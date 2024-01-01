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Послуги машинного перекладу - Найпопулярніші застосунки - Кокосові (Кілінг) Острови
Послуги машинного перекладу передбачають використання автоматизованих систем і алгоритмів для перекладу тексту чи вмісту з однієї мови на іншу. Ці служби використовують передові технології обробки природної мови та штучного інтелекту для аналізу та розуміння значення вихідного тексту, створюючи точні та зв’язні переклади цільовою мовою. Послуги машинного перекладу широко використовуються в різних галузях, зокрема в бізнесі, технологіях, охороні здоров’я та наукових колах, для полегшення спілкування та подолання мовних бар’єрів у глобальному масштабі. Ці служби пропонують ефективність, швидкість і масштабованість, що робить їх цінними інструментами для окремих осіб і організацій, які шукають економічно ефективні рішення для багатомовного спілкування та локалізації вмісту.
Запит на новий застосунок
Google Translate
translate.google.com
Google Translate – це безкоштовна багатомовна служба нейронного машинного перекладу, розроблена Google для перекладу тексту та веб-сайтів з однієї мови на іншу. Він пропонує інтерфейс веб-сайту, мобільний додаток для Android та iOS, а також інтерфейс програмування додатків, який допомагає розробника...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — це безкоштовна служба нейронного машинного перекладу, запущена 28 серпня 2017 року та розроблена компанією DeepL GmbH (Linguee), розташованою в Кельні, Німеччина. Він отримав схвальні відгуки преси, стверджуючи, що він точніший і детальніший, ніж Google Translate. Наразі DeepL про...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Transl...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Безкоштовний онлайн-переклад з французької, російської, іспанської, німецької, італійської та ряду інших мов на англійську і назад, словник з транскрипцією, вимовою та прикладами вживання. Яндекс.Перекладач працює зі словами, текстами та веб-сторінками.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
Перекладайте тексти 108 мовами без зусиль.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Подолайте мовний бар'єр. Переклад розмов на різних пристроях, для чатів один на один і для взаємодії у великих групах.
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago, розумний перекладач зі штучним інтелектом, мріє про світ, де люди зможуть спілкуватися без мовних бар’єрів. Навер Папаго
百度翻译
fanyi.baidu.com
Платформа перекладу великої моделі штучного інтелекту нового покоління, створена Baidu Translation, надає користувачам комплексні інтелектуальні рішення для перекладу та читання сценаріїв іноземними мовами, включаючи переклад штучного інтелекту, шліфування англійською мовою, двомовний огляд, грамати...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — провідний безкоштовний перекладач/перекладач.
Translate.com
translate.com
Експертні мовні рішення для бізнесу будь-якого розміру. Понад 25 тисяч професійних перекладачів. 90 мовних пар. Служба онлайн-перекладу 24/7. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Отримує переклади без використання будь-якої служби, пов’язаної з Google, запобігаючи їх відстеженню.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Швидкий переклад. Збереження формату. Прозоре ціноутворення. Зробіть свої документи кількома мовами одним клацанням миші. Перекладайте з однієї на багато мов за один крок! Легко перекладайте вміст на 135 мов за допомогою інтуїтивно зрозумілого, зручного для бізнес-користувача інтерфейсу та інтегруй...
有道翻译
fanyi.youdao.com
Youdao Translation забезпечує миттєвий і безкоштовний переклад повного тексту, переклад веб-сторінок, переклад документів і PDF китайською, англійською, японською, корейською, французькою, німецькою, російською, іспанською, португальською, в’єтнамською, індонезійською, італійською, голландською та т...
OpenL
openl.io
OpenL — це інструмент перекладу на основі штучного інтелекту, який має на меті об’єднати світ, забезпечуючи безперебійне спілкування різними мовами. Інструмент автоматично визначає мову тексту та перекладає його на потрібну мову одним натисканням кнопки. OpenL забезпечує переклади понад 15 мовами, ...
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex надає комплексний набір інструментів машинного перекладу та розпізнавання мовлення. Основні функції включають переклад тексту, голосу, зображень і документів, підтримку широкого спектру програм. Набір інструментів використовує методи нейронного машинного перекладу для підвищення ефективно...
ImTranslator
imtranslator.net
Служба перекладу ImTranslator призначена для миттєвого перекладу слів, фраз і текстів багатьма мовами. Щоразу, коли вам потрібен інструмент для перекладу, щоб спілкуватися з друзями, родичами чи діловими партнерами, подорожувати за кордон або вивчати мови, наш ImTranslator завжди тут, щоб допомогти...
火山翻译
translate.volcengine.com
Huoshan Translation, бренд машинного перекладу, що належить ByteDance, підтримує безкоштовний онлайн-переклад понад 100 мовами та підтримує переклад у різноманітних сферах.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
Перекладач — це програмне забезпечення для міжмовного спілкування, створене Tencent. Він підтримує кілька мов, таких як китайська, англійська та корейська. Він має характеристики точного, ефективного та стабільного перекладу подорожі, іноземні обміни, міжнародні представництва тощо для вас. Забезпеч...
Systran
systransoft.com
Інструмент перекладу для всього вашого тексту. Легко перекладайте свій текст за допомогою вікна перекладу SYSTRAN.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
Ласкаво просимо на офіційний сайт Caiyun Xiaoyi! Ми надаємо ефективні та точні інструменти онлайн-перекладу, включаючи переклад тексту, переклад документів, переклад веб-сторінок, базу даних термінів, плагіни для браузера та служби двомовного порівняння. За допомогою передової технології штучного ін...
NiuTrans
niutrans.com
Mavericks Translation Cloud Platform забезпечує переклад тексту та функції перекладу документів PDF/Word/Excel/ppt; переклад документа зберігає вихідний макет тексту та надає безкоштовні сторінки перекладу щодня, щоб задовольнити щоденні потреби в перекладі, а також підтримує завантаження двомовних ...
StringTranslate
stringtranslate.com
Найкращий у світі перекладач понад 6000 слів. Ми надаємо безкоштовні послуги перекладу по всьому світу. Немає обмежень на кількість слів і кількість разів. Вам не обов’язково бути учасником, щоб користуватися послугою.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart — це продукт перекладу з підтримкою штучного інтелекту, випущений Tencent AI Lab. Він може задовольнити потреби користувачів у швидкому перекладі та використовувати ручний переклад за допомогою штучного інтелекту для підвищення ефективності та якості. TranSm...
Apertium
apertium.org
Apertium — це платформа машинного перекладу на основі правил. Це безкоштовне програмне забезпечення, випущене згідно з умовами GNU General Public License.