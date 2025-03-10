KantanMT

kantanai.io

KantanMT Складний і потужний KantanMT допомагає організаціям виходити на глобальні ринки, прискорюючи доставку перекладів у великих масштабах! Традиційні MT-рішення складні у використанні, важкодоступні, дорогі в розгортанні та технічно складні в обслуговуванні. KantanMT легко отримати, використовувати, підтримувати та розгортати. Це складне та потужне рішення для машинного перекладу в пакеті, який є простим у використанні: для використання нашої платформи не потрібні жодні технічні навички, а також вимоги до спеціального апаратного чи програмного забезпечення. Учасники можуть негайно ввійти в систему та створювати індивідуальні рішення машинного перекладу на платформі KantanMT. Експоненційне зростання обсягів створення контенту та зусиль щодо глобалізації ускладнює йти в ногу з обсягами перекладу. Машинний переклад є життєздатною альтернативою для постачальників послуг локалізації, які хочуть розвивати свій бізнес і перекладати більше вмісту для своїх клієнтів. ** Налаштувати: створюйте розширені механізми нейронного машинного перекладу з даними вашої компанії, використовуючи засоби перекладу (TMX, TBX або безкоштовні набори даних для навчання). Налаштування механізмів із вмістом і термінологією в домені підвищить точність вашого перекладу, скоротивши час і витрати. ** Покращення: вимірюйте плавність і точність перекладу за допомогою KantanBuildAnalytics, надзвичайно візуального та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який відображає показники ваших механізмів, щоб точно визначити області, які потрібно вдосконалити. Оцініть продуктивність своїх двигунів за допомогою індивідуальних LQR, щоб налаштувати двигуни та швидко створювати готові до виробництва рішення MT! ** Розгортання: запускайте завдання перекладу на платформі або плавно інтегруйте з деякими з провідних у галузі інструментів CAT. Керуйте потужністю машинного перекладу за допомогою хмарних розгортань з автоматичним масштабуванням за допомогою KantanAPI.