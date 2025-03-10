Geophysical Insights

geoinsights.com

Компанія Geophysical Research, LLC (д/б/а Geophysical Insights) була заснована в 2008 році доктором Томом Смітом з баченням застосування методів машинного навчання для інтерпретації сейсмічних даних, щоб зменшити ризик розвідки нафти і газу та витрати на розробку родовищ. Невдовзі після відкриття компанії доктор Сміт зібрав найкращих спеціалістів галузі для розробки наступного покоління програмного забезпечення для інтерпретації сейсмічних даних. Місія групи полягала в тому, щоб застосувати машинне навчання до проблеми інтерпретації сейсмічних даних і надати нові можливості в готовому комерційному програмному продукті, який міг би використовувати будь-який геофізик. Новий робочий стіл штучного інтелекту під брендом Paradise матиме інтуїтивно зрозумілий елегантний інтерфейс, який допоможе геологам застосовувати машинне навчання для багатьох різних типів геологічних досліджень. Протягом трьох років розробки, включно з роком польових випробувань, Paradise був запущений як комерційний продукт на щорічній конференції Товариства дослідницьких геофізиків (SEG) у 2013 році та з тих пір отримав стабільне впровадження в усьому світі, зокрема національними нафтовими компаніями (NOC) і міжнародні нафтові компанії. Geophysical Insights продовжує нарощувати можливості робочого середовища Paradise AI, яке, як виявилося, відкриває більш глибоке розуміння сейсмічної реакції за допомогою технологій машинного та глибокого навчання. Створений для великих наборів даних, Paradise — це рішення «великих даних», яке легко масштабується від однієї робочої станції до корпоративного. Використовуючи комбінації керованих і неконтрольованих алгоритмів машинного навчання, які підтримуються GPU-обчисленнями, сейсмічні інтерпретатори можуть отримувати більше інформації з сейсмічних даних і даних свердловин у Paradise, ніж це було б можливо за допомогою традиційних інструментів інтерпретації.