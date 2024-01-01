Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки
Послуги машинного перекладу передбачають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту чи вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
Запит на новий застосунок
Google Translate
translate.google.com
Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки в пресі, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL п...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.
Translate.com
translate.com
Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.
百度翻译
fanyi.baidu.com
Baidu Translation надає миттєві безкоштовні послуги перекладу понад 200 мовами. Він має веб-сторінки, програми та API-продукти, а також підтримує переклад тексту, переклад документів, переклад зображень та інші спеціальні функції. Він задовольняє потреби користувачів у перекладі за допомогою пошуку ...
Lingva Translate
lingva.ml
Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, зручного для бізнес-користувача, і за потре...
Lingvanex
lingvanex.com
Машинний переклад: перекладайте мільйони текстів, аудіофайлів, веб-сайтів за фіксованою ціною з повним захистом конфіденційності. Безкоштовна 2-тижнева пробна версія.
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation забезпечує миттєвий і безкоштовний переклад повного тексту, переклад веб-сторінок, переклад документів і PDF китайською, англійською, японською, корейською, французькою, німецькою, російською, іспанською, португальською, в’єтнамською, індонезійською, італійською, голландською та т...
ImTranslator
imtranslator.net
Служба перекладу ImTranslator призначена для миттєвого перекладу слів, фраз і текстів багатьма мовами. Щоразу, коли вам потрібен інструмент перекладу, щоб спілкуватися з друзями, родичами чи діловими партнерами, подорожувати за кордон або вивчати мови, наш ImTranslator завжди тут, щоб допомогти вам...
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа машинного перекладу на основі правил. Це безкоштовне програмне забезпечення, випущене згідно з умовами GNU General Public License.
Systran
systransoft.com
Інструмент перекладу для всього вашого тексту. Легко перекладайте свій текст за допомогою вікна перекладу SYSTRAN.
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби перекладу, а також підтримує завантаження двомовних пе...
StringTranslate
stringtranslate.com
Найкращий у світі перекладач понад 6000 слів. Ми надаємо безкоштовні послуги перекладу по всьому світу. Немає обмежень на кількість слів і кількість разів. Вам не обов’язково бути учасником, щоб користуватися послугою.