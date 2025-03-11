Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

Qualetics

qualetics.com

Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.