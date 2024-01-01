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Програмне забезпечення машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Програмне забезпечення для машинного навчання оптимізує завдання, використовуючи алгоритми для отримання результатів. Ці рішення інтегровані в широкий спектр платформ і застосовуються в різних галузях. Завдяки постійному вдосконаленню виходів за допомогою збільшення обробки даних вони підвищують як швидкість, так і точність. У фінансових послугах чи сільському господарстві ці рішення покращують процеси та ефективність. Приклади включають автоматизацію процесів, покращення обслуговування клієнтів, виявлення ризиків безпеки та забезпечення контекстної співпраці. Важливо, що кінцеві користувачі опосередковано взаємодіють із програмами на базі машинного навчання, оскільки ці алгоритми утворюють основу систем ШІ. Це очевидно в таких програмах, як чат-боти та програмне забезпечення для автоматизованого керування страховими претензіями. Щоб кваліфікуватись як машинне навчання, продукти повинні: * Забезпечення можливостей навчання та адаптації на основі даних. * Дійте як основне джерело інтелектуального навчання для програм. * Приймати вхідні дані з різних джерел. * Виробляти результати, які конкретно стосуються проблем, отриманих із отриманих даних.
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Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
Riku.AI
riku.ai
Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP. Riku...
Prolific
prolific.com
Prolific — це платформа, яка дозволяє дослідникам збирати високоякісні дані, створені людьми, у великому масштабі від великої перевіреної групи учасників дослідження та виконавців завдань. Використовуючи платформу Prolific, дослідники можуть націлюватися, зв’язуватися та керувати учасниками дослідже...
Softcatalà Traductor
softcatala.org
TranslatorTranslator каталонська <> {іспанська, англійська, португальська, французька} на основі технології Apertium.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
SAP
sap.com
У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
V7
v7labs.com
V7 — це механізм обробки даних штучного інтелекту, розроблений для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька вл...
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ — це компанія, що займається машинним навчанням і розробляє першу в галузі програмно-орієнтовану платформу MLSoC™. Завдяки кнопковій продуктивності ми забезпечуємо без зусиль розгортання та масштабування ML на вбудованому краю, дозволяючи клієнтам вирішувати будь-які проблеми з комп’ютерни...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Deep Block
deepblock.net
Deep Block — це інноваційне програмне забезпечення, яке революціонізує розробку та використання моделей комп’ютерного зору без необхідності кодування. Deep Block створювався протягом 6 років, надаючи йому можливість обробляти навіть найвимогливіші зображення високої роздільної здатності. З Deep Bloc...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Платформа локалізації фраз — це унікальна мовна платформа на основі штучного інтелекту, яка об’єднує інструменти перекладу, оцінки й автоматизації в одному місці для компаній і постачальників мовних послуг. Він пропонує масштабованість, нейтральний підхід до постачальника та розширену аналітику для ...
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC – це центр програмного забезпечення, оптимізованого для графічного процесора, для глибокого навчання, машинного навчання та високопродуктивних обчислень (HPC), яке піклується про всю систему, щоб науковці, розробники та дослідники даних могли зосередитися на розробці рішень, зборі інформації та ...
AI21 Labs
ai21.com
AI21 Labs створює базові моделі та системи ШІ для підприємства, які прискорюють використання GenAI у виробництві. Підтримуйте найважливіші корпоративні робочі процеси за допомогою точного, надійного та масштабованого штучного інтелекту, адаптованого до ваших потреб.
myLang
mylang.me
Версія MyLang Me: нейронний машинний переклад для веб-сайту або програми через API * Безперервне машинне навчання; * Додавання нових мов; * Захист персональної інформації; * Робота з розміткою HTML. Версія Me включає 91 мову, включаючи китайську (спрощену), англійську, французьку, німецьку, італійс...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого аналітичного партнера на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІС...
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI — це платформа, яка пропонує зручні рішення для машинного навчання без коду для бізнесу. Це дозволяє користувачам використовувати потужність штучного інтелекту, не потребуючи досвіду програмування. Платформа надає різноманітні функції та переваги, які спрощують процес машинного навчанн...
BentoCloud
bentoml.com
Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та роботи програм штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів ШІ.
BMC
bmc.com
BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навча...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та модел...
Gooey.AI
gooey.ai
Gooey.AI — це платформа, яка об’єднує найкращий приватний і відкритий ШІ, що дозволяє користувачам відкривати, налаштовувати та розгортати рішення ШІ. Він призначений насамперед для розробників і команд, які прагнуть прискорити процес впровадження ШІ. Він вирізняється тим, що пропонує уніфіковану п...
DataScale
getdatascale.com
Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі з...
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...
Recombee
recombee.com
Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive — це платформа штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), орієнтована на сектори електронної комерції та гостинності. Платформа інтелектуального інтелекту функціонує, щоб забезпечити персоналізований досвід для підвищення коефіцієнтів конверсії для брендів. Основна пропозиція вклю...
Codenull.ai
codenull.ai
Створіть будь-яку модель ШІ, не написавши жодного рядка коду. Використовуйте ці моделі для оптимізації портфоліо, робо-консультантів, механізмів рекомендацій, виявлення шахрайства та багато іншого
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — це найрозумніша платформа, яка надає сприйнятливі рекомендації, які стимулюють відкриття та залучення в Інтернеті. Crossing Minds, заснований і очолюваний всесвітньо відомими піонерами штучного інтелекту, заснований на останніх досягненнях у глибокому навчанні, миттєво надає точні р...
rellify
rellify.com
Розробити стратегію контенту, яка приносить результати, раніше було важко і вимагало багато часу та досвіду. Тепер Rellify полегшує створення контент-стратегії, яка забезпечує вимірні результати.
ModelFront
modelfront.com
ModelFront AI робить переклад людської якості радикально ефективнішим, передбачаючи, які машинні переклади не потребують редагування чи перевірки людиною.
Muvi.com
muvi.com
Muvi — це новаторська компанія з потокових рішень, яка має понад десятиліття досвіду та пропонує широкий спектр продуктів на основі SaaS, розроблених для потреб потокового мовлення за запитом і прямого ефіру. Завдяки таким пропозиціям, як Muvi One, Muvi Live, Muvi Flex і Muvi Playout, а також Muvi ...
Vivas.AI
vivas.ai
Vivas.AI — це універсальний ринок для доступу до широкого спектру моделей ШІ для різних випадків використання в різних галузях. Vivas.AI зміщує баланс сил від інженерів ML до інженерів додатків. Розробникам додатків більше не доводиться розробляти моделі всередині компанії, а просто використовувати ...
Weka
weka.io
WEKA допомагає організаціям, що керуються даними, безперебійно та стабільно зберігати, обробляти та керувати даними практично будь-де за допомогою хмарної простоти та локальної продуктивності. Наша програмно визначена хмарна платформа даних перетворює застійні резервуари даних у потокові конвеєри да...
Sedai
sedai.io
Sedai забезпечує оптимізацію витрат на хмару та налаштування продуктивності за допомогою штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптиміз...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...
Smarsh
smarsh.com
Smarsh дозволяє компаніям перетворювати нагляд у передбачення, виявляючи критично важливі для бізнесу сигнали у своїх цифрових комунікаціях. Регульовані організації будь-якого розміру покладаються на портфоліо хмарних цифрових комунікацій Smarsh, які допомагають їм визначати регулятивні та репутацій...
Geophysical Insights
geoinsights.com
Компанія Geophysical Research, LLC (д/б/а Geophysical Insights) була заснована в 2008 році доктором Томом Смітом з баченням застосування методів машинного навчання для інтерпретації сейсмічних даних, щоб зменшити ризик розвідки нафти і газу та витрати на розробку родовищ. Невдовзі після відкриття ко...
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI — це інтегрована платформа штучного інтелекту, яка збирає та обробляє величезні обсяги розрізненої інформації для швидкого аналізу та створення легкозрозумілих візуальних зображень за допомогою штучного інтелекту.
Wiro
wiro.ai
Wiro було засновано у 2023 році для забезпечення зростаючого попиту на технології ШІ та машинного навчання в різних секторах. Wiro.ai робить машинне навчання доступним для всіх у хмарі без шкоди для зручності використання чи функцій. Спрощений і легкий у використанні Wiro API може забезпечити швидк...
DoubleVerify
doubleverify.com
DoubleVerify — це провідна програмна платформа для вимірювання та аналітики цифрових медіа. DoubleVerify керується місією – зробити екосистему цифрової реклами сильнішою, безпечнішою та надійнішою.
Shimoku
shimoku.com
Shimoku дозволяє різним командам використовувати потенціал ШІ. Засновники стартапів можуть запускати AI SaaS під керівництвом експерта. Розробники Python можуть створювати програми штучного інтелекту за допомогою «Low-Code». Маркетинг і продажі можуть використовувати можливості продажу, визначені...
Digital Twin Consortium
digitaltwinconsortium.org
Digital Twin Consortium® є авторитетом у Digital Twin. Він об’єднує промисловість, державні та наукові кола для забезпечення узгодженості словникового запасу, архітектури, безпеки та сумісності цифрових подвійних технологій. Це просуває використання технології цифрових близнюків від аерокосмічної га...
Black Crow AI
blackcrow.ai
Штучний інтелект Black Crow допомагає компаніям будь-якого розміру підвищити прибутковість за допомогою можливостей машинного навчання. Ми сприяємо зростанню бренду електронної комерції, розкриваючи приховану цінність даних клієнтів, якими ви вже володієте.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану ...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулюванн...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — це платформа аналітики даних на базі AI/ML, яка дає змогу командам маркетингу, аналітики даних і CRM краще розуміти тенденції та поведінку клієнтів. B2Metric використовує машинне навчання для автоматизації аналізу даних і створення прогнозної інформації, яка може бути використана для покр...