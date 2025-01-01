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Програмне забезпечення машинного навчання
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Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.

OpenAI Platform

OpenAI Platform

openai.com

OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Softcatalà Traductor

Softcatalà Traductor

softcatala.org

Softcatà Traductor – це додаток для точного перекладу між каталонською та іншими мовами, що використовує технологію Apertium.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.

SAS

SAS

sas.com

Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.

SiMa.ai

SiMa.ai

sima.ai

SiMa.ai™ - платформа для впровадження рішень машинного навчання, особливо в комп'ютерному зорі, з низькою затримкою та енергоефективністю.

NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

ngc.nvidia.com

NVIDIA NGC - це платформа для оптимізованого програмного забезпечення GPU, що підтримує розробку AI, машинного навчання та високоефективних обчислень.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Riku.AI - це платформа для створення та налаштування моделей штучного інтелекту з використанням технологій обробки природної мови.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.

AI21 Labs

AI21 Labs

ai21.com

AI21 Labs розробляє моделі штучного інтелекту для бізнесу, що підтримують складні програми обробки мови та інтегруються з іншими інструментами.

Encord

Encord

encord.com

Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.

myLang

myLang

mylang.me

MyLang – це нейронний машинний переклад для вебсайтів та застосунків через API, що підтримує 91 мову та захищає особисту інформацію.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

NextBrain AI — це платформа без коду для машинного навчання, яка дозволяє бізнесу використовувати штучний інтелект без знань програмування.

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Deep Block – програма для аналізу зображень високої роздільної здатності без кодування, що спрощує процес розробки моделей комп'ютерного зору.

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Gooey.AI — платформа для розробників, що дозволяє знаходити, налаштовувати і впроваджувати приватні та відкриті AI-рішення з єдиним доступом.

DataScale

DataScale

getdatascale.com

DataScale - це система управління знаннями на основі ШІ, що автоматизує відкриття даних та дозволяє організовувати запити і візуалізувати аналізи.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.

Muvi.com

Muvi.com

muvi.com

Muvi.com - платформа для потокового відео, що надає рішення для кодування, зберігання та розповсюдження контенту.

Keysight

Keysight

keysight.com

Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.

Weka

Weka

weka.io

WEKA - платформа для зберігання, обробки та управління даними, яка перетворює статичні дані на потоки для роботи з AI та HPC.

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai - застосунок для оптимізації витрат на хмару та налаштування продуктивності завдяки штучному інтелекту, що допомагає командам DevOps та SRE зменшити витрати.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recomee надає персоналізовані рекомендації продуктів для електронної комерції, аналізуючи дані клієнтів для покращення їхнього досвіду покупок.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad - безпечний інструмент для AI-перекладу, що спрощує багатомовну підтримку клієнтів та переклад документів у понад 120 мовах.

Codenull.ai

Codenull.ai

codenull.ai

Codenull.ai дозволяє створювати моделі штучного інтелекту без написання коду. Використовуйте для оптимізації портфелів, роботизованих радників, рекомендацій та виявлення шахрайства.

ModelFront

ModelFront

modelfront.com

ModelFront AI підвищує ефективність перекладу, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування людиною.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds — платформа, що забезпечує точні рекомендації для онлайн-відкриттів, допомагаючи бізнесам взаємодіяти з клієнтами й знаходити нові продукти.

Linguise

Linguise

linguise.com

Linguise - автоматичний інструмент перекладу для веб-сайтів, що підтримує понад 85 мов та інтегрується з популярними CMS для швидкого перекладу контенту.

rellify

rellify

rellify.com

Rellify допомагає створювати контентні стратегії, які забезпечують вимірювані результати, спрощуючи цей процес.

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

Geophysical Insights - додаток для аналізу і інтерпретації геофізичних даних, що підтримує професіоналів у сейсмічному управлінні та оцінці підземних умов.

Brightics AI

Brightics AI

brightics.ai

Brightics AI — платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для обробки інформації та візуалізації результатів.

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

Додаток Digital Twin Consortium сприяє співпраці у сфері цифрових близнюків, дозволяючи організаціям спільно розробляти та впроваджувати технології.

Vivas.AI

Vivas.AI

vivas.ai

Vivas.AI - це ринок для доступу до різноманітних моделей ШІ, де розробники можуть використовувати їх без розробки своїх власних моделей.

Black Crow AI

Black Crow AI

blackcrow.ai

Black Crow AI допомагає компаніям аналізувати дані клієнтів для покращення прогнозування, оптимізації ресурсів та підвищення прибутковості без порушення конфіденційності.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive – платформа штучного інтелекту для eCommerce та готельного бізнесу, що пропонує персоналізовані рекомендації та аналітику для покращення продажів.

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

Smarsh - це платформа для управління та архівування цифрових комунікацій, що допомагає організаціям зберігати дані та відповідати нормативним вимогам.

Wiro

Wiro

wiro.ai

Wiro — це хмарна платформа, яка надає простий API для розробки та впровадження рішень на основі штучного інтелекту та машинного навчання.

DoubleVerify

DoubleVerify

doubleverify.com

DoubleVerify – платформа для вимірювання та аналітики цифрової реклами, що забезпечує безпечне й відповідне розміщення реклами для брендів.

Shimoku

Shimoku

shimoku.com

Shimoku допомагає командам використовувати AI: стартапи запускати SaaS, розробники створювати програми з низьким кодуванням, а відділи продажів - використовувати можливості, визначені AI.

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin - це платформа безконтактних покупок, яка дозволяє клієнтам швидко обирати товари без оформлення замовлення, використовуючи AI та сенсори для відстеження покупок.

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics - це платформа AI для бізнесу, що спрощує обробку даних та отримання аналітичних висновків для різних галузей без потреби у великій інфраструктурі.

B2Metric

B2Metric

b2metric.com

B2Metric - це платформа для аналітики даних, що використовує AI/ML для аналізу поведінки клієнтів та покращення взаємодії з ними.

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