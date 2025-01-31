Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки - Судан

Google Translate

translate.google.com

Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробникам створювати розширення для браузера та програмне забезпечення. Станом на вересень 2020 року Google Translate підтримує 109 мов на різних рівнях, а станом на квітень 2016 року зареєстрував понад 500 мільйонів користувачів із понад 100 мільярдами слів, що перекладаються щодня. Запущений у квітні 2006 року як статистичний сервіс машинного перекладу, він використовував ООН а також документи та стенограми Європейського парламенту для збору лінгвістичних даних. Замість того, щоб перекладати безпосередньо мовами, він спочатку перекладає текст англійською мовою, а потім повертається до цільової мови в більшості мовних комбінацій, які він позиціонує у своїй сітці, за кількома винятками, включаючи каталонську та іспанську. Під час перекладу він шукає шаблони в мільйонах документів, щоб допомогти вирішити, які слова вибрати та як їх розташувати в цільовій мові. Його точність, яку неодноразово критикували та висміювали, виявилося, що вона сильно відрізняється в різних мовах. У листопаді 2016 року Google оголосив, що Google Translate перейде на механізм нейронного машинного перекладу – Google Neural Machine Translation (GNMT), який перекладає «цілі речення за раз, а не лише частину за частиною. Він використовує цей ширший контекст, щоб допомогти знайти найбільш релевантний переклад, який потім переставити та налаштувати, щоб він був більше схожим на людську мову з правильною граматикою». Спочатку ввімкнений лише для кількох мов у 2016 році, станом на вересень 2020 року GNMT використовується всіма 109 мовами в списку Google Translate, за винятком мовної пари між англійською та латинською.