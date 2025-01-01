Програмне забезпечення для управління лояльністю - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування лояльністю дозволяє підприємствам створювати, контролювати та оцінювати ініціативи щодо лояльності клієнтів. Ці інструменти дають змогу компаніям розпізнавати як постійних відвідувачів, так і потенційних постійних клієнтів, сприяючи наданню стимулів, таких як знижки або бонусні бали, щоб заохотити їх повернутися. Програмне забезпечення для керування лояльністю, яке в основному використовують компанії, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, електронної комерції, подорожей і гостинності, є цінним активом для маркетингових команд. Ці команди використовують програмне забезпечення для покращення утримання клієнтів, оптимізації повторних продажів і збільшення загальної життєвої цінності клієнта (CLV).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit - це платформа для купівлі, розсилки та відстеження цифрових подарункових карток для стимулювання лояльності та винагород. Безкоштовна реєстрація.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars - платформа для платежів та маркетингу, що автоматизує процеси та пропонує налаштовані програми винагород для залучення клієнтів.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Stamped
stamped.io
Stamped - платформа для автоматизації маркетингу в електронній комерції, що допомагає з залученням клієнтів через відгуки та програми лояльності.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant - це платформа для малого бізнесу, що спрощує управління запасами, замовленнями та взаємодією з клієнтами.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Marsello
marsello.com
Marsello - це платформа для автоматизації маркетингу, що об'єднує програми електронної пошти, SMS та лояльності для покращення відносин з клієнтами.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen - платформа для створення програм лояльності, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих винагород.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify – це платформа для управління купонами і програмами лояльності, яка дозволяє бізнесам створювати, розповсюджувати та відстежувати рекламні кампанії.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Lootly
lootly.io
Lootly - платформа для створення програм лояльності та референсів, що допомагає eCommerce брендам взаємодіяти з клієнтами і оптимізувати процеси.
Gameball
gameball.co
Gameball - це платформа для програм лояльності та гейміфікації, що перетворює відвідувачів на лояльних клієнтів, нагороджуючи їх очками та значками.
Paylode
paylode.com
Paylode - платформа для компаній, що дозволяє швидко створювати програми пільг для клієнтів, інтегруючи тисячі перевірених пропозицій від відомих брендів.
inCust
incust.com
inCust - це платформа управління життєвим циклом клієнта, яка допомагає бізнесу залучати та утримувати клієнтів, обробляти платежі та аналізувати активність споживачів.
Poket
poket.com
Poket - програма лояльності, що допомагає бізнесам збільшити повторні продажі та залучити нових клієнтів. Дозволяє налаштовувати програми лояльності та автоматизувати кампанії.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme - платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, що дозволяє створювати цифрові картки лояльності та інтегрувати програми утримання клієнтів.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
Paystone
paystone.com
Paystone - платформа для обробки платежів та управління програмами лояльності, що допомагає малому бізнесу залучати клієнтів і оптимізувати фінансові операції.
O4S
o4s.io
O4S – платформа для бізнесів, що оптимізує взаємодію з каналами збуту за допомогою аналітики та даних, поліпшуючи партнерські відносини.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral – це програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відслідковує традиційний та цифровий маркетинг.
Shopuddy
shopuddy.com
Shopuddy дозволяє малим бізнесам створювати цифрові картки та ваучери для Apple Wallet та Google Wallet, щоб покращити лояльність клієнтів.
Propello
propello.com
Propello - програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке допомагає поліпшити утримання та залучення клієнтів з акцентом на безпекові рішення.
Nector
nector.io
Nector - це програма лояльності, яка допомагає бізнесу утримувати клієнтів, покращувати їх досвід та збирати дані для ухвалення рішень.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo - це цифровий сервіс карт лояльності для малих та середніх торговців, що дозволяє реалізовувати програми лояльності за підпискою.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення для залучення клієнтів і лояльності в роздрібній торгівлі, яке обробляє дані клієнтів з різних джерел для аналізу покупок і поведінки.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes - платформа для покращення досвіду покупців в електронній комерції, що дозволяє збирати відгуки, створювати програми лояльності та аналізувати дані.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Kangaroo Business — платформа для управління програмами лояльності, що допомагає бізнесам залучати і утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих винагород.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo - платформа лояльності для бізнесу, що використовує AI для адаптації програм винагород на основі даних клієнтів, забезпечуючи аналітику та консультації.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue Loyalty - це автоматизований менеджер лояльності, що допомагає підприємствам створювати програми лояльності та аналізувати дані для підвищення утримання клієнтів.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
LoyaltyLion - платформа для створення програм лояльності, що допомагає бізнесам утримувати клієнтів та підвищувати їхню вартість через персоналізацію та аналітику.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo — платформа для управління акціями, що допомагає залучати клієнтів через цільові пропозиції та покращений досвід покупок.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage - це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малих бізнесів, допомагаючи зв'язатися з клієнтами та стимулювати повторні відвідини.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency пропонує цифрові винагороди з унікального каталогу брендів у 24 валютах для програм лояльності, мотивації працівників та досліджень ринку.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесам створювати програми лояльності, заробляти бали, отримувати нагороди і спілкуватись з клієнтами через персоналізовані інструменти.
Loyale
loyale.io
Loyale - це хмарна платформа для програми лояльності клієнтів, що пропонує інструменти автоматизації маркетингу та інтеграцію з популярними сервісами.
Ackroo
ackroo.com
Ackroo - це хмарна платформа для управління лояльністю, подарунковими картками та рекламними транзакціями для бізнесу.
99minds
99minds.io
Додаток 99minds забезпечує управління залученням і лояльністю клієнтів через подарункові картки, програми винагород і реферальні системи.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
LoopyLoyalty - це веб-додаток для створення та управління цифровими картками лояльності в Apple і Google Wallet, без потреби у технічних знаннях.
TapMango Customer
tapmango.com
Додаток TapMango дозволяє клієнтам легко брати участь у програмах лояльності та отримувати винагороди від улюблених брендів.
AiTrillion
aitrillion.com
AiTrillion - це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка надає інструменти для залучення та утримання клієнтів через програми лояльності, email-маркетинг та огляди продуктів.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.
Influence.io
influence.io
Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Додаток Kangaroo Members сприяє залученню клієнтів через персоналізовану програму винагород та управління лояльністю для бізнесу.
TapMango Merchant
tapmango.com
TapMango Merchant – це платформа для управління програмами лояльності, що допомагає бізнесам утримувати клієнтів та аналізувати їхню поведінку.
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