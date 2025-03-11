Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки

GetGloby

getgloby.ai

GetGloby — це передова платформа SaaS, яка спеціалізується на перекладі маркетингових активів і рекламних кампаній за допомогою технології ШІ. Цей інструмент дає змогу брендам розширювати охоплення та виходити на нові аудиторії та ринки по всьому світу. Завдяки можливості перекладу понад 100 мовами GetGloby гарантує, що переклади налаштовані відповідно до унікального голосу бренду кожної компанії, використовуючи технологію ШІ для підтримки узгодженості та резонансу. Однією з ключових особливостей GetGloby є його система перекладу, яка поєднує машинний переклад із розширеними можливостями транскреації. Ця передова технологія враховує нюанси різних мов, зберігаючи при цьому суть і тон оригінального вмісту. Крім того, GetGloby забезпечує якість, залучаючи місцевих рецензентів, які привносять свій лінгвістичний досвід і культурні знання, щоб забезпечити точність і плавність перекладів. Власна технологія GetGloby включає в себе штучний інтелект, складні лінгвістичні алгоритми та моніторинг пошукових тенденцій для забезпечення точних і високоефективних транскреацій. Інструмент використовує машинне навчання та обробку природної мови, включаючи GPT, щоб створити Jaga, перший механізм перекладу, розроблений для медіа-цілей. Долаючи мовні та культурні розриви, GetGloby допомагає компаніям ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, яка розмовляє різними мовами та культурами. Незалежно від того, чи йдеться про переклад маркетингових ресурсів для веб-сайтів, відео, інформаційних бюлетенів чи реклами на таких платформах, як Google, Bing, LinkedIn і TikTok, GetGloby пропонує повний набір послуг перекладу та персоналізації, щоб допомогти брендам безперешкодно резонувати з глобальною аудиторією. Загалом GetGloby спрощує процес міжнародного маркетингу, скорочує витрати та час впровадження, одночасно забезпечуючи більш якісні конверсії.