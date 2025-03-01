Google Translate

translate.google.com

Google Translate - це безкоштовна багатомовна служба перекладу нейронних машин, розроблена Google, для перекладу тексту та веб -сайтів з однієї мови в іншу. Він пропонує інтерфейс веб -сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробникам будувати розширення браузера та програмні програми. Станом на вересень 2020 р. Google Translate підтримує 109 мов на різних рівнях та станом на квітень 2016 року, заявляв понад 500 мільйонів користувачів, при цьому понад 100 мільярдів слів переведено щодня. та європейські документи парламенту та стенограми для збору мовних даних. Замість того, щоб безпосередньо перекладати мови, він спочатку переводить текст англійською мовою, а потім повороти на цільову мову в більшості мовних поєднань, які він ставить у своїй сітці, за кількома винятками, включаючи каталонсько-тривалі. Під час перекладу він шукає шаблони мільйонами документів, які допоможуть вирішити, які слова вибрати та як організувати їх цільовою мовою. Його точність, яку критикували та висміювали кілька разів, вимірювались сильно різними за мовами. У листопаді 2016 року Google оголосив, що Google Translate перейде на механізм нейронного машинного перекладу - переклад для нейронних машин Google (GNMT) - що перекладає "цілі речення за часом, а не просто на частині. Він використовує цей більш широкий контекст, щоб допомогти йому З’ясуйте найбільш релевантний переклад, який він потім переставляє і налаштовує, щоб бути більше схожим на людину, яка розмовляє з належною граматикою ". Спочатку ввімкнено лише для кількох мов у 2016 році, GNMT використовується на всіх 109 мовах в реєстрі Google Translate станом на вересень 2020 року, за винятком мовної пари між англійською та латиною.