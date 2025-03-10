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Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.
Запит на новий застосунок
Muvi.com
muvi.com
Muvi.com - платформа для потокового відео, що надає рішення для кодування, зберігання та розповсюдження контенту.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану штучним інтелектом, наприклад, знизити коефіцієнти повернення ACH, прогнозувати списання, прогнозувати обсяг депозитів, збільшити кількість пропозицій щодо кредитів тощо. Працює в Excel або Google Таблицях або через API, щоб забезпечити потужність практичного ШІ сьогодні.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI Platform - універсальний інструмент для генерації тексту, аналізу даних та створення зображень через потужні моделі AI, доступних через API.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Штучний інтелект Black Crow допомагає компаніям будь-якого розміру підвищити прибутковість за допомогою можливостей машинного навчання. Ми сприяємо зростанню бренду електронної комерції, розкриваючи приховану цінність даних клієнтів, якими ви вже володієте.
Weka
weka.io
WEKA допомагає організаціям, що керуються даними, безперебійно та стабільно зберігати, обробляти та керувати даними практично будь-де за допомогою хмарної простоти та локальної продуктивності. Наша програмно визначена хмарна платформа даних перетворює застійні резервуари даних у потокові конвеєри даних, які підживлюють робочі навантаження наступного покоління, такі як ШІ та HPC.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — це універсальний ринок для доступу до широкого спектру моделей штучного інтелекту для різних випадків використання в різних галузях. Vivas.AI зміщує баланс сил від інженерів ML до інженерів додатків. Розробникам додатків більше не доводиться розробляти моделі всередині компанії, а просто використовувати їх для створення своїх улюблених додатків, просто перетягуючи їх на обрану платформу з низьким кодом. Користувачі можуть перевірити моделі за допомогою зразків даних і отримати доступ до карток моделей, найкращих практик і обмежень, щоб переконатися, що клієнти мають повну прозорість і довіру до обраних ними моделей. Бізнес-модель Vivas.AI є інклюзивною та прагне створити ринок, де численні постачальники можуть пропонувати свої моделі. Це робить ринок Vivas.AI набагато більш інклюзивним і широким. Коротше кажучи, Vivas.AI прагне стати «Uber» на ринку AI/ML.
Keysight
keysight.com
Додаток Keysight надає доступ до електронних дизайнерських та тестових рішень для покращення розробки продуктів у різних галузях.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® є авторитетом у Digital Twin. Він об’єднує промисловість, державні та наукові кола для забезпечення узгодженості словникового запасу, архітектури, безпеки та сумісності цифрових подвійних технологій. Це просуває використання технології цифрових близнюків від аерокосмічної галузі до природних ресурсів. Digital Twin Consortium — це глобальна екосистема користувачів, які розробляють найкращі практики використання цифрових близнюків і визначають вимоги до нових стандартів цифрових близнюків. Консорціум Digital Twin Consortium відкритий для будь-якого бізнесу, організації чи установи, які зацікавлені в цифрових близнюках. Наші члени в усьому світі прагнуть використовувати цифрових близнюків у своїх операціях і ланцюгах постачання, а також отримувати найкращі практики та вимоги до стандартів для себе та своїх клієнтів.
DataScale
getdatascale.com
DataScale - це система управління знаннями на основі ШІ, що автоматизує відкриття даних та дозволяє організовувати запити і візуалізувати аналізи.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені ШІ.
myLang
mylang.me
MyLang – це нейронний машинний переклад для вебсайтів та застосунків через API, що підтримує 91 мову та захищає особисту інформацію.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — це провідна програмна платформа для вимірювання та аналітики цифрових медіа. DoubleVerify керується місією – зробити екосистему цифрової реклами сильнішою, безпечнішою та надійнішою.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — платформа для розробників, що дозволяє знаходити, налаштовувати і впроваджувати приватні та відкриті AI-рішення з єдиним доступом.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування або перевірки людиною.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — це платформа без коду для машинного навчання, яка дозволяє бізнесу використовувати штучний інтелект без знань програмування.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NVIDIA NGC - це платформа для оптимізованого програмного забезпечення GPU, що підтримує розробку AI, машинного навчання та високоефективних обчислень.
Wiro
wiro.ai
Wiro було засновано у 2023 році для забезпечення зростаючого попиту на технології ШІ та машинного навчання в різних секторах. Wiro.ai робить машинне навчання доступним для всіх у хмарі без шкоди для зручності використання чи функцій. Спрощений і легкий у використанні Wiro API може забезпечити швидке створення та обслуговування продукту. Ми працюємо над інтелектуальними рішеннями, які можуть допомогти прискорити розробку додатків ШІ. Наші робочі станції, сервери та хмарні служби з гіперконвергентною інфраструктурою допомагають розробникам, інженерам і дослідникам.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs розробляє моделі штучного інтелекту для бізнесу, що підтримують складні програми обробки мови та інтегруються з іншими інструментами.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — це інтегрована платформа штучного інтелекту, яка збирає та обробляє величезні обсяги розрізненої інформації для швидкого аналізу та створення легкозрозумілих візуальних зображень за допомогою штучного інтелекту.
Codenull.ai
codenull.ai
Створіть будь-яку модель ШІ, не написавши жодного рядка коду. Використовуйте ці моделі для оптимізації портфоліо, робо-консультантів, механізмів рекомендацій, виявлення шахрайства та багато іншого
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компанія Geophysical Research, LLC (д/б/а Geophysical Insights) була заснована в 2008 році доктором Томом Смітом з баченням застосування методів машинного навчання для інтерпретації сейсмічних даних, щоб зменшити ризик розвідки нафти і газу та витрати на розробку родовищ. Невдовзі після відкриття компанії доктор Сміт зібрав найкращих спеціалістів галузі для розробки наступного покоління програмного забезпечення для інтерпретації сейсмічних даних. Місія групи полягала в тому, щоб застосувати машинне навчання до проблеми інтерпретації сейсмічних даних і надати нові можливості в готовому комерційному програмному продукті, який міг би використовувати будь-який геофізик. Новий робочий стіл штучного інтелекту під брендом Paradise матиме інтуїтивно зрозумілий елегантний інтерфейс, який допоможе геологам застосовувати машинне навчання для багатьох різних типів геологічних досліджень. Протягом трьох років розробки, включно з роком польових випробувань, Paradise був запущений як комерційний продукт на щорічній конференції Товариства дослідницьких геофізиків (SEG) у 2013 році та з тих пір отримав стабільне впровадження в усьому світі, зокрема національними нафтовими компаніями (NOC) і міжнародні нафтові компанії. Geophysical Insights продовжує нарощувати можливості робочого середовища Paradise AI, яке, як виявилося, відкриває більш глибоке розуміння сейсмічної реакції за допомогою технологій машинного та глибокого навчання. Створений для великих наборів даних, Paradise — це рішення «великих даних», яке легко масштабується від однієї робочої станції до корпоративного. Використовуючи комбінації керованих і неконтрольованих алгоритмів машинного навчання, які підтримуються GPU-обчисленнями, сейсмічні інтерпретатори можуть отримувати більше інформації з сейсмічних даних і даних свердловин у Paradise, ніж це було б можливо за допомогою традиційних інструментів інтерпретації.
rellify
rellify.com
Розробити стратегію контенту, яка приносить результати, раніше було важко і вимагало багато часу та досвіду. Тепер Rellify полегшує створення контент-стратегії, яка забезпечує вимірні результати.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ - платформа для впровадження рішень машинного навчання, особливо в комп'ютерному зорі, з низькою затримкою та енергоефективністю.
Linguise
linguise.com
Linguise — це високоякісний інструмент автоматичного перекладу веб-сайтів. Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою хмарних перекладів AI понад 85 мовами. Linguise має багато переваг перед традиційними та автоматичними системами перекладу. Переклад веб-сайту можна виконати на WordPress, Joomla та всіх CMS або конструкторі веб-сайтів, які використовують PHP (основна частина інструментів) Серед них: * Повний веб-сайт за 5 хвилин, незалежно від розміру * 100% контенту перекладено, включаючи динамічні елементи * Чудова якість перекладу завдяки моделям «нейронного перекладу». * Інтерфейсний редактор перекладу з настроюваним доступом перекладача * Індексація сторінок усіма відповідними мовами * Збільшення трафіку в середньому на 40%. * Дуже низький вплив на продуктивність * Перекладайте малий і середній веб-сайт 115 доларів США на рік (або 15 доларів США на місяць) за 200 000 слів * Один місяць абсолютно безкоштовно, і ми пропонуємо безкоштовне встановлення
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Phrase Localization Suite - це платформа для управління процесом локалізації, що об'єднує інструменти перекладу, автоматизації та аналітики.
Prolific
prolific.com
Prolific - це платформа для збору високоякісних даних від учасників досліджень для академічних цілей та навчання ШІ.
Riku.AI
riku.ai
Riku.AI - це платформа для створення та налаштування моделей штучного інтелекту з використанням технологій обробки природної мови.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
Softcatà Traductor – це додаток для точного перекладу між каталонською та іншими мовами, що використовує технологію Apertium.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block – програма для аналізу зображень високої роздільної здатності без кодування, що спрощує процес розробки моделей комп'ютерного зору.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh дозволяє компаніям перетворювати нагляд у передбачення, виявляючи критично важливі для бізнесу сигнали у своїх цифрових комунікаціях. Регульовані організації будь-якого розміру покладаються на портфоліо хмарних цифрових комунікацій Smarsh, які допомагають їм визначати регулятивні та репутаційні ризики в своїх комунікаційних даних до того, як ці ризики стануть штрафами або заголовками. Smarsh обслуговує глобальну клієнтську базу, яка охоплює провідні банки в Північній Америці, Європі та Азії, а також провідні брокерські фірми, страховики та зареєстровані інвестиційні консультанти, а також державні та місцеві урядові установи США.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - це керована платформа для хостингу та масштабування AI-додатків, що підтримує автоматичне масштабування і різні моделі машинного навчання.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покращення залучення клієнтів, утримання та зростання.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це безпечний вдосконалений інструмент перекладу зі штучним інтелектом, призначений для оптимізації багатомовного обслуговування клієнтів і перекладу документів. Його платформа дає можливість компаніям надавати безперебійну багатомовну спеціальну підтримку в каналах обміну повідомленнями та довідкових центрах, покращуючи тим самим глобальний досвід клієнтів без додаткових ресурсів. Що пропонує Lingpad: * Миттєві переклади за допомогою штучного інтелекту: миттєві точні переклади штучного інтелекту понад 120 мовами * Рішення, орієнтовані на обслуговування клієнтів: розроблено для команд підтримки, що забезпечує миттєві локалізовані відповіді * Локалізація довідкового центру: легко перекладайте та підтримувайте багатомовні бази знань/довідковий центр і відповіді на поширені запитання * Переклад документів: підтримка понад 40 типів файлів * Технологія контекстного штучного інтелекту: розуміє нюанси для більш природного перекладу * Автоматизація: спрощує ручні завдання, скорочуючи час і витрати Переваги: * Поліпшення багатомовного досвіду клієнтів * Глобальне розширення без мовних обмежень * Скорочення операційних витрат і часу, витраченого на переклади * Покращуйте час відповіді за допомогою миттєвих перекладів * Підтримуйте послідовність у всіх комунікаціях із клієнтами Скористайтеся всіма цими пропозиціями та перевагами завдяки рентабельним ціноутворенням Lingpad, розробленим для забезпечення максимальної віддачі від ваших інвестицій. Легко інтегрується з популярними платформами обслуговування клієнтів: Zendesk; Домофон; Горгій; Передня; Freshdesk Ідеальний для: *Команди підтримки клієнтів у будь-якій галузі * Глобальні підприємства * Компанії електронної комерції * Провайдери SaaS * Будь-яка організація, яка потребує ефективного багатомовного спілкування * Будь-яка організація, якій потрібен переклад ШІ
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні рекомендації на основі сеансів, які не порушують і не ставлять під загрозу конфіденційність клієнтів. Ми допомагаємо компаніям залучати своїх клієнтів. Ми допомагаємо людям знайти продукти, які їм подобаються. Ми допомагаємо перетворити цікавість на вірність.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат і налаштування продуктивності в хмарі на основі штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптимізації в режимі реального часу, адаптованої до постійних змін і зростання з мінімальним людським втручанням. Sedai дозволяє хмарним командам легко масштабувати та максимізувати рентабельність інвестицій, розширюючи операції за допомогою можливостей автономного керування хмарою.
SAS
sas.com
Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
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