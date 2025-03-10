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Послуги машинного перекладу включають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту або вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
Запит на новий застосунок
Language Weaver
rws.com
Мовний ткач - це платформа нейронного машинного перекладу, що забезпечує точний і безпечний переклад величезних обсягів контенту для організацій.
YOUS
yous.ai
Yous-це інструмент обміну повідомленнями, інтегрований з перекладачем на основі AI, розробленим для того, щоб допомогти людям та підприємствам безперешкодно спілкуватися на різних мовах. Цей інструмент підтримує з'єднання за допомогою аудіо та відеодзвінків, зустрічей та чатів, кожна функція, що вдосконалюється за допомогою вбудованої функції перекладу. Функція перекладу може інтерпретувати на 17 різних мовах, усуваючи мовні бар'єри та полегшуючи більш ефективне глобальне спілкування. Поряд з ними, Юс також має транскрипцію, перетворюючи розмовну мову у текстовий формат для додаткової доступності. Важливим аспектом вас є його увага до безпеки, запевняючи користувачів, що всі зустрічі, дзвінки та повідомлення зашифровані та зберігаються надійно. Юс також розроблений як універсальний та доступний, доступний як веб -додаток, і як мобільні додатки як для iOS, так і для Android. Завдяки безперервному навчанню Юс забезпечує високу точність перекладу. З точки зору використання, доступні як безкоштовні, так і платні плани, з додатковими функціями, такими як телефонні дзвінки, пропоновані в Преміум -плані. Нарешті, варто зазначити, що yous сприяє поняттям, що ШІ є більш доступним вибором, ніж людські перекладачі.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans - додаток для перекладу текстів і документів (PDF/Word/Excel/PPT) з підтримкою двомовних версій та збереженням оригінального формату.
Systran
systransoft.com
Systran — це інструмент машинного перекладу, який підтримує переклади більше 50 мов з можливістю налаштування для специфічних галузей.
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа для машинного перекладу, що використовує правила для точного перекладу текстів між різними мовами, особливо менш розповсюдженими.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — це передова платформа SaaS, яка спеціалізується на перекладі маркетингових активів і рекламних кампаній за допомогою технології ШІ. Цей інструмент дає змогу брендам розширювати охоплення та виходити на нові аудиторії та ринки по всьому світу. Завдяки можливості перекладу понад 100 мовами GetGloby гарантує, що переклади налаштовані відповідно до унікального голосу бренду кожної компанії, використовуючи технологію ШІ для підтримки узгодженості та резонансу. Однією з ключових особливостей GetGloby є його система перекладу, яка поєднує машинний переклад із розширеними можливостями транскреації. Ця передова технологія враховує нюанси різних мов, зберігаючи при цьому суть і тон оригінального вмісту. Крім того, GetGloby забезпечує якість, залучаючи місцевих рецензентів, які привносять свій лінгвістичний досвід і культурні знання, щоб забезпечити точність і плавність перекладів. Власна технологія GetGloby включає в себе штучний інтелект, складні лінгвістичні алгоритми та моніторинг пошукових тенденцій для забезпечення точних і високоефективних транскреацій. Інструмент використовує машинне навчання та обробку природної мови, включаючи GPT, щоб створити Jaga, перший механізм перекладу, розроблений для медіа-цілей. Долаючи мовні та культурні розриви, GetGloby допомагає компаніям ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, яка розмовляє різними мовами та культурами. Незалежно від того, чи йдеться про переклад маркетингових ресурсів для веб-сайтів, відео, інформаційних бюлетенів чи реклами на таких платформах, як Google, Bing, LinkedIn і TikTok, GetGloby пропонує повний набір послуг перекладу та персоналізації, щоб допомогти брендам безперешкодно резонувати з глобальною аудиторією. Загалом GetGloby спрощує процес міжнародного маркетингу, скорочує витрати та час впровадження, одночасно забезпечуючи більш якісні конверсії.
OpenL
openl.io
OpenL — це інструмент для перекладу, що використовує ІІ для автоматичного перекладу тексту між 15 мовами, з точним перекладом контексту.
Checksub
checksub.com
Checksub — це інструмент на базі ШІ для генерації субтитрів та перекладу відео на понад 200 мов, з можливістю редагування та налаштування стилів.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
腾讯翻译君 - додаток для перекладу тексту, голосу і зображень, який підтримує кілька мов і допомагає в міжмовному спілкуванні.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 - додаток для безкоштовного онлайн-перекладу, що підтримує понад 100 мов та різні сфери застосування, включаючи повсякденні та професійні задачі.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 - це онлайн інструмент для перекладу текстів і документів у різних форматах, підтримує кілька мов та зручний у користуванні.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
腾讯交互翻译 - це додаток для перекладу в реальному часі, який підтримує кілька мов, дозволяючи ефективно спілкуватися в різних умовах.
MachineTranslation
machinetranslation.com
Додаток MachineTranslation забезпечує швидкий та точний переклад між мовами, підтримуючи різноманітні формати документів та інтеграцію з іншими програмами.
Alexa Translations
alexatranslations.com
Alexa переклади - платформа для юридичних та фінансових перекладів, що використовує AI для швидких і якісних перекладів документів.
StringTranslate
stringtranslate.com
StringTranslate — безкоштовний додаток для перекладу з більш ніж 6000 слів без обмежень за кількістю слів чи використанням.
Textshuttle
textshuttle.com
Безперебійне спілкування у вашому фірмовому стилі з Textshuttle – будь-якою мовою, у вашому бізнесі. Інноваційні рішення для автоматичної обробки мови на основі штучного інтелекту перетворюють тон голосу та вміст у індивідуальний спосіб і забезпечують узгоджену та безпечну комунікацію в усій компанії.
TranslateFX
translatefx.com
TranslateFX – це платформа для юридичного та фінансового перекладу документів з підтримкою ШІ. Економте час і гроші на перекладі бізнес-документів.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Складний і потужний KantanMT допомагає організаціям виходити на глобальні ринки, прискорюючи доставку перекладів у великих масштабах! Традиційні MT-рішення складні у використанні, важкодоступні, дорогі в розгортанні та технічно складні в обслуговуванні. KantanMT легко отримати, використовувати, підтримувати та розгортати. Це складне та потужне рішення для машинного перекладу в пакеті, який є простим у використанні: для використання нашої платформи не потрібні жодні технічні навички, а також вимоги до спеціального апаратного чи програмного забезпечення. Учасники можуть негайно ввійти в систему та створювати індивідуальні рішення машинного перекладу на платформі KantanMT. Експоненційне зростання обсягів створення контенту та зусиль щодо глобалізації ускладнює йти в ногу з обсягами перекладу. Машинний переклад є життєздатною альтернативою для постачальників послуг локалізації, які хочуть розвивати свій бізнес і перекладати більше вмісту для своїх клієнтів. ** Налаштувати: створюйте розширені механізми нейронного машинного перекладу з даними вашої компанії, використовуючи засоби перекладу (TMX, TBX або безкоштовні набори даних для навчання). Налаштування механізмів із вмістом і термінологією в домені підвищить точність вашого перекладу, скоротивши час і витрати. ** Покращення: вимірюйте плавність і точність перекладу за допомогою KantanBuildAnalytics, надзвичайно візуального та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який відображає показники ваших механізмів, щоб точно визначити області, які потрібно вдосконалити. Оцініть продуктивність своїх двигунів за допомогою індивідуальних LQR, щоб налаштувати двигуни та швидко створювати готові до виробництва рішення MT! ** Розгортання: запускайте завдання перекладу на платформі або плавно інтегруйте з деякими з провідних у галузі інструментів CAT. Керуйте потужністю машинного перекладу за допомогою хмарних розгортань з автоматичним масштабуванням за допомогою KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT - платформа машинного перекладу для команд локалізації, що пропонує налаштування моделей та інструменти для покращення точності перекладу.
Lingoedit
lingoedit.com
Інструмент перекладача та редактора документів на основі AI! Місія Lingoedit полягає в тому, щоб подолати мовні бар’єри та полегшити глобальне спілкування за допомогою розумніших готових підказок. Інструмент Lingoedit надає користувачам безкоштовний доступ до високоякісних перекладів і режимів редагування документів, і все це на основі вдосконаленої технології підказок, яка забезпечує більшу точність і точність. Простий у користуванні інтерфейс і функції співпраці Lingoedit роблять переклад і редагування доступними для користувачів будь-якого рівня кваліфікації, що робить його ідеальним для команд, які працюють над міжнародними проектами, тих, хто вивчає мови, які прагнуть практикувати свої навички, і людей, які хочуть спілкуватися, подолаючи мовні бар’єри. Завдяки 30+ мовам і можливості перекладати вміст блок за блоком, інструмент Lingoedit є ідеальним рішенням для тих, хто хоче спростити процес перекладу та редагування.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — це платформа для швидкого та точного перекладу документів у різних форматах та на кілька мов.
Stepes
stepes.com
Stepes - додаток для швидкого та точного перекладу текстів і документів на понад 100 мов, а також для отримання послуг усного перекладу.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для перекладу юридичних документів, ідеальний для юридичних фірм, корпорацій і державних установ. Цей продукт Tomedes забезпечує точні та безпечні переклади для контрактів і патентів, а також додаткові послуги перевірки персоналом для забезпечення надійності та відповідності, розроблені спеціально для задоволення потреб юридичного сектора.
Tarjama AMT
tarjama.com
Tarjama AMT - це додаток для точного машинного перекладу, що підтримує різні мови та призначений для бізнесу і особистого використання.
Transmonkey
transmonkey.ai
TransMonkey – це ПЗ для перекладу, що підтримує понад 130 мов та 30 форматів файлів, включаючи документи, зображення і відео.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate надає точний переклад на 248 мовах за допомогою розширених мовних моделей. Увійдіть до свого облікового запису члена Kagi, щоб отримати більше функцій: перекладати під час введення, текст до мови, мовлення до тексту, немає анти-бота Captcha та багато іншого!
Lexibird
lexibird.com
Lexibird - AI-додаток для перекладу, коригування та підсумовування текстів, що забезпечує точність та високу якість результатів.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - це платформа для перетворення тексту в мову з налаштуванням голосів, що використовується для відео, подкастів, презентацій та інших застосунків.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — безкоштовний сервіс нейронного машинного перекладу, що пропонує точні переклади між 11 мовами.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate - безкоштовний перекладач, що надає можливість перекладу тексту, сайтів, зображень у реальному часі понад 100 мовами, з офлайн-підтримкою.
Lilt
lilt.com
LILT — це повна корпоративна платформа ШІ для перекладу та створення вмісту. Платформа LILT призначена для: 1. Лінгвісти: LILT Contextual AI генерує прогнозування та адаптацію перекладу в реальному часі, забезпечуючи найкращу якість і швидкість перекладу. 2. Групи локалізації: платформа LILT дозволяє командам налаштовувати та керувати найефективнішим робочим процесом за рахунок ефективного використання пам’яті перекладів (TM), миттєвого/перевіреного перекладу та автоматизованого обміну вмістом через конектори. 3. Глобальні організації: платформа LILT з’єднується з основними постачальниками штучного інтелекту та встановлює автоматичне тонке налаштування в режимі реального часу для користувальницьких LLM, адаптованих до потреб бізнесу, розкриваючи справжній потенціал штучного інтелекту від мультимодальності до генеративного штучного інтелекту.
Lingva Translate
lingva.ml
Lingva Translate – застосунок для отримання перекладів без використання сервісів Google, що запобігає їхньому відстеженню.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator - це додаток для перекладу тексту та мови на понад 200 мов, який підтримує переклад в режимі реального часу та офлайн.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Microsoft Translator Conversations дозволяє перекладати розмови в режимі реального часу для спілкування між людьми різними мовами.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago - це додаток для перекладу, що використовує ШІ, підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад на кількох мовах. Включає офлайн-можливості.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
Translate.com
translate.com
Translate.com - додаток для перекладу тексту, документів та розмов у реальному часі, що підтримує понад 90 мовних пар.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладач U-Dictionary дозволяє перекладати тексти між 108 мовами, має словник та інтуїтивний інтерфейс, полегшуючи спілкування та вивчення мов.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel - це платформа, що дозволяє бізнесу ефективно перекладати комунікацію з клієнтами на різних мовах для покращення обслуговування.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Yandex Translate - це додаток для перекладу текстів, голосу та зображень більше ніж з 90 мовами, з функцією роботи в офлайн режимі.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Translate - це інструмент перекладу, що підтримує текстовий, голосовий та зображеневий переклад, працює офлайн і має функції для спілкування в реальному часі.
Google Translate
translate.google.com
Google Translate - це безкоштовний додаток для перекладу текстів і вебсайтів між кількома мовами, який підтримує понад 100 мов.
Intento
inten.to
Intento створює агенти ШІ для корпоративної локалізації за допомогою машинного перекладу та багатомовного генеративного ШІ. Його Enterprise Language Hub дає змогу таким компаніям, як Procore та Subway, надавати послідовну, автентичну мову для всіх ринків і аудиторій. Він поєднує машинний переклад і генеративні моделі штучного інтелекту в багатоагентні робочі процеси штучного інтелекту, налаштовуючи їх на клієнтські дані та інтегруючи в існуючі системи програмного забезпечення клієнтів для локалізації, маркетингу, підтримки клієнтів та інших бізнес-функцій. За допомогою Intento клієнти отримують високоякісні переклади в реальному часі для всіх користувачів і членів команди по всьому світу. Корпоративний мовний центр сертифікований за стандартом ISO-27001, що забезпечує корпоративну безпеку найвищого рівня для рішень GenAI у галузях із високим попитом. Intento також пропонує експертну допомогу, сертифіковану за стандартом ISO-9001, для налаштування та підтримки моделей MT і AI і постійно вдосконалює ці моделі за допомогою нових даних і відгуків користувачів.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse.ai - платформа на основі ШІ для автоматичного створення субтитрів і озвучування відео з підтримкою понад 60 мов, що полегшує виробництво контенту.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai - це інструмент для локалізації відео, що дозволяє швидко перекладати контент у 130+ мовах та додавати професійний голосовий супровід без запису.
Multilings
multilings.com
Multilings - це сервіс штучного інтелекту для перекладу тексту, написання контенту та управління багатомовним вмістом.
Localize
localizejs.com
Localize - це безкодове рішення для перекладу SaaS-платформ, що дозволяє швидко локалізувати веб-додатки та контент для глобальних ринків.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Центр перекладу Google дозволяє швидко перекладати документи на 135 мов із збереженням форматування та інтеграцією з іншими інструментами.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex - це додаток для перекладу текстів, мови, зображень та документів, який підтримує понад 109 мов та рішення для конфіденційності даних.
Language I/O
languageio.com
Програмне забезпечення Language I/O дає змогу одномовним (тобто лише англомовним) групам підтримки клієнтів спілкуватися в чаті, електронною поштою та надавати самообслуговування понад 100 мовами в режимі реального часу. Завдяки своїй унікальній технології машинного перекладу він може створити команду та запустити точні та безпечні переклади для компанії та галузі протягом 24 годин. Його сумісне з GDPR і сертифіковане програмне забезпечення ISO-27001 інтегрується з усіма основними системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), включаючи Salesforce, Zendesk і Oracle. Надаючи переклади агентам із обслуговування клієнтів на платформах, які вони вже використовують, це дає їм змогу відповідати на електронні листи клієнтів і запити в чаті одним натисканням кнопки.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing - сервіс краудтестування, який дозволяє перевіряти програмне забезпечення з реальних пристроїв у 189 країнах з відгуками професійних тестерів.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування або перевірки людиною.
ImTranslator
imtranslator.net
ImTranslator - універсальний інструмент для миттєвого перекладу слів, фраз та текстів більш ніж 100 мовами, включаючи голосове введення.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Додаток Youdao Translate надає безкоштовний переклад тексту та документів з/на кілька мов, включаючи голосові функції та детальний словник.
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