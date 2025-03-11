Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.
Запит на новий застосунок
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatà Traductor – це додаток для точного перекладу між каталонською та іншими мовами, що використовує технологію Apertium.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
SAS
sas.com
Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ - платформа для впровадження рішень машинного навчання, особливо в комп'ютерному зорі, з низькою затримкою та енергоефективністю.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC - це платформа для оптимізованого програмного забезпечення GPU, що підтримує розробку AI, машинного навчання та високоефективних обчислень.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI - це платформа для створення та налаштування моделей штучного інтелекту з використанням технологій обробки природної мови.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs розробляє моделі штучного інтелекту для бізнесу, що підтримують складні програми обробки мови та інтегруються з іншими інструментами.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
myLang
mylang.me
MyLang – це нейронний машинний переклад для вебсайтів та застосунків через API, що підтримує 91 мову та захищає особисту інформацію.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — це платформа без коду для машинного навчання, яка дозволяє бізнесу використовувати штучний інтелект без знань програмування.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block – програма для аналізу зображень високої роздільної здатності без кодування, що спрощує процес розробки моделей комп'ютерного зору.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — платформа для розробників, що дозволяє знаходити, налаштовувати і впроваджувати приватні та відкриті AI-рішення з єдиним доступом.
DataScale
getdatascale.com
DataScale - це система управління знаннями на основі ШІ, що автоматизує відкриття даних та дозволяє організовувати запити і візуалізувати аналізи.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com - платформа для потокового відео, що надає рішення для кодування, зберігання та розповсюдження контенту.
Keysight
keysight.com
Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.
Weka
weka.io
WEKA - платформа для зберігання, обробки та управління даними, яка перетворює статичні дані на потоки для роботи з AI та HPC.
Sedai
sedai.io
Sedai - застосунок для оптимізації витрат на хмару та налаштування продуктивності завдяки штучному інтелекту, що допомагає командам DevOps та SRE зменшити витрати.
Recombee
recombee.com
Recomee надає персоналізовані рекомендації продуктів для електронної комерції, аналізуючи дані клієнтів для покращення їхнього досвіду покупок.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad - безпечний інструмент для AI-перекладу, що спрощує багатомовну підтримку клієнтів та переклад документів у понад 120 мовах.
Codenull.ai
codenull.ai
Codenull.ai дозволяє створювати моделі штучного інтелекту без написання коду. Використовуйте для оптимізації портфелів, роботизованих радників, рекомендацій та виявлення шахрайства.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI підвищує ефективність перекладу, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування людиною.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — платформа, що забезпечує точні рекомендації для онлайн-відкриттів, допомагаючи бізнесам взаємодіяти з клієнтами й знаходити нові продукти.
Linguise
linguise.com
Linguise - автоматичний інструмент перекладу для веб-сайтів, що підтримує понад 85 мов та інтегрується з популярними CMS для швидкого перекладу контенту.
rellify
rellify.com
Rellify допомагає створювати контентні стратегії, які забезпечують вимірювані результати, спрощуючи цей процес.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Insights - додаток для аналізу і інтерпретації геофізичних даних, що підтримує професіоналів у сейсмічному управлінні та оцінці підземних умов.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — платформа для аналізу даних, що використовує штучний інтелект для обробки інформації та візуалізації результатів.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Додаток Digital Twin Consortium сприяє співпраці у сфері цифрових близнюків, дозволяючи організаціям спільно розробляти та впроваджувати технології.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI - це ринок для доступу до різноманітних моделей ШІ, де розробники можуть використовувати їх без розробки своїх власних моделей.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Black Crow AI допомагає компаніям аналізувати дані клієнтів для покращення прогнозування, оптимізації ресурсів та підвищення прибутковості без порушення конфіденційності.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive – платформа штучного інтелекту для eCommerce та готельного бізнесу, що пропонує персоналізовані рекомендації та аналітику для покращення продажів.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh - це платформа для управління та архівування цифрових комунікацій, що допомагає організаціям зберігати дані та відповідати нормативним вимогам.
Wiro
wiro.ai
Wiro було засновано у 2023 році для забезпечення зростаючого попиту на технології ШІ та машинного навчання в різних секторах. Wiro.ai робить машинне навчання доступним для всіх у хмарі без шкоди для зручності використання чи функцій. Спрощений і легкий у використанні Wiro API може забезпечити швидке створення та обслуговування продукту. Ми працюємо над інтелектуальними рішеннями, які можуть допомогти прискорити розробку додатків ШІ. Наші робочі станції, сервери та хмарні служби з гіперконвергентною інфраструктурою допомагають розробникам, інженерам і дослідникам.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — це провідна програмна платформа для вимірювання та аналітики цифрових медіа. DoubleVerify керується місією – зробити екосистему цифрової реклами сильнішою, безпечнішою та надійнішою.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені ШІ.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покращення залучення клієнтів, утримання та зростання.
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