення контенту за допомогою AI, що забезпечує високоякісний, швидкий переклад та ефективне управління робочими процесами.

Localize

Localize

localizejs.com

Localize - це безкодове рішення для перекладу SaaS-платформ, що дозволяє швидко локалізувати веб-додатки та контент для глобальних ринків.

Tarjama AMT

Tarjama AMT

tarjama.com

Tarjama AMT - це додаток для точного машинного перекладу, що підтримує різні мови та призначений для бізнесу і особистого використання.

YOUS

YOUS

yous.ai

YOUS – месенджер з AI-перекладачем для спілкування різними мовами через дзвінки, зустрічі, чати, з функцією транскрипції та захищеним зберіганням даних.

Kagi Translate

Kagi Translate

translate.kagi.com

Kagi Translate - це додаток для точного перекладу тексту на 248 мов з можливістю синтезу мовлення та голосового вводу, що спрощує мовне спілкування.

Lingoedit

Lingoedit

lingoedit.com

Lingoedit - це інструмент для перекладу та редагування документів, що підтримує понад 30 мов з можливістю оптимізації граматики та налаштування речень.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

ModelFront AI підвищує ефективність перекладу, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування людиною.

LegalTranslations.com

LegalTranslations.com

legaltranslations.com

LegalTranslations.com - це AI-додаток для точного перекладу юридичних документів, з можливістю людського перегляду, зосереджений на потребах юридичного сектора.

KantanMT

KantanMT

kantanai.io

KantanMT - платформа для автоматизації процесів машинного перекладу. Дозволяє створювати, налаштовувати та впроваджувати перекладацькі рішення без спеціальних навичок.

Textshuttle

Textshuttle

textshuttle.com

TextShuttle - це додаток для автоматичного перекладу текстів, який забезпечує точні переклади між різними мовами, адаптуючись до контексту.

GetGloby

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby - платформа для перекладу маркетингових матеріалів з використанням AI, що дозволяє адаптувати рекламу до різних мов та культур.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Language I/O - це програмне забезпечення, яке дозволяє командам підтримки спілкуватися в реальному часі більш ніж 100 мовами, забезпечуючи точний переклад.

Intento

Intento

inten.to

Intento — платформа на базі AI для локалізації вмісту, що автоматизує процеси перекладу та інтегрується з існуючими системами для поліпшення комунікацій.

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