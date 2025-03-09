Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Stepes

stepes.com

Stepes — це перший у світі додаток для перекладу, який працює на людей, що надає швидкі та точні послуги перекладу понад 100 мовами. Створіть обліковий запис і введіть текст, завантажте документи або сфотографуйте, щоб отримати їх швидкий і точний переклад. Ви також можете викликати перекладачів для міжнародних ділових зустрічей, конференцій або допомоги в дорозі. Спілкуйтеся з перекладачами, щоб отримати маршрути проїзду та екстрену допомогу з перекладу більшістю мов. Надсилайте текст, зображення чи записи голосу та отримайте їх точний переклад на льоту або заплануйте послуги усного перекладу професійними перекладачами. Глобальна мережа Stepes, що складається з тисяч місцевих професійних лінгвістів, готова працювати та допомагати вам із усіма вашими потребами перекладу. Незалежно від того, чи є ви компанією, яка шукає швидкі та якісні корпоративні рішення для перекладу, чи окремим особам, яким потрібна мовна допомога під час подорожі, Stepes — це програма перекладу, яка вам потрібна для найточніших і надійних перекладів на вимогу будь-де. Їхні перекладачі-експерти спеціалізуються на різноманітних предметних галузях, що робить їх ідеальними для мовних та усних перекладів для широкого спектру галузей промисловості, таких як право, медицина, фінанси, ІТ, промисловість, інженерія, електронна комерція, мода тощо. Stepes надає найшвидші послуги професійного перекладу для багатонаціональних компаній у глобальному масштабі. Вони можуть робити це, дозволяючи своїм перекладачам отримувати миттєві сповіщення про ваші запити на переклад на своїх мобільних пристроях у будь-якій точці земної кулі, що дозволяє їм негайно перекладати на своїх смартфонах або комп’ютерах.