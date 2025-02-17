Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки - Сирія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Послуги машинного перекладу включають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту або вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
Запит на новий застосунок
Google Translate
translate.google.com
Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробникам створювати розширення для браузера та програмне забезпечення. Станом на вересень 2020 року Google Translate підтримує 109 мов на різних рівнях, а станом на квітень 2016 року зареєстрував понад 500 мільйонів користувачів із понад 100 мільярдами слів, що перекладаються щодня. Запущений у квітні 2006 року як статистичний сервіс машинного перекладу, він використовував ООН а також документи та стенограми Європейського парламенту для збору лінгвістичних даних. Замість того, щоб перекладати безпосередньо мовами, він спочатку перекладає текст англійською мовою, а потім повертається до цільової мови в більшості мовних комбінацій, які він позиціонує у своїй сітці, за кількома винятками, включаючи каталонську та іспанську. Під час перекладу він шукає шаблони в мільйонах документів, щоб допомогти вирішити, які слова вибрати та як їх розташувати в цільовій мові. Його точність, яку неодноразово критикували та висміювали, виявилося, що вона сильно відрізняється в різних мовах. У листопаді 2016 року Google оголосив, що Google Translate перейде на механізм нейронного машинного перекладу – Google Neural Machine Translation (GNMT), який перекладає «цілі речення за раз, а не лише частину за частиною. Він використовує цей ширший контекст, щоб допомогти знайти найбільш релевантний переклад, який потім переставити та налаштувати, щоб він був більше схожим на людську мову з правильною граматикою». Спочатку ввімкнений лише для кількох мов у 2016 році, станом на вересень 2020 року GNMT використовується всіма 109 мовами в списку Google Translate, за винятком мовної пари між англійською та латинською.
Yandex Translate
translate.yandex.com
Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки преси, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL пропонує переклади між такими 11 мовами та 110 мовними парами: китайською (спрощеною), голландською, англійською, французькою, німецькою, італійською, японською, польською, португальська, бразильська португальська, російська та іспанська. Крім того, запропоновано наближення мовної еквівалентності між усіма цими мовами за допомогою двоетапного процесу за допомогою англійської опори. На DeepL немає реклами. Компанія хоче заробити на ліцензуванні програмного інтерфейсу програми перекладу.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого, зручного для бізнес-користувача інтерфейсу та інтегруйте зворотній зв’язок, де це необхідно. Translation Hub дає змогу підприємствам налаштовувати та керувати робочим навантаженням перекладу за раніше недосяжного масштабу та вартості. - Швидкий переклад PDF-файлів, Word і Powerpoints - Збереження повного формату - Налаштуйте переклади за допомогою власних моделей або використовуйте модель Neural Machine Translation від Google - Єдине прозоре ціноутворення
MachineTranslation
machinetranslation.com
У MachineTranslation.com вони прагнуть допомогти компаніям подолати мовні бар’єри за допомогою передових технологій. Їх досвід у сфері машинного перекладу дозволяє нам надавати швидкі, економічно ефективні та масштабовані рішення для всіх ваших мовних потреб. Будучи дочірньою компанією Tomedes Group, яка має досвід обслуговування понад 95 000 бізнес-клієнтів, вони мають досвід і ноу-хау, щоб надавати виняткові послуги машинного перекладу та консультації. Незалежно від того, чи потрібне вам постредагування кількох документів, чи повна інтеграція машинного перекладу у робочий процес вашого бізнесу, у них є досвід, який задовольнить ваші вимоги. Дозвольте нам допомогти вам розширити ваші глобальні горизонти за допомогою їхніх послуг машинного перекладу вже сьогодні.
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби в перекладі, а також підтримує завантаження двомовних перекладів оригінальний переклад.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — це продукт перекладу з підтримкою штучного інтелекту, випущений Tencent AI Lab. Він може задовольнити потреби користувачів у швидкому перекладі та використовувати ручний переклад за допомогою штучного інтелекту для підвищення ефективності та якості. TranSmart використовує технологію інтерактивного машинного перекладу «людина-комп’ютер», розроблену командою, інтегрує багато передових технологій, таких як машинний переклад нейронних мереж, статистичний машинний переклад, метод введення, семантичне розуміння, інтелектуальний аналіз даних тощо, і співпрацює з мільярдами двомовних паралельних даних. Це штучний інтелектуальний переклад, заснований на Інтернет-продуктах, який може надавати користувачам інтелектуальну допомогу в перекладі в реальному часі, допомагаючи користувачам виконувати завдання перекладу краще та швидше.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Ласкаво просимо на офіційний сайт Caiyun Xiaoyi! Ми надаємо ефективні та точні інструменти онлайн-перекладу, включаючи переклад тексту, переклад документів, переклад веб-сторінок, базу даних термінів, плагіни для браузера та служби двомовного порівняння. За допомогою передової технології штучного інтелекту Caiyun Xiaoyi може задовольнити ваші потреби у багатомовному спілкуванні.
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перекладу, що належить ByteDance, підтримує безкоштовний онлайн-переклад понад 100 мовами та підтримує переклад у різноманітних сферах.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Перекладач — це програмне забезпечення для міжмовного спілкування, створене Tencent. Він підтримує кілька мов, таких як китайська, англійська та корейська. Він має характеристики точного, ефективного та стабільного перекладу подорожі, іноземні обміни, міжнародні представництва тощо для вас. Забезпечте зручність перекладу.
Checksub
checksub.com
Checksub — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для створення субтитрів і перекладу ваших відео понад 200 мовами. Його платформа також надає можливості штучного інтелекту для клонування голосу та дубляжу, щоб локалізувати відео для різноманітної аудиторії. Інструмент спеціалізується на створенні якісних субтитрів за короткий проміжок часу, перетворюючи сценарії на синхронізовані субтитри відео. Крім того, користувачі можуть налаштувати стиль і анімацію субтитрів, посилюючи вплив їх вмісту. Ще одна інтегрована функція — це «запалені субтитри», за допомогою яких ви можете експортувати своє відео з вбудованими субтитрами або як окремий файл субтитрів, пропонуючи додаткові налаштування за допомогою стилів та анімації. Після створення субтитрів або дубляжу онлайн-редактор дозволяє користувачам редагувати та повторно генерувати будь-які речення, щоб покращити їх. Зокрема, Checksub дозволяє компаніям і окремим особам максимізувати вплив своїх відео, перекладаючи їх кількома мовами, збільшуючи охоплення соціальних мереж і збільшуючи аудиторію на таких платформах, як YouTube, без необхідності створювати новий вміст. Цей інструмент користується довірою та використовується різними підприємствами для різних випадків використання, таких як переклад навчальних відео або збільшення аудиторії цифрового вмісту.
OpenL
openl.io
OpenL — це інструмент перекладу на основі штучного інтелекту, який має на меті об’єднати світ, забезпечуючи безперебійне спілкування різними мовами. Інструмент автоматично визначає мову тексту та перекладає його на потрібну мову одним натисканням кнопки. OpenL забезпечує переклади понад 15 мовами, зокрема англійською, французькою, іспанською, японською та німецькою. Однією з видатних особливостей OpenL є його здатність точно перекладати контекстно-залежні терміни та фрази, що робить його життєздатним варіантом для професійних проектів перекладу. Інструмент дозволяє користувачам застосовувати кредити для перекладів, причому певна кількість кредитів надається безкоштовно, а також можливість оновлення до професійного облікового запису для додаткових функцій. OpenL було створено з високоякісними алгоритмами ШІ, які використовують машинне навчання та обробку природної мови для створення точних перекладів. Інструмент розроблено lvwzhen і matt, а проілюстровано Icons 8 від Ouch!. Таким чином, OpenL є надійним інструментом перекладу зі зручним інтерфейсом, який може полегшити спілкування через мовні бар’єри.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — це передова платформа SaaS, яка спеціалізується на перекладі маркетингових активів і рекламних кампаній за допомогою технології ШІ. Цей інструмент дає змогу брендам розширювати охоплення та виходити на нові аудиторії та ринки по всьому світу. Завдяки можливості перекладу понад 100 мовами GetGloby гарантує, що переклади налаштовані відповідно до унікального голосу бренду кожної компанії, використовуючи технологію ШІ для підтримки узгодженості та резонансу. Однією з ключових особливостей GetGloby є його система перекладу, яка поєднує машинний переклад із розширеними можливостями транскреації. Ця передова технологія враховує нюанси різних мов, зберігаючи при цьому суть і тон оригінального вмісту. Крім того, GetGloby забезпечує якість, залучаючи місцевих рецензентів, які привносять свій лінгвістичний досвід і культурні знання, щоб забезпечити точність і плавність перекладів. Власна технологія GetGloby включає в себе штучний інтелект, складні лінгвістичні алгоритми та моніторинг пошукових тенденцій для забезпечення точних і високоефективних транскреацій. Інструмент використовує машинне навчання та обробку природної мови, включаючи GPT, щоб створити Jaga, перший механізм перекладу, розроблений для медіа-цілей. Долаючи мовні та культурні розриви, GetGloby допомагає компаніям ефективно спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, яка розмовляє різними мовами та культурами. Незалежно від того, чи йдеться про переклад маркетингових ресурсів для веб-сайтів, відео, інформаційних бюлетенів чи реклами на таких платформах, як Google, Bing, LinkedIn і TikTok, GetGloby пропонує повний набір послуг перекладу та персоналізації, щоб допомогти брендам безперешкодно резонувати з глобальною аудиторією. Загалом GetGloby спрощує процес міжнародного маркетингу, скорочує витрати та час впровадження, одночасно забезпечуючи більш якісні конверсії.
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа машинного перекладу на основі правил. Це безкоштовне програмне забезпечення, випущене згідно з умовами GNU General Public License.
Systran
systransoft.com
Інструмент перекладу для всього вашого тексту. Легко перекладайте свій текст за допомогою вікна перекладу SYSTRAN.
Kagi Translate
translate.kagi.com
Kagi Translate надає точний переклад на 248 мовах за допомогою розширених мовних моделей. Увійдіть до свого облікового запису члена Kagi, щоб отримати більше функцій: перекладати під час введення, текст до мови, мовлення до тексту, немає анти-бота Captcha та багато іншого!
Alexa Translations
alexatranslations.com
Подолайте мовні бар’єри за допомогою Alexa Translations, яка надає експертні послуги перекладу на основі штучного інтелекту. та галузевих перекладачів. Alexa Translations надає переклади за допомогою штучного інтелекту для найбільших і найпрестижніших юридичних, фінансових і державних установ. Його унікальне поєднання передових технологій і професійно сертифікованих перекладачів забезпечує індивідуальні рішення з неперевершеною якістю. Завдяки більш ніж двом десятиліттям успіху клієнтів, відзначених нагородами, ви можете покластися на нас як на справжнє розширення вашої команди.
Language Weaver
rws.com
Language Weaver, що входить до складу RWS Group, є найпотужнішою, комплексною та адаптивною платформою нейронного машинного перекладу. Language Weaver допомагає глобальним підприємствам, урядам, юридичним фірмам і фінансовим установам безпечно та масштабно вирішувати проблеми з багатомовними даними та вмістом у глобальній організації. Language Weaver — це єдине комплексне рішення, яке поєднує найкращі інноваційні технології штучного інтелекту з людським досвідом, щоб зробити останню милю в машинному перекладі, щоб перекладати більше вмісту точно та за менший час.
Textshuttle
textshuttle.com
Безперебійне спілкування у вашому фірмовому стилі з Textshuttle – будь-якою мовою, у вашому бізнесі. Інноваційні рішення для автоматичної обробки мови на основі штучного інтелекту перетворюють тон голосу та вміст у індивідуальний спосіб і забезпечують узгоджену та безпечну комунікацію в усій компанії.
TranslateFX
translatefx.com
Юридичний та фінансовий переклад для професіоналів за допомогою ШІ. Економте час і гроші, перекладаючи ділові документи всіх видів. TranslateFX розробляє платформу перекладу документів за допомогою штучного інтелекту з використанням останніх досягнень машинного навчання та обробки природної мови.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Складний і потужний KantanMT допомагає організаціям виходити на глобальні ринки, прискорюючи доставку перекладів у великих масштабах! Традиційні MT-рішення складні у використанні, важкодоступні, дорогі в розгортанні та технічно складні в обслуговуванні. KantanMT легко отримати, використовувати, підтримувати та розгортати. Це складне та потужне рішення для машинного перекладу в пакеті, який є простим у використанні: для використання нашої платформи не потрібні жодні технічні навички, а також вимоги до спеціального апаратного чи програмного забезпечення. Учасники можуть негайно ввійти в систему та створювати індивідуальні рішення машинного перекладу на платформі KantanMT. Експоненційне зростання обсягів створення контенту та зусиль щодо глобалізації ускладнює йти в ногу з обсягами перекладу. Машинний переклад є життєздатною альтернативою для постачальників послуг локалізації, які хочуть розвивати свій бізнес і перекладати більше вмісту для своїх клієнтів. ** Налаштувати: створюйте розширені механізми нейронного машинного перекладу з даними вашої компанії, використовуючи засоби перекладу (TMX, TBX або безкоштовні набори даних для навчання). Налаштування механізмів із вмістом і термінологією в домені підвищить точність вашого перекладу, скоротивши час і витрати. ** Покращення: вимірюйте плавність і точність перекладу за допомогою KantanBuildAnalytics, надзвичайно візуального та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який відображає показники ваших механізмів, щоб точно визначити області, які потрібно вдосконалити. Оцініть продуктивність своїх двигунів за допомогою індивідуальних LQR, щоб налаштувати двигуни та швидко створювати готові до виробництва рішення MT! ** Розгортання: запускайте завдання перекладу на платформі або плавно інтегруйте з деякими з провідних у галузі інструментів CAT. Керуйте потужністю машинного перекладу за допомогою хмарних розгортань з автоматичним масштабуванням за допомогою KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT — це комплексна платформа машинного перекладу, створена для команд локалізації, постачальників мовних послуг (LSP), менеджерів із продуктів і перекладачів. Він пропонує розширені інструменти та послуги, призначені для вдосконалення процесів перекладу шляхом автоматизації та налаштування. * Платформа перекладу штучного інтелекту: доступ до провідних автоматизованих моделей перекладу, включаючи опції OpenAI і ChatGPT, щоб задовольнити різноманітні потреби перекладу. * Тонка настройка моделі: налаштуйте моделі перекладу, щоб підвищити точність шляхом інтеграції певної термінології та стилю. * Локальні параметри: розгортайте рішення для машинного перекладу на власному обладнанні для безпечної обробки конфіденційного вмісту. * Оцінка машинного перекладу: оцінюйте продуктивність моделей перекладу за допомогою автоматизованих і людських оцінок із такими показниками, як BLEU і COMET. * Відповідність термінології: забезпечте послідовне використання термінології в усіх перекладах, збагачуючи глосарії та дотримуючись міжнародних стандартів. * Семінари та тренінги: беріть участь у семінарах, щоб покращити командні навички мовного штучного інтелекту та машинного перекладу. * Можливості інтеграції: підключення до популярних систем перекладу та керування вмістом, таких як Trados, Smartling і memoQ, сприяючи більш плавному робочому процесу.
Lingoedit
lingoedit.com
Інструмент перекладача та редактора документів на основі AI! Місія Lingoedit полягає в тому, щоб подолати мовні бар’єри та полегшити глобальне спілкування за допомогою розумніших готових підказок. Інструмент Lingoedit надає користувачам безкоштовний доступ до високоякісних перекладів і режимів редагування документів, і все це на основі вдосконаленої технології підказок, яка забезпечує більшу точність і точність. Простий у користуванні інтерфейс і функції співпраці Lingoedit роблять переклад і редагування доступними для користувачів будь-якого рівня кваліфікації, що робить його ідеальним для команд, які працюють над міжнародними проектами, тих, хто вивчає мови, які прагнуть практикувати свої навички, і людей, які хочуть спілкуватися, подолаючи мовні бар’єри. Завдяки 30+ мовам і можливості перекладати вміст блок за блоком, інструмент Lingoedit є ідеальним рішенням для тих, хто хоче спростити процес перекладу та редагування.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — це вдосконалена платформа перекладу, призначена для швидкого й точного перекладу документів у різних форматах файлів. Використовуючи найсучасніший машинний переклад у поєднанні з власною технологією штучного інтелекту, Bluente забезпечує контекстно відповідні переклади для широкого кола галузей. * Зазвичай використовується для: контрактів, юридичних документів, маркетингового забезпечення, фінансових звітів, презентацій клієнтів, річних звітів, навчальних матеріалів * Популярні мови: з англійської на китайську, з китайської на англійську, з іспанської на англійську, з арабської на англійську, з російської на англійську * Підтримувані типи файлів: Word (doc, docx, dotx, dotm), Excel (xls, xlsx), pdf, презентації (ppt, pptx), інші типи файлів (xml, odt, txt, rtf) тощо * Підтримувані мови: англійська, китайська, іспанська, арабська, португальська, індонезійська, японська, корейська, російська, французька, німецька, італійська, голландська, іврит, норвезька, польська, фінська, угорська та понад 100 інших мов
Stepes
stepes.com
Stepes — це перший у світі додаток для перекладу, який працює на людей, що надає швидкі та точні послуги перекладу понад 100 мовами. Створіть обліковий запис і введіть текст, завантажте документи або сфотографуйте, щоб отримати їх швидкий і точний переклад. Ви також можете викликати перекладачів для міжнародних ділових зустрічей, конференцій або допомоги в дорозі. Спілкуйтеся з перекладачами, щоб отримати маршрути проїзду та екстрену допомогу з перекладу більшістю мов. Надсилайте текст, зображення чи записи голосу та отримайте їх точний переклад на льоту або заплануйте послуги усного перекладу професійними перекладачами. Глобальна мережа Stepes, що складається з тисяч місцевих професійних лінгвістів, готова працювати та допомагати вам із усіма вашими потребами перекладу. Незалежно від того, чи є ви компанією, яка шукає швидкі та якісні корпоративні рішення для перекладу, чи окремим особам, яким потрібна мовна допомога під час подорожі, Stepes — це програма перекладу, яка вам потрібна для найточніших і надійних перекладів на вимогу будь-де. Їхні перекладачі-експерти спеціалізуються на різноманітних предметних галузях, що робить їх ідеальними для мовних та усних перекладів для широкого спектру галузей промисловості, таких як право, медицина, фінанси, ІТ, промисловість, інженерія, електронна комерція, мода тощо. Stepes надає найшвидші послуги професійного перекладу для багатонаціональних компаній у глобальному масштабі. Вони можуть робити це, дозволяючи своїм перекладачам отримувати миттєві сповіщення про ваші запити на переклад на своїх мобільних пристроях у будь-якій точці земної кулі, що дозволяє їм негайно перекладати на своїх смартфонах або комп’ютерах.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для перекладу юридичних документів, ідеальний для юридичних фірм, корпорацій і державних установ. Цей продукт Tomedes забезпечує точні та безпечні переклади для контрактів і патентів, а також додаткові послуги перевірки персоналом для забезпечення надійності та відповідності, розроблені спеціально для задоволення потреб юридичного сектора.
Tarjama AMT
tarjama.com
Арабський машинний переклад (AMT) від Tarjama — це передове рішення, призначене для вдосконалення процесів перекладу, особливо для компаній, які працюють на арабомовних ринках. Використовуючи вдосконалену технологію нейронного машинного перекладу (NMT), Tarjama пропонує точні та релевантні контексту переклади, адаптовані до різних галузей.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — це програмне забезпечення для перекладу на основі штучного інтелекту, яке підтримує понад 130 мов, включаючи англійську, китайську, японську, арабську, французьку, німецьку, іврит, індонезійську тощо. Ви можете перекладати майже будь-який формат файлу за допомогою його перекладача, який працює на основі великих мовних моделей, незалежно від того, чи це документ, зображення чи відео.
Intento
inten.to
Intento створює агенти ШІ для корпоративної локалізації за допомогою машинного перекладу та багатомовного генеративного ШІ. Його Enterprise Language Hub дає змогу таким компаніям, як Procore та Subway, надавати послідовну, автентичну мову для всіх ринків і аудиторій. Він поєднує машинний переклад і генеративні моделі штучного інтелекту в багатоагентні робочі процеси штучного інтелекту, налаштовуючи їх на клієнтські дані та інтегруючи в існуючі системи програмного забезпечення клієнтів для локалізації, маркетингу, підтримки клієнтів та інших бізнес-функцій. За допомогою Intento клієнти отримують високоякісні переклади в реальному часі для всіх користувачів і членів команди по всьому світу. Корпоративний мовний центр сертифікований за стандартом ISO-27001, що забезпечує корпоративну безпеку найвищого рівня для рішень GenAI у галузях із високим попитом. Intento також пропонує експертну допомогу, сертифіковану за стандартом ISO-9001, для налаштування та підтримки моделей MT і AI і постійно вдосконалює ці моделі за допомогою нових даних і відгуків користувачів.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.
Lilt
lilt.com
LILT — це повна корпоративна платформа ШІ для перекладу та створення вмісту. Платформа LILT призначена для: 1. Лінгвісти: LILT Contextual AI генерує прогнозування та адаптацію перекладу в реальному часі, забезпечуючи найкращу якість і швидкість перекладу. 2. Групи локалізації: платформа LILT дозволяє командам налаштовувати та керувати найефективнішим робочим процесом за рахунок ефективного використання пам’яті перекладів (TM), миттєвого/перевіреного перекладу та автоматизованого обміну вмістом через конектори. 3. Глобальні організації: платформа LILT з’єднується з основними постачальниками штучного інтелекту та встановлює автоматичне тонке налаштування в режимі реального часу для користувальницьких LLM, адаптованих до потреб бізнесу, розкриваючи справжній потенціал штучного інтелекту від мультимодальності до генеративного штучного інтелекту.
Lingva Translate
lingva.ml
Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer і Microsoft Translator для Windows, Windows Phone, iPhone і Apple Watch, а також телефонів Android і Android Wear. Microsoft Translator також пропонує переклад тексту та мовлення через хмарні служби для компаній. Сервіс для перекладу тексту через Translator Text API варіюється від безкоштовного рівня, що підтримує два мільйони символів на місяць, до платних рівнів, які підтримують мільярди символів на місяць. Переклад мовлення через служби Microsoft Speech пропонується на основі часу аудіопотоку. Сервіс підтримує 73 мовні системи станом на травень 2020 року. Він також підтримує 11 систем перекладу мовлення, які наразі забезпечують функцію живої розмови Microsoft Translator, Skype Translator і Skype для Windows Desktop, а також програми Microsoft Translator для iOS і Android.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для оптимізації продуктивності. Готовий до використання з доступом до всіх ключових продуктів, він полегшує запуск і швидке масштабування. Завдяки системі єдиного входу (SSO) та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Phrase забезпечує зручну централізовану екосистему. Платформа локалізації фраз включає: Систему керування перекладом фраз (Phrase TMS) Управління проектом перекладу за допомогою галузевих інструментів CAT Phrase Strings Інструмент, зручний для розробників для локалізації копій програмного забезпечення, ігор і веб-сайтів Phrase Orchestrator Без коду, настроювані робочі процеси, які автоматизують ваш посібник обробляє Phrase Analytics Глибокі дані для оптимізації ваших витрат, якості та швидкості Phrase Language AI Швидкий і безпечний машинний переклад, адаптований до вашої термінології Phrase Custom AI машинний переклад на основі AI, що використовує ваш власний вміст Phrase Portal Безпечний, миттєвий та інтуїтивно зрозумілий доступ до розширеної локалізації технологія Phrase Quality Technologies Оцінки та перевірки, щоб гарантувати постійну відповідність вашого вмісту стандартам якості Інтеграції 50+ інтеграцій із підходом plug-and-play для швидкого розгортання
Translate.com
translate.com
Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel усуває мовні бар’єри, щоб бізнес міг процвітати в різних культурах і регіонах. Платформа Language Operations компанії поєднує передовий штучний інтелект із людьми в циклі для швидких, ефективних і високоякісних перекладів, які з часом стають розумнішими. Unbabel допомагає підприємствам виходити на нові глобальні ринки та зміцнює довіру клієнтів, створюючи більш узгоджену, високоякісну багатомовну взаємодію з клієнтами в маркетингу та обслуговуванні клієнтів. Unbabel легко підключається до найпопулярніших CRM і платформ чату, щоб безперешкодно надавати переклади в рамках існуючих робочих процесів через цифрові канали підтримки, як-от чат, електронна пошта чи поширені запитання. Усім цим керують через портал, де клієнти можуть контролювати потоки перекладу, відстежувати ключові показники, як-от швидкість або якість, і виконувати інші завдання для оперативного використання різних мов у своєму бізнесі. Базуючись у Сан-Франциско, Каліфорнія, Unbabel співпрацює з провідними командами підтримки клієнтів у таких брендах, як Facebook, Microsoft, Booking.com і Uber, щоб легко спілкуватися з клієнтами по всьому світу, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Платформа мовних операцій включає: * Доповнений машинний переклад * Портал * Канал * Інтеграції * Редактори
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перекладу великої моделі штучного інтелекту нового покоління, створена Baidu Translation, надає користувачам комплексні інтелектуальні рішення для перекладу та читання сценаріїв іноземними мовами, включаючи переклад штучного інтелекту, шліфування англійською мовою, двомовний огляд, граматичний аналіз та інші можливості розумна ера, незамінний найкращий прискорювач для продуктивності перекладу.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
YOUS
yous.ai
YOUS — це інструмент обміну повідомленнями, інтегрований із перекладачем на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти окремим особам і компаніям легко спілкуватися різними мовами. Цей інструмент підтримує з’єднання за допомогою аудіо- та відеодзвінків, зустрічей і чатів, кожна функція вдосконалена вбудованою функцією перекладу. Функція перекладу може перекладати 17 різними мовами, усуваючи мовні бар’єри та сприяючи більш ефективній глобальній комунікації. Окрім цього, YOUS також підтримує транскрипцію, перетворюючи розмовну мову в текстовий формат для додаткової доступності. Важливим аспектом YOUS є його увага до безпеки, яка гарантує користувачам, що всі зустрічі, дзвінки та повідомлення зашифровані та надійно зберігаються. YOUS також розроблений, щоб бути універсальним і доступним, доступним як веб-додаток і як мобільні додатки для iOS і Android. Завдяки постійному навчанню YOUS забезпечує високу точність перекладу. Щодо використання, доступні як безкоштовні, так і платні плани з додатковими функціями, такими як телефонні дзвінки, які пропонуються в преміальному плані. Нарешті, варто зазначити, що YOUS пропагує думку про те, що ШІ є більш доступним вибором, ніж люди-перекладачі.
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних бар’єрів і забезпеченні універсальної доступності контенту. В основі пропозицій Dubverse.ai лежить надійний механізм для Synthetic Media, який розширює людську творчість за допомогою передової технології ШІ. Процес простий, але потужний: * Субтитри зі штучним інтелектом: автоматично створюйте точні субтитри різними мовами, підвищуючи залучення глядача та сприяючи його розумінню. * Перетворення тексту в мовлення: перетворюйте текст на голос за кадром із природним звучанням, роблячи ваші відео більш динамічними та доступними для ширшої аудиторії. Dubverse.ai містить набір функцій, призначених для задоволення різноманітних потреб у створенні вмісту: * Багатомовна підтримка: завдяки підтримці понад 60 мов творці вмісту можуть охопити глобальну аудиторію без мовних обмежень. * Вибір динаміків: виберіть із широкого діапазону голосів штучного інтелекту, щоб знайти ідеальний варіант для тону та стилю вашого відео. * Редактор сценаріїв: інтуїтивно зрозумілий редактор сценаріїв із перекладом у реальному часі спрощує процес редагування. * Голоси, схожі на людські: механізм перетворення тексту в мовлення Dubverse.ai надає голоси, які звучать природно та привабливо. * Вбудований обмін: легко співпрацюйте з іншими та збирайте відгуки в одному місці. * Субтитри, які можна завантажити: покращте SEO та доступність свого відео за допомогою багатомовних субтитрів.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності запису чи найму актора голосу. І тепер ви можете зберегти свій власний голос або закадровий тон під час дубляжу. На початку квітня 2023 року Rask AI отримав нагороду «Продукт дня» на Product Hunt, і протягом перших кількох тижнів проект досяг першого рубежу в 10 000 реєстрацій! Команда зняла обмеження на 20 хвилин і 100 МБ для користувачів із підпискою. Тепер творці можуть дублювати довгі відео для YouTube або курсів без будь-яких обмежень. І ще одна чудова річ - процес дубляжу відбувається втричі швидше та ефективніше! Виявлення та переклад кількох мовців є унікальною функцією, яка, на нашу думку, відрізняє нас від інших служб. Команда ШІ Rask пишається тим, що одна з перших надала цей досвід. Інструменти повністю інтегровані з популярними відеоплатформами та сайтами соціальних мереж, такими як YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter і TikTok. На початку травня команда додасть дві чудові функції. Ви синхронізуєте рухи губ із будь-яким звуком. Друга особливість — конспектування. Або просто шорти. Штучний інтелект вибере найяскравіші моменти з відео та перетворить їх на набір найсоковитіших епізодів. Команда Rask AI долає мовні бар’єри та допомагає творцям контенту та компаніям ділитися своїм контентом з різними аудиторіями по всьому світу, збільшуючи потенційне охоплення та вплив свого контенту.
Multilings
multilings.com
Multilings — це сервіс машинного навчання на основі нейронного штучного інтелекту, який дає найкращі вихідні дані для перекладу тексту, написання вмісту, плагіату та голосового перекладу тощо. Найкраще для маркетологів, авторів контенту, дослідників, студентів та всіх.
Localize
localizejs.com
Localize — це рішення для перекладу без коду для платформ SaaS, яке дає змогу легко перекладати веб-додаток, інформаційну панель, документи API та багато іншого. З традиційними рішеннями, а також із власною розробкою, для надання багатомовної підтримки користувачам можуть знадобитися місяці. За допомогою Localize ви можете перекласти свою платформу SaaS всього за кілька годин, що дозволить вам вийти на нові ринки та захопити клієнтів у всьому світі.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex надає комплексний набір інструментів машинного перекладу та розпізнавання мовлення. Основні функції включають переклад тексту, голосу, зображень і документів, підтримку широкого спектру програм. Набір інструментів використовує методи нейронного машинного перекладу для підвищення ефективності та продуктивності. Користувачі мають можливість перекладати текст, мову та навіть текст на зображеннях, файлах і веб-сайтах, що охоплюють до 109 мов. Програмне забезпечення також пропонує як хмарні, так і локальні рішення перекладу, забезпечуючи конфіденційність даних. Ключовою особливістю Lingvanex є здатність перекладати понад 10 000 пар перекладів, що вказує на його широкі лінгвістичні можливості. Lingvanex розроблено для легкої інтеграції в продукти на різних платформах, включаючи Linux, Windows, MacOS, Інтернет і мобільні пристрої. Одна з його особливостей, спеціальні глосарії, дозволяє користувачам визначати переклади для певних слів і фраз. Інструмент доступний на різних платформах, включаючи настільні комп’ютери (Windows і MacOS), мобільні пристрої (iOS і Android), різні розширення для браузерів і навіть для обміну приватними повідомленнями через чат-ботів.
Language I/O
languageio.com
Програмне забезпечення Language I/O дає змогу одномовним (тобто лише англомовним) групам підтримки клієнтів спілкуватися в чаті, електронною поштою та надавати самообслуговування понад 100 мовами в режимі реального часу. Завдяки своїй унікальній технології машинного перекладу він може створити команду та запустити точні та безпечні переклади для компанії та галузі протягом 24 годин. Його сумісне з GDPR і сертифіковане програмне забезпечення ISO-27001 інтегрується з усіма основними системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), включаючи Salesforce, Zendesk і Oracle. Надаючи переклади агентам із обслуговування клієнтів на платформах, які вони вже використовують, це дає їм змогу відповідати на електронні листи клієнтів і запити в чаті одним натисканням кнопки.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу групам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальних пристроях у реальному середовищі на сотнях комбінацій пристроїв. . Ми перевіримо ваше програмне забезпечення на доступність, якість перекладу, місцеві та культурні нюанси, щоб ви могли бути видимими на кожному ринку, на якому ви живете чи збираєтеся запустити. Сотні провідних брендів, зокрема Meta, Microsoft, Google, BBC та iHeartMedia, покладаються на Global Платформа App Testing для підвищення якості своїх продуктів зі швидкістю, яка дозволяє командам Agile та DevOps випускати більш регулярні випуски та отримувати життєво важливі відгуки для вирішення проблем або вносити важливі покращення в шлях користувача.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування або перевірки людиною.
ImTranslator
imtranslator.net
Служба перекладу ImTranslator призначена для миттєвого перекладу слів, фраз і текстів багатьма мовами. Щоразу, коли вам потрібен інструмент для перекладу, щоб спілкуватися з друзями, родичами чи діловими партнерами, подорожувати за кордон або вивчати мови, наш ImTranslator завжди тут, щоб допомогти вам.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation забезпечує миттєвий і безкоштовний переклад повного тексту, переклад веб-сторінок, переклад документів і PDF китайською, англійською, японською, корейською, французькою, німецькою, російською, іспанською, португальською, в’єтнамською, індонезійською, італійською, голландською та тайською мовами. , переклад DOC, переклад PPT, ручний переклад, синхронний переклад та інші послуги.
StringTranslate
stringtranslate.com
Найкращий у світі перекладач понад 6000 слів. Ми надаємо безкоштовні послуги перекладу по всьому світу. Немає обмежень на кількість слів і кількість разів. Вам не обов’язково бути учасником, щоб користуватися послугою.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.