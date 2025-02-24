Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.
Запит на новий застосунок
Muvi.com
muvi.com
MUVI-це піонерська компанія з потокових рішень, яка має понад десятиліття знань і пропонує різноманітний асортимент продукції на базі SAAS, пристосованих для потреб за запитом та в прямому ефірі. З такими пропозиціями, як Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex та Muvi Playout, поряд із Muvi Player SDKS та ALIE, він пропонує рішення для потоки, зберігання, розподілу та монетизації. Місія Muvi полягає у розширенні можливостей бізнесу будь -яких розмірів гнучкими, безпечними та налаштованими потоковими платформами, що революціонує на доставку вмісту в усьому світі. Маючи непохитну прихильність до інновацій, Muvi має на меті встановити галузеві орієнтири та стати головним вибором для підприємств, що входять на цифрову потокову арену.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану штучним інтелектом, наприклад, знизити коефіцієнти повернення ACH, прогнозувати списання, прогнозувати обсяг депозитів, збільшити кількість пропозицій щодо кредитів тощо. Працює в Excel або Google Таблицях або через API, щоб забезпечити потужність практичного ШІ сьогодні.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це узгодження інтересів на перше місце — перед прибутком. Щоб досягти нашої місії, ми повинні охоплювати та цінувати багато різних точок зору, голосів та досвіду, які утворюють повний спектр людства. Наші інвестиції в різноманітність, справедливість та інклюзивність тривають, реалізуються через широкий спектр ініціатив, які захищаються та підтримуються керівництвом. У OpenAI ми віримо, що штучний інтелект має потенціал, щоб допомогти людям вирішувати величезні глобальні виклики, і ми хочемо, щоб переваги ШІ були широко поширені.
Black Crow AI
blackcrow.ai
Штучний інтелект Black Crow допомагає компаніям будь-якого розміру підвищити прибутковість за допомогою можливостей машинного навчання. Ми сприяємо зростанню бренду електронної комерції, розкриваючи приховану цінність даних клієнтів, якими ви вже володієте.
Weka
weka.io
WEKA допомагає організаціям, що керуються даними, безперебійно та стабільно зберігати, обробляти та керувати даними практично будь-де за допомогою хмарної простоти та локальної продуктивності. Наша програмно визначена хмарна платформа даних перетворює застійні резервуари даних у потокові конвеєри даних, які підживлюють робочі навантаження наступного покоління, такі як ШІ та HPC.
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — це універсальний ринок для доступу до широкого спектру моделей штучного інтелекту для різних випадків використання в різних галузях. Vivas.AI зміщує баланс сил від інженерів ML до інженерів додатків. Розробникам додатків більше не доводиться розробляти моделі всередині компанії, а просто використовувати їх для створення своїх улюблених додатків, просто перетягуючи їх на обрану платформу з низьким кодом. Користувачі можуть перевірити моделі за допомогою зразків даних і отримати доступ до карток моделей, найкращих практик і обмежень, щоб переконатися, що клієнти мають повну прозорість і довіру до обраних ними моделей. Бізнес-модель Vivas.AI є інклюзивною та прагне створити ринок, де численні постачальники можуть пропонувати свої моделі. Це робить ринок Vivas.AI набагато більш інклюзивним і широким. Коротше кажучи, Vivas.AI прагне стати «Uber» на ринку AI/ML.
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи їм здійснювати завтрашні прориви швидко та з меншим ризиком. Keysight використовує свою силу як провідного світового постачальника тестів і вимірювань і сьогодні дозволяє інноваторам розширювати межі інженерії, швидко вирішуючи проблеми проектування, емуляції та тестування, щоб допомогти створити найкращий досвід роботи з продуктом. Незалежно від того, чи хочете ви вдосконалити свій процес проектування та розробки, оптимізувати та захистити свою мережу або використовувати ШІ та цифрових близнюків, щоб отримати перевагу в таких технологіях, як 6G, AV та EV, IoT або квантові обчислення — Keysight прискорює впровадження інновацій у всьому світі. робочий процес з інтелектуальною інформацією, побудованою на найточніших вимірюваннях. Наше поєднання технологічних знань, наукового досвіду вимірювань і індивідуальних рішень допоможе вам впевнено рухатися вперед у нашому зв’язаному та динамічному світі. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) — технологічна компанія S&P 500 зі штаб-квартирою в Санта-Роза, Каліфорнія, з офісами та виробництвом по всьому світу. Keysight володіє понад 2000 патентами, а ~15 000 наших співробітників працюють із майже 32 000 клієнтами по всьому світу, щоб розпочати технологічну революцію. Замовники Keysight охоплюють ринки комунікацій, промислової автоматизації, аерокосмічної та оборонної промисловості, автомобільної промисловості, енергетики, напівпровідників та загальної електроніки.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідним у галузі рішенням для автоматизації, операцій і керування послугами в поєднанні з неперевершеною гнучкістю ми допомагаємо організаціям звільнити час і простір, щоб стати автономним цифровим підприємством, яке завойовує нові можливості.
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® є авторитетом у Digital Twin. Він об’єднує промисловість, державні та наукові кола для забезпечення узгодженості словникового запасу, архітектури, безпеки та сумісності цифрових подвійних технологій. Це просуває використання технології цифрових близнюків від аерокосмічної галузі до природних ресурсів. Digital Twin Consortium — це глобальна екосистема користувачів, які розробляють найкращі практики використання цифрових близнюків і визначають вимоги до нових стандартів цифрових близнюків. Консорціум Digital Twin Consortium відкритий для будь-якого бізнесу, організації чи установи, які зацікавлені в цифрових близнюках. Наші члени в усьому світі прагнуть використовувати цифрових близнюків у своїх операціях і ланцюгах постачання, а також отримувати найкращі практики та вимоги до стандартів для себе та своїх клієнтів.
DataScale
getdatascale.com
Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі збереженими запитами видалить налаштування інфраструктури, ви зможете одразу отримати статистику зі свого каталогу даних, коли ви та ваша команда разом працюватимете над нашими нотатками SQL.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені ШІ.
myLang
mylang.me
Версія MyLang Me: нейронний машинний переклад для веб-сайту або програми через API * Безперервне машинне навчання; * Додавання нових мов; * Захист персональної інформації; * Робота з розміткою HTML. Версія Me включає 91 мову, включаючи китайську (спрощену), англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, польську, португальську, румунську, російську, іспанську, арабську, болгарську, чеську, датську, голландську, естонську, фінську, грецьку, іврит. , угорська, латвійська, литовська, словацька, словенська, шведська, турецька тощо. Для версії Me ви можете приєднатися до нашої партнерської програми. Поділившись особистим посиланням, ви можете отримати 15% від продажів. Версія MyLang Pro: Уніфікований API для доступу до професійних словників: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Уніфікований API потрібен для: * Зменшення витрат на роздільне ведення вищевказаних словників; * З автоматичною маршрутизацією ви отримуєте словник, який найкраще підходить для вибраної мовної пари та напрямку відповідно до метрики hLEPOR, GLUE, MultiNLI.
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — це провідна програмна платформа для вимірювання та аналітики цифрових медіа. DoubleVerify керується місією – зробити екосистему цифрової реклами сильнішою, безпечнішою та надійнішою.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — це платформа, яка об’єднує найкращий приватний і відкритий ШІ, що дозволяє користувачам відкривати, налаштовувати та розгортати рішення ШІ. Він призначений насамперед для розробників і команд, які прагнуть прискорити процес впровадження ШІ. Він вирізняється тим, що пропонує уніфіковану платформу для різноманітних робочих процесів штучного інтелекту, що усуває необхідність керувати окремими обліковими даними користувача, правами доступу та виставляти рахунки для різних моделей штучного інтелекту. Деякі з його ключових пропозицій включають доступ до приватних і відкритих моделей ШІ від технологічних гігантів і стартапів, таких як OpenAI, Google, Microsoft і ElevenLabs, серед інших. Це також дозволяє користувачам порівнювати та вибирати моделі ШІ, які найкраще відповідають їхнім потребам. Щоб підвищити продуктивність, Gooey.AI забезпечує гнучкість створення рецептів штучного інтелекту з опціями з низьким кодом і без коду, сприяючи швидкому створенню та розгортанню рішень штучного інтелекту. Різні варіанти використання, такі як маркетинг, розробка, фінанси, некомерційні організації, операції, брендинг і активація, можуть використовувати ці функції на свою користь. Наприклад, розробники можуть легко інтегрувати та масштабувати свої продукти за допомогою моделей ШІ, а фінансовий сектор може створювати високоякісні звіти з джерел даних у реальному часі. Некомерційні організації можуть охопити свою різноманітну аудиторію місцевими мовами за допомогою ботів на основі ШІ. Крім того, Gooey.AI розміщує моделі штучного інтелекту від спільнот з відкритим кодом на своєму масштабованому кластері GPU та полегшує інтеграцію зі сторонніми API, комунікаційними платформами та спільними службами робочого процесу. Це допомагає користувачам йти в ногу з останніми інноваціями ШІ без тягаря обробки технологічної логістики. Нарешті, для організацій, які прагнуть виміряти успіх штучного інтелекту, Gooey.AI надає тематичні дослідження з вимірюваними рішеннями ШІ.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування або перевірки людиною.
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — це платформа, яка пропонує зручні рішення для машинного навчання без коду для бізнесу. Це дозволяє користувачам використовувати потужність штучного інтелекту, не потребуючи досвіду програмування. Платформа надає різноманітні функції та переваги, які спрощують процес машинного навчання. По-перше, NextBrain AI пропонує пояснене машинне навчання та дієву інформацію. Користувачі можуть легко зрозуміти результати, керовані ШІ, і приймати обґрунтовані рішення. По-друге, платформа забезпечує швидкі та точні можливості машинного навчання завдяки своєму інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Користувачі можуть досягти чудових результатів без технічних знань. Підключення є ще однією ключовою особливістю NextBrain AI. Платформа інтегрується з різними джерелами даних і додатками, дозволяючи користувачам використовувати потужність своїх даних і адаптувати рішення ШІ до своїх конкретних потреб. Крім того, NextBrain AI пропонує вдосконалений Generative AI Assistant на основі технології Language Model. Цей помічник дозволяє користувачам без зусиль змінювати форму своїх таблиць даних, надаючи їм повний контроль над своїми даними. Використання NextBrain AI є простим процесом. Користувачі збирають і завантажують свої дані на платформу, вибирають тип моделі, яку вони хочуть створити, налаштовують параметри навчання та дозволяють платформі виконувати важку роботу. Штучний інтелект NextBrain тренує модель, надає цінну інформацію та прогнози, які користувачі можуть використовувати для прийняття рішень і виведення свого бізнесу на новий рівень. Штучний інтелект NextBrain продемонстрував високу продуктивність порівняно з провідними продуктами машинного навчання на ринку, такими як Azure Machine Learning, Amazon SageMaker і BigML. Загалом NextBrain AI дає компаніям можливість використовувати можливості ШІ за допомогою зручних у користуванні рішень машинного навчання без коду.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC – це центр програмного забезпечення, оптимізованого для графічного процесора, для глибокого навчання, машинного навчання та високопродуктивних обчислень (HPC), яке піклується про всю систему, щоб науковці, розробники та дослідники даних могли зосередитися на розробці рішень, зборі інформації та наданні результатів. цінність бізнесу
Wiro
wiro.ai
Wiro було засновано у 2023 році для забезпечення зростаючого попиту на технології ШІ та машинного навчання в різних секторах. Wiro.ai робить машинне навчання доступним для всіх у хмарі без шкоди для зручності використання чи функцій. Спрощений і легкий у використанні Wiro API може забезпечити швидке створення та обслуговування продукту. Ми працюємо над інтелектуальними рішеннями, які можуть допомогти прискорити розробку додатків ШІ. Наші робочі станції, сервери та хмарні служби з гіперконвергентною інфраструктурою допомагають розробникам, інженерам і дослідникам.
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs створює базові моделі та системи ШІ для підприємства, які прискорюють використання GenAI у виробництві. Підтримуйте найважливіші корпоративні робочі процеси за допомогою точного, надійного та масштабованого штучного інтелекту, адаптованого до ваших потреб.
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — це інтегрована платформа штучного інтелекту, яка збирає та обробляє величезні обсяги розрізненої інформації для швидкого аналізу та створення легкозрозумілих візуальних зображень за допомогою штучного інтелекту.
Codenull.ai
codenull.ai
Створіть будь-яку модель ШІ, не написавши жодного рядка коду. Використовуйте ці моделі для оптимізації портфоліо, робо-консультантів, механізмів рекомендацій, виявлення шахрайства та багато іншого
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компанія Geophysical Research, LLC (д/б/а Geophysical Insights) була заснована в 2008 році доктором Томом Смітом з баченням застосування методів машинного навчання для інтерпретації сейсмічних даних, щоб зменшити ризик розвідки нафти і газу та витрати на розробку родовищ. Невдовзі після відкриття компанії доктор Сміт зібрав найкращих спеціалістів галузі для розробки наступного покоління програмного забезпечення для інтерпретації сейсмічних даних. Місія групи полягала в тому, щоб застосувати машинне навчання до проблеми інтерпретації сейсмічних даних і надати нові можливості в готовому комерційному програмному продукті, який міг би використовувати будь-який геофізик. Новий робочий стіл штучного інтелекту під брендом Paradise матиме інтуїтивно зрозумілий елегантний інтерфейс, який допоможе геологам застосовувати машинне навчання для багатьох різних типів геологічних досліджень. Протягом трьох років розробки, включно з роком польових випробувань, Paradise був запущений як комерційний продукт на щорічній конференції Товариства дослідницьких геофізиків (SEG) у 2013 році та з тих пір отримав стабільне впровадження в усьому світі, зокрема національними нафтовими компаніями (NOC) і міжнародні нафтові компанії. Geophysical Insights продовжує нарощувати можливості робочого середовища Paradise AI, яке, як виявилося, відкриває більш глибоке розуміння сейсмічної реакції за допомогою технологій машинного та глибокого навчання. Створений для великих наборів даних, Paradise — це рішення «великих даних», яке легко масштабується від однієї робочої станції до корпоративного. Використовуючи комбінації керованих і неконтрольованих алгоритмів машинного навчання, які підтримуються GPU-обчисленнями, сейсмічні інтерпретатори можуть отримувати більше інформації з сейсмічних даних і даних свердловин у Paradise, ніж це було б можливо за допомогою традиційних інструментів інтерпретації.
rellify
rellify.com
Розробити стратегію контенту, яка приносить результати, раніше було важко і вимагало багато часу та досвіду. Тепер Rellify полегшує створення контент-стратегії, яка забезпечує вимірні результати.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ — це компанія, що займається машинним навчанням і розробляє першу в галузі програмно-орієнтовану платформу MLSoC™. Завдяки кнопковій продуктивності ми забезпечуємо без зусиль розгортання та масштабування ML на вбудованому краю, дозволяючи клієнтам вирішувати будь-які проблеми з комп’ютерним зором, досягаючи в 10 разів кращої продуктивності за найменшої потужності. SiMa.ai, який спочатку був зосереджений на програмах комп’ютерного бачення, очолюють технологи та ветерани бізнесу, яких підтримує набір провідних інвесторів, які прагнуть допомогти клієнтам запровадити ML на своїх платформах.
Linguise
linguise.com
Linguise — це високоякісний інструмент автоматичного перекладу веб-сайтів. Збільште трафік свого веб-сайту за допомогою хмарних перекладів AI понад 85 мовами. Linguise має багато переваг перед традиційними та автоматичними системами перекладу. Переклад веб-сайту можна виконати на WordPress, Joomla та всіх CMS або конструкторі веб-сайтів, які використовують PHP (основна частина інструментів) Серед них: * Повний веб-сайт за 5 хвилин, незалежно від розміру * 100% контенту перекладено, включаючи динамічні елементи * Чудова якість перекладу завдяки моделям «нейронного перекладу». * Інтерфейсний редактор перекладу з настроюваним доступом перекладача * Індексація сторінок усіма відповідними мовами * Збільшення трафіку в середньому на 40%. * Дуже низький вплив на продуктивність * Перекладайте малий і середній веб-сайт 115 доларів США на рік (або 15 доларів США на місяць) за 200 000 слів * Один місяць абсолютно безкоштовно, і ми пропонуємо безкоштовне встановлення
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для оптимізації продуктивності. Готовий до використання з доступом до всіх ключових продуктів, він полегшує запуск і швидке масштабування. Завдяки системі єдиного входу (SSO) та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Phrase забезпечує зручну централізовану екосистему. Платформа локалізації фраз включає: Систему керування перекладом фраз (Phrase TMS) Управління проектом перекладу за допомогою галузевих інструментів CAT Phrase Strings Інструмент, зручний для розробників для локалізації копій програмного забезпечення, ігор і веб-сайтів Phrase Orchestrator Без коду, настроювані робочі процеси, які автоматизують ваш посібник обробляє Phrase Analytics Глибокі дані для оптимізації ваших витрат, якості та швидкості Phrase Language AI Швидкий і безпечний машинний переклад, адаптований до вашої термінології Phrase Custom AI машинний переклад на основі AI, що використовує ваш власний вміст Phrase Portal Безпечний, миттєвий та інтуїтивно зрозумілий доступ до розширеної локалізації технологія Phrase Quality Technologies Оцінки та перевірки, щоб гарантувати постійну відповідність вашого вмісту стандартам якості Інтеграції 50+ інтеграцій із підходом plug-and-play для швидкого розгортання
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідження з різноманітного, перевіреного та справедливого пулу Prolific – для проведення досліджень, що змінюють світ, і ШІ нового покоління.
Riku.AI
riku.ai
Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP. Riku.AI об’єднує найкращу велику мовну модель в одному місці, щоб максимально спростити навчання, створення та обмін за допомогою технології AI.
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator каталонська <> {іспанська, англійська, португальська, французька} на основі технології Apertium.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані фронт- та бек-офісні завдання, включно з тими, що виконуються за допомогою іншого бізнес-програмного забезпечення, такого як управління взаємовідносинами з клієнтами або програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP). У грудні 2020 року компанія конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій і стала публічною 21 квітня 2021 року.
Deep Block
deepblock.net
Deep Block — це інноваційне програмне забезпечення, яке революціонізує розробку та використання моделей комп’ютерного зору без необхідності кодування. Deep Block створювався протягом 6 років, надаючи йому можливість обробляти навіть найвимогливіші зображення високої роздільної здатності. З Deep Block ви отримуєте доступ до найшвидшої у світі платформи на базі штучного інтелекту для аналізу зображень із високою роздільною здатністю. Deep Block дозволяє отримувати цінну інформацію з широкого діапазону зображень, включаючи дані дистанційного зондування та мікроскопії. Якщо ви приступаєте до широкомасштабного аналізу зображень чи досліджуєте можливості технології машинного зору, Deep Block дає вам змогу робити це з безпрецедентною швидкістю та ефективністю. Але це ще не все. Deep Block виходить за рамки простого надання платформи для аналізу зображень. Він пропонує повний набір функцій, призначених для спрощення всього процесу розробки моделі машинного навчання. Від інструментів анотації для підготовки навчальних даних до API та зручного інтерфейсу виводу Drag&Drop, Deep Block охоплює всі аспекти розробки моделі ML без використання коду. Більше того, він задовольняє унікальні вимоги корпоративних клієнтів, пропонуючи різні варіанти налаштування. Оптимізація Deep Block для аналізу зображень високої роздільної здатності, включаючи аналіз мікроскопічних зображень і аналіз даних дистанційного зондування, робить його безцінним активом для таких галузей, як оборона, геопросторове та виробництво напівпровідників. Ці сектори часто стикаються з проблемою аналізу великих обсягів даних зображень, і Deep Block пропонує потрібне рішення. Завдяки Deep Block ви можете очікувати швидкого, автоматизованого та точного аналізу зображень високої роздільної здатності. Незалежно від того, чи працюєте ви у сфері оборони, ГІС, метрології чи медико-біологічних наук, Deep Block дає змогу отримувати значущі ідеї та стимулювати інновації у своїй галузі.
Smarsh
smarsh.com
Smarsh дозволяє компаніям перетворювати нагляд у передбачення, виявляючи критично важливі для бізнесу сигнали у своїх цифрових комунікаціях. Регульовані організації будь-якого розміру покладаються на портфоліо хмарних цифрових комунікацій Smarsh, які допомагають їм визначати регулятивні та репутаційні ризики в своїх комунікаційних даних до того, як ці ризики стануть штрафами або заголовками. Smarsh обслуговує глобальну клієнтську базу, яка охоплює провідні банки в Північній Америці, Європі та Азії, а також провідні брокерські фірми, страховики та зареєстровані інвестиційні консультанти, а також державні та місцеві урядові установи США.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція включає механізм рекомендацій на основі штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для створення цільових пропозицій щодо продуктів, адаптованих до кожного клієнта. Платформа розроблена для автономного перетворення аналізу даних у оперативне розуміння, таким чином оновлюючи бізнес від просто керованого даними до керованого інтелектом. Платформа також містить функції для інтеграції, що дозволяє підприємствам безперебійно пов’язувати функціональні можливості платформ зі своїми існуючими системами. Aidaptive отримав визнання за інноваційний внесок у сприяння високоефективній торгівлі та продовжує лідирувати в наданні технологічних рішень для ML брендам і споживачам. Будь ласка, зверніть увагу, що хоча Aidaptive пропонує демонстрацію та безкоштовні прогнозні списки аудиторій, умови та деталі можуть відрізнятися.
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та роботи програм штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів ШІ.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навчання, оцінюйте якість моделі, точно налаштовуйте моделі та багато іншого в одній простій у використанні платформі. * Анотування. Ефективно позначайте будь-яку візуальну модальність і керуйте великомасштабними групами анотацій за допомогою настроюваних робочих процесів і інструментів контролю якості. * Активний – тестуйте, перевіряйте та оцінюйте свої моделі та поверхню, керуйте та визначайте пріоритети для найцінніших даних для маркування, щоб підвищити продуктивність моделі. * Apollo – тренуйте, налаштовуйте та керуйте власними та базовими моделями в масштабі для виробничих додатків ШІ. * Прискорення – спеціалізовані послуги маркування за запитом, які допоможуть вам масштабуватись. Encord користується довірою команд-новаторів штучного інтелекту в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo та багатьох інших глобальних компаній.
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покращення залучення клієнтів, утримання та зростання.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це безпечний вдосконалений інструмент перекладу зі штучним інтелектом, призначений для оптимізації багатомовного обслуговування клієнтів і перекладу документів. Його платформа дає можливість компаніям надавати безперебійну багатомовну спеціальну підтримку в каналах обміну повідомленнями та довідкових центрах, покращуючи тим самим глобальний досвід клієнтів без додаткових ресурсів. Що пропонує Lingpad: * Миттєві переклади за допомогою штучного інтелекту: миттєві точні переклади штучного інтелекту понад 120 мовами * Рішення, орієнтовані на обслуговування клієнтів: розроблено для команд підтримки, що забезпечує миттєві локалізовані відповіді * Локалізація довідкового центру: легко перекладайте та підтримувайте багатомовні бази знань/довідковий центр і відповіді на поширені запитання * Переклад документів: підтримка понад 40 типів файлів * Технологія контекстного штучного інтелекту: розуміє нюанси для більш природного перекладу * Автоматизація: спрощує ручні завдання, скорочуючи час і витрати Переваги: * Поліпшення багатомовного досвіду клієнтів * Глобальне розширення без мовних обмежень * Скорочення операційних витрат і часу, витраченого на переклади * Покращуйте час відповіді за допомогою миттєвих перекладів * Підтримуйте послідовність у всіх комунікаціях із клієнтами Скористайтеся всіма цими пропозиціями та перевагами завдяки рентабельним ціноутворенням Lingpad, розробленим для забезпечення максимальної віддачі від ваших інвестицій. Легко інтегрується з популярними платформами обслуговування клієнтів: Zendesk; Домофон; Горгій; Передня; Freshdesk Ідеальний для: *Команди підтримки клієнтів у будь-якій галузі * Глобальні підприємства * Компанії електронної комерції * Провайдери SaaS * Будь-яка організація, яка потребує ефективного багатомовного спілкування * Будь-яка організація, якій потрібен переклад ШІ
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні рекомендації на основі сеансів, які не порушують і не ставлять під загрозу конфіденційність клієнтів. Ми допомагаємо компаніям залучати своїх клієнтів. Ми допомагаємо людям знайти продукти, які їм подобаються. Ми допомагаємо перетворити цікавість на вірність.
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджуватися практичним досвідом роботи з нашими послугами, приєднавшись до 30-денної необмеженої безкоштовної пробної версії. Базуючись у Празі, ми обслуговуємо понад 300 задоволених клієнтів по всьому світу, які раді поділитися своїм досвідом.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат і налаштування продуктивності в хмарі на основі штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптимізації в режимі реального часу, адаптованої до постійних змін і зростання з мінімальним людським втручанням. Sedai дозволяє хмарним командам легко масштабувати та максимізувати рентабельність інвестицій, розширюючи операції за допомогою можливостей автономного керування хмарою.
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого аналітичного партнера на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТЬ ЗНАТИ®.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштованих алгоритмів графіків, дослідники даних можуть досліджувати мільярди точок даних за секунди, щоб ідентифікувати приховані зв’язки та створювати переконливі візуалізації, які сприяють кращому прийняттю рішень зацікавленими сторонами. Практичні бізнес-додатки та операції отримують вигоду від контекстного аналізу, який можуть забезпечити лише графіки в таких проектах, як механізми рекомендацій, виявлення аномалій і шахрайства, оптимізація маршрутів, маркетинг, аналіз мережі та багато іншого.
SAP
sap.com
SAP - це провідна компанія AIS та бізнес -компанія AI. Вони стоять на перехресті бізнесу та технологій, де їх інновації розроблені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-проблем та сприятливих наслідків у реальному світі. Їх рішення є основою найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегрований портфоліо SAP об'єднує елементи сучасних організацій - від робочої сили та фінансів до клієнтів та ланцюгів поставок - до єдиної екосистеми, яка сприяє прогресу.
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