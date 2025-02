Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

myLang

Версія MyLang Me: нейронний машинний переклад для веб-сайту або програми через API * Безперервне машинне навчання; * Додавання нових мов; * Захист персональної інформації; * Робота з розміткою HTML. Версія Me включає 91 мову, включаючи китайську (спрощену), англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, польську, португальську, румунську, російську, іспанську, арабську, болгарську, чеську, датську, голландську, естонську, фінську, грецьку, іврит. , угорська, латвійська, литовська, словацька, словенська, шведська, турецька тощо. Для версії Me ви можете приєднатися до нашої партнерської програми. Поділившись особистим посиланням, ви можете отримати 15% від продажів. Версія MyLang Pro: Уніфікований API для доступу до професійних словників: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. Уніфікований API потрібен для: * Зменшення витрат на роздільне ведення вищевказаних словників; * З автоматичною маршрутизацією ви отримуєте словник, який найкраще підходить для вибраної мовної пари та напрямку відповідно до метрики hLEPOR, GLUE, MultiNLI.