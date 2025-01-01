Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.
Запит на новий застосунок
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatà Traductor – це додаток для точного перекладу між каталонською та іншими мовами, що використовує технологію Apertium.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
SAS
sas.com
Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ - платформа для впровадження рішень машинного навчання, особливо в комп'ютерному зорі, з низькою затримкою та енергоефективністю.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC - це платформа для оптимізованого програмного забезпечення GPU, що підтримує розробку AI, машинного навчання та високоефективних обчислень.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI - це платформа для створення та налаштування моделей штучного інтелекту з використанням технологій обробки природної мови.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs розробляє моделі штучного інтелекту для бізнесу, що підтримують складні програми обробки мови та інтегруються з іншими інструментами.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
myLang
mylang.me
MyLang – це нейронний машинний переклад для вебсайтів та застосунків через API, що підтримує 91 мову та захищає особисту інформацію.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — це платформа без коду для машинного навчання, яка дозволяє бізнесу використовувати штучний інтелект без знань програмування.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block – програма для аналізу зображень високої роздільної здатності без кодування, що спрощує процес розробки моделей комп'ютерного зору.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — платформа для розробників, що дозволяє знаходити, налаштовувати і впроваджувати приватні та відкриті AI-рішення з єдиним доступом.
DataScale
getdatascale.com
DataScale - це система управління знаннями на основі ШІ, що автоматизує відкриття даних та дозволяє організовувати запити і візуалізувати аналізи.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com - платформа для потокового відео, що надає рішення для кодування, зберігання та розповсюдження контенту.
Keysight
keysight.com
Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.
Weka
weka.io
WEKA - платформа для зберігання, обробки та управління даними, яка перетворює статичні дані на потоки для роботи з AI та HPC.
Sedai
sedai.io
Sedai - застосунок для оптимізації витрат на хмару та налаштування продуктивності завдяки штучному інтелекту, що допомагає командам DevOps та SRE зменшити витрати.
Recombee
recombee.com
Recomee надає персоналізовані рекомендації продуктів для електронної комерції, аналізуючи дані клієнтів для покращення їхнього досвіду покупок.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad - безпечний інструмент для AI-перекладу, що спрощує багатомовну підтримку клієнтів та переклад документів у понад 120 мовах.
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai дозволяє створювати моделі штучного інтелекту без написання коду. Використовуйте для оптимізації портфелів, роботизованих радників, рекомендацій та виявлення шахрайства.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI підвищує ефективність перекладу, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування людиною.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — платформа, що забезпечує точні рекомендації для онлайн-відкриттів, допомагаючи бізнесам взаємодіяти з клієнтами й знаходити нові продукти.
Linguise
linguise.com
Linguise - автоматичний інструмент перекладу для веб-сайтів, що підтримує понад 85 мов та інтегрується з популярними CMS для швидкого перекладу контенту.
rellify
rellify.com
Rellify допомагає створювати контентні стратегії, які забезпечують вимірювані результати, спрощуючи цей процес.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Insights - додаток для аналізу і інтерпретації геофізичних даних, що підтримує професіоналів у сейсмічному управлінні та оцінці підземних умов.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для обробки інформації та візуалізації результатів.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Додаток Digital Twin Consortium сприяє співпраці у сфері цифрових близнюків, дозволяючи організаціям спільно розробляти та впроваджувати технології.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI - це ринок для доступу до різноманітних моделей ШІ, де розробники можуть використовувати їх без розробки своїх власних моделей.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI допомагає компаніям аналізувати дані клієнтів для покращення прогнозування, оптимізації ресурсів та підвищення прибутковості без порушення конфіденційності.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive – платформа штучного інтелекту для eCommerce та готельного бізнесу, що пропонує персоналізовані рекомендації та аналітику для покращення продажів.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh - це платформа для управління та архівування цифрових комунікацій, що допомагає організаціям зберігати дані та відповідати нормативним вимогам.
Wiro
wiro.ai
Wiro — це хмарна платформа, яка надає простий API для розробки та впровадження рішень на основі штучного інтелекту та машинного навчання.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify – платформа для вимірювання та аналітики цифрової реклами, що забезпечує безпечне й відповідне розміщення реклами для брендів.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku допомагає командам використовувати AI: стартапи запускати SaaS, розробники створювати програми з низьким кодуванням, а відділи продажів - використовувати можливості, визначені AI.
Zippin
getzippin.com
Zippin - це платформа безконтактних покупок, яка дозволяє клієнтам швидко обирати товари без оформлення замовлення, використовуючи AI та сенсори для відстеження покупок.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics - це платформа AI для бізнесу, що спрощує обробку даних та отримання аналітичних висновків для різних галузей без потреби у великій інфраструктурі.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric - це платформа для аналітики даних, що використовує AI/ML для аналізу поведінки клієнтів та покращення взаємодії з ними.
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