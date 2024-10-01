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Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки - Малаві
Послуги машинного перекладу включають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту або вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
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Google Translate
translate.google.com
Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки преси, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL про...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює...
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перекладу великої моделі штучного інтелекту нового покоління, створена Baidu Translation, надає користувачам комплексні інтелектуальні рішення для перекладу та читання сценаріїв іноземними мовами, включаючи переклад штучного інтелекту, шліфування англійською мовою, двомовний огляд, грамати...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...
Translate.com
translate.com
Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого, зручного для бізнес-користувача інтерфейсу та інтегруй...
Dubverse
dubverse.ai
У стрімкому світі створення цифрового контенту Dubverse.ai змінює правила гри як для відеопродюсерів, викладачів, так і для компаній. Ця інноваційна платформа використовує можливості штучного інтелекту для оптимізації та покращення процесу створення відео, особливо зосереджуючись на подоланні мовних...
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation забезпечує миттєвий і безкоштовний переклад повного тексту, переклад веб-сторінок, переклад документів і PDF китайською, англійською, японською, корейською, французькою, німецькою, російською, іспанською, португальською, в’єтнамською, індонезійською, італійською, голландською та т...
Unbabel
unbabel.com
Unbabel усуває мовні бар’єри, щоб бізнес міг процвітати в різних культурах і регіонах. Платформа Language Operations компанії поєднує передовий штучний інтелект із людьми в циклі для швидких, ефективних і високоякісних перекладів, які з часом стають розумнішими. Unbabel допомагає підприємствам вих...
Multilings
multilings.com
Multilings — це сервіс машинного навчання на основі нейронного штучного інтелекту, який дає найкращі вихідні дані для перекладу тексту, написання вмісту, плагіату та голосового перекладу тощо. Найкраще для маркетологів, авторів контенту, дослідників, студентів та всіх.
OpenL
openl.io
OpenL — це інструмент перекладу на основі штучного інтелекту, який має на меті об’єднати світ, забезпечуючи безперебійне спілкування різними мовами. Інструмент автоматично визначає мову тексту та перекладає його на потрібну мову одним натисканням кнопки. OpenL забезпечує переклади понад 15 мовами, ...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex надає комплексний набір інструментів машинного перекладу та розпізнавання мовлення. Основні функції включають переклад тексту, голосу, зображень і документів, підтримку широкого спектру програм. Набір інструментів використовує методи нейронного машинного перекладу для підвищення ефективно...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для ...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Перекладач — це програмне забезпечення для міжмовного спілкування, створене Tencent. Він підтримує кілька мов, таких як китайська, англійська та корейська. Він має характеристики точного, ефективного та стабільного перекладу подорожі, іноземні обміни, міжнародні представництва тощо для вас. Забезпеч...
ImTranslator
imtranslator.net
Служба перекладу ImTranslator призначена для миттєвого перекладу слів, фраз і текстів багатьма мовами. Щоразу, коли вам потрібен інструмент для перекладу, щоб спілкуватися з друзями, родичами чи діловими партнерами, подорожувати за кордон або вивчати мови, наш ImTranslator завжди тут, щоб допомогти...
Systran
systransoft.com
Інструмент перекладу для всього вашого тексту. Легко перекладайте свій текст за допомогою вікна перекладу SYSTRAN.
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перекладу, що належить ByteDance, підтримує безкоштовний онлайн-переклад понад 100 мовами та підтримує переклад у різноманітних сферах.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — це продукт перекладу з підтримкою штучного інтелекту, випущений Tencent AI Lab. Він може задовольнити потреби користувачів у швидкому перекладі та використовувати ручний переклад за допомогою штучного інтелекту для підвищення ефективності та якості. TranSm...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу групам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у понад 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на реальних...
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби в перекладі, а також підтримує завантаження двомовних ...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Ласкаво просимо на офіційний сайт Caiyun Xiaoyi! Ми надаємо ефективні та точні інструменти онлайн-перекладу, включаючи переклад тексту, переклад документів, переклад веб-сторінок, базу даних термінів, плагіни для браузера та служби двомовного порівняння. За допомогою передової технології штучного ін...
Language Weaver
rws.com
Language Weaver, що входить до групи RWS, є найпотужнішою, комплексною та адаптованою платформою нейронного машинного перекладу. Language Weaver допомагає глобальним підприємствам, урядам, юридичним фірмам і фінансовим установам безпечно та масштабно вирішувати проблеми з багатомовними даними та вмі...
StringTranslate
stringtranslate.com
Найкращий у світі перекладач понад 6000 слів. Ми надаємо безкоштовні послуги перекладу по всьому світу. Немає обмежень на кількість слів і кількість разів. Вам не обов’язково бути учасником, щоб користуватися послугою.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey — це програмне забезпечення для перекладу на основі штучного інтелекту, яке підтримує понад 130 мов, включаючи англійську, китайську, японську, арабську, французьку, німецьку, іврит, індонезійську тощо. Ви можете перекладати майже будь-який формат файлу за допомогою його перекладача, яки...
Stepes
stepes.com
Stepes — це перший у світі додаток для перекладу, який працює на людей, що надає швидкі та точні послуги перекладу понад 100 мовами. Створіть обліковий запис і введіть текст, завантажте документи або сфотографуйте, щоб отримати їх швидкий і точний переклад. Ви також можете викликати перекладачів для...
Checksub
checksub.com
Checksub — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для створення субтитрів і перекладу ваших відео понад 200 мовами. Його платформа також надає можливості штучного інтелекту для клонування голосу та дубляжу, щоб локалізувати відео для різноманітної аудиторії. Інструмент спеціалізуєт...
Alexa Translations
alexatranslations.com
Подолайте мовні бар’єри за допомогою Alexa Translations, яка надає експертні послуги перекладу на основі штучного інтелекту. та галузевих перекладачів. Alexa Translations надає переклади за допомогою штучного інтелекту для найбільших і найпрестижніших юридичних, фінансових і державних установ. Його...
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа машинного перекладу на основі правил. Це безкоштовне програмне забезпечення, випущене згідно з умовами GNU General Public License.
Localize
localizejs.com
Localize — це рішення для перекладу без коду для платформ SaaS, яке дає змогу легко перекладати веб-додаток, інформаційну панель, документи API та багато іншого. З традиційними рішеннями, а також із власною розробкою, для надання багатомовної підтримки користувачам можуть знадобитися місяці. За до...
Tarjama AMT
tarjama.com
Арабський машинний переклад (AMT) від Tarjama — це передове рішення, призначене для вдосконалення процесів перекладу, особливо для компаній, які працюють на арабомовних ринках. Використовуючи вдосконалену технологію нейронного машинного перекладу (NMT), Tarjama пропонує точні та релевантні контексту...
MachineTranslation
machinetranslation.com
У MachineTranslation.com вони прагнуть допомогти компаніям подолати мовні бар’єри за допомогою передових технологій. Їх досвід у сфері машинного перекладу дозволяє нам надавати швидкі, економічно ефективні та масштабовані рішення для всіх ваших мовних потреб. Будучи дочірньою компанією Tomedes Grou...
YOUS
yous.ai
YOUS — це інструмент обміну повідомленнями, інтегрований із перекладачем на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти окремим особам і компаніям легко спілкуватися різними мовами. Цей інструмент підтримує з’єднання за допомогою аудіо- та відеодзвінків, зустрічей і чатів, кожна функція в...
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування або перевірки людиною.
Lilt
lilt.com
LILT — це повна корпоративна платформа ШІ для перекладу та створення вмісту. Платформа LILT призначена для: 1. Лінгвісти: LILT Contextual AI генерує прогнозування та адаптацію перекладу в реальному часі, забезпечуючи найкращу якість і швидкість перекладу. 2. Групи локалізації: платформа LILT дозво...
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate — це вдосконалена платформа перекладу, призначена для швидкого й точного перекладу документів у різних форматах файлів. Використовуючи найсучасніший машинний переклад у поєднанні з власною технологією штучного інтелекту, Bluente забезпечує контекстно відповідні переклади для широкого к...
Lingoedit
lingoedit.com
Інструмент перекладача та редактора документів на основі AI! Місія Lingoedit полягає в тому, щоб подолати мовні бар’єри та полегшити глобальне спілкування за допомогою розумніших готових підказок. Інструмент Lingoedit надає користувачам безкоштовний доступ до високоякісних перекладів і режимів реда...
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com — це інструмент штучного інтелекту, розроблений для перекладу юридичних документів, ідеальний для юридичних фірм, корпорацій і державних установ. Цей продукт Tomedes забезпечує точні та безпечні переклади для контрактів і патентів, а також додаткові послуги перевірки персоналом...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT — це комплексна платформа машинного перекладу, створена для команд локалізації, постачальників мовних послуг (LSP), менеджерів із продуктів і перекладачів. Він пропонує розширені інструменти та послуги, призначені для вдосконалення процесів перекладу шляхом автоматизації та налаштування. ...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT Складний і потужний KantanMT допомагає організаціям виходити на глобальні ринки, прискорюючи доставку перекладів у великих масштабах! Традиційні MT-рішення складні у використанні, важкодоступні, дорогі в розгортанні та технічно складні в обслуговуванні. KantanMT легко отримати, використову...
TranslateFX
translatefx.com
Юридичний та фінансовий переклад для професіоналів за допомогою ШІ. Економте час і гроші, перекладаючи ділові документи всіх видів. TranslateFX розробляє платформу перекладу документів за допомогою штучного інтелекту з використанням останніх досягнень машинного навчання та обробки природної мови.
Textshuttle
textshuttle.com
Безперебійне спілкування у вашому фірмовому стилі з Textshuttle – будь-якою мовою, у вашому бізнесі. Інноваційні рішення для автоматичної обробки мови на основі штучного інтелекту перетворюють тон голосу та вміст у індивідуальний спосіб і забезпечують узгоджену та безпечну комунікацію в усій компані...
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby — це передова платформа SaaS, яка спеціалізується на перекладі маркетингових активів і рекламних кампаній за допомогою технології ШІ. Цей інструмент дає змогу брендам розширювати охоплення та виходити на нові аудиторії та ринки по всьому світу. Завдяки можливості перекладу понад 100 мовами...
Language I/O
languageio.com
Мовний вхід/вивід гарантує, що будь-який агент служби підтримки клієнтів може спілкуватися з будь-яким клієнтом на будь-якому каналі будь-якою мовою. Завдяки потужності штучного інтелекту ваша модель слідування за сонцем тепер підтримує всі мови під сонцем, будь то чат, голос або електронна пошта. Н...
Intento
inten.to
Intento створює агенти ШІ для корпоративної локалізації за допомогою машинного перекладу та багатомовного генеративного ШІ. Його Enterprise Language Hub дає змогу таким компаніям, як Procore та Subway, надавати послідовну, автентичну мову для всіх ринків і аудиторій. Він поєднує машинний переклад і ...