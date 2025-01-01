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Програмне забезпечення для управління лояльністю
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Програмне забезпечення для управління лояльністю - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування лояльністю дозволяє підприємствам створювати, контролювати та оцінювати ініціативи щодо лояльності клієнтів. Ці інструменти дають змогу компаніям розпізнавати як постійних відвідувачів, так і потенційних постійних клієнтів, сприяючи наданню стимулів, таких як знижки або бонусні бали, щоб заохотити їх повернутися. Програмне забезпечення для керування лояльністю, яке в основному використовують компанії, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, електронної комерції, подорожей і гостинності, є цінним активом для маркетингових команд. Ці команди використовують програмне забезпечення для покращення утримання клієнтів, оптимізації повторних продажів і збільшення загальної життєвої цінності клієнта (CLV).

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Square

Square

squareup.com

Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.

Giftbit

Giftbit

giftbit.com

Giftbit - це платформа для купівлі, розсилки та відстеження цифрових подарункових карток для стимулювання лояльності та винагород. Безкоштовна реєстрація.

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Fivestars - платформа для платежів та маркетингу, що автоматизує процеси та пропонує налаштовані програми винагород для залучення клієнтів.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.

Stamped

Stamped

stamped.io

Stamped - платформа для автоматизації маркетингу в електронній комерції, що допомагає з залученням клієнтів через відгуки та програми лояльності.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.

Sparkage Merchant

Sparkage Merchant

getsparkage.com

Sparkage Merchant - це платформа для малого бізнесу, що спрощує управління запасами, замовленнями та взаємодією з клієнтами.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.

Marsello

Marsello

marsello.com

Marsello - це платформа для автоматизації маркетингу, що об'єднує програми електронної пошти, SMS та лояльності для покращення відносин з клієнтами.

LoyaltyZen

LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyZen - платформа для створення програм лояльності, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих винагород.

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify – це платформа для управління купонами і програмами лояльності, яка дозволяє бізнесам створювати, розповсюджувати та відстежувати рекламні кампанії.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.

Lootly

Lootly

lootly.io

Lootly - платформа для створення програм лояльності та референсів, що допомагає eCommerce брендам взаємодіяти з клієнтами і оптимізувати процеси.

Gameball

Gameball

gameball.co

Gameball - це платформа для програм лояльності та гейміфікації, що перетворює відвідувачів на лояльних клієнтів, нагороджуючи їх очками та значками.

Paylode

Paylode

paylode.com

Paylode - платформа для компаній, що дозволяє швидко створювати програми пільг для клієнтів, інтегруючи тисячі перевірених пропозицій від відомих брендів.

inCust

inCust

incust.com

inCust - це платформа управління життєвим циклом клієнта, яка допомагає бізнесу залучати та утримувати клієнтів, обробляти платежі та аналізувати активність споживачів.

Poket

Poket

poket.com

Poket - програма лояльності, що допомагає бізнесам збільшити повторні продажі та залучити нових клієнтів. Дозволяє налаштовувати програми лояльності та автоматизувати кампанії.

Boomerangme

Boomerangme

boomerangme.biz

Boomerangme - платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, що дозволяє створювати цифрові картки лояльності та інтегрувати програми утримання клієнтів.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.

Paystone

Paystone

paystone.com

Paystone - платформа для обробки платежів та управління програмами лояльності, що допомагає малому бізнесу залучати клієнтів і оптимізувати фінансові операції.

O4S

O4S

o4s.io

O4S – платформа для бізнесів, що оптимізує взаємодію з каналами збуту за допомогою аналітики та даних, поліпшуючи партнерські відносини.

Social Spiral

Social Spiral

socialspiral.com

Social Spiral – це програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відслідковує традиційний та цифровий маркетинг.

Shopuddy

Shopuddy

shopuddy.com

Shopuddy дозволяє малим бізнесам створювати цифрові картки та ваучери для Apple Wallet та Google Wallet, щоб покращити лояльність клієнтів.

Propello

Propello

propello.com

Propello - програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке допомагає поліпшити утримання та залучення клієнтів з акцентом на безпекові рішення.

Nector

Nector

nector.io

Nector - це програма лояльності, яка допомагає бізнесу утримувати клієнтів, покращувати їх досвід та збирати дані для ухвалення рішень.

Loyalzoo

Loyalzoo

loyalzoo.com

Loyalzoo - це цифровий сервіс карт лояльності для малих та середніх торговців, що дозволяє реалізовувати програми лояльності за підпискою.

OptCulture

OptCulture

optculture.com

OptCulture — це рішення для залучення клієнтів і лояльності в роздрібній торгівлі, яке обробляє дані клієнтів з різних джерел для аналізу покупок і поведінки.

SiteVibes

SiteVibes

sitevibes.com

SiteVibes - платформа для покращення досвіду покупців в електронній комерції, що дозволяє збирати відгуки, створювати програми лояльності та аналізувати дані.

Kangaroo Business

Kangaroo Business

loyalty.kangaroorewards.com

Kangaroo Business — платформа для управління програмами лояльності, що допомагає бізнесам залучати і утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих винагород.

Zinrelo

Zinrelo

zinrelo.com

Zinrelo - платформа лояльності для бізнесу, що використовує AI для адаптації програм винагород на основі даних клієнтів, забезпечуючи аналітику та консультації.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

Glue Loyalty - це автоматизований менеджер лояльності, що допомагає підприємствам створювати програми лояльності та аналізувати дані для підвищення утримання клієнтів.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

LoyaltyLion - платформа для створення програм лояльності, що допомагає бізнесам утримувати клієнтів та підвищувати їхню вартість через персоналізацію та аналітику.

Uniqodo

Uniqodo

uniqodo.com

Uniqodo — платформа для управління акціями, що допомагає залучати клієнтів через цільові пропозиції та покращений досвід покупок.

Sparkage Consumer

Sparkage Consumer

getsparkage.com

Sparkage - це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малих бізнесів, допомагаючи зв'язатися з клієнтами та стимулювати повторні відвідини.

NeoCurrency

NeoCurrency

neocurrency.com

NeoCurrency пропонує цифрові винагороди з унікального каталогу брендів у 24 валютах для програм лояльності, мотивації працівників та досліджень ринку.

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесам створювати програми лояльності, заробляти бали, отримувати нагороди і спілкуватись з клієнтами через персоналізовані інструменти.

Loyale

Loyale

loyale.io

Loyale - це хмарна платформа для програми лояльності клієнтів, що пропонує інструменти автоматизації маркетингу та інтеграцію з популярними сервісами.

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

Ackroo - це хмарна платформа для управління лояльністю, подарунковими картками та рекламними транзакціями для бізнесу.

99minds

99minds

99minds.io

Додаток 99minds забезпечує управління залученням і лояльністю клієнтів через подарункові картки, програми винагород і реферальні системи.

LoopyLoyalty

LoopyLoyalty

loopyloyalty.com

LoopyLoyalty - це веб-додаток для створення та управління цифровими картками лояльності в Apple і Google Wallet, без потреби у технічних знаннях.

TapMango Customer

TapMango Customer

tapmango.com

Додаток TapMango дозволяє клієнтам легко брати участь у програмах лояльності та отримувати винагороди від улюблених брендів.

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

AiTrillion - це платформа автоматизації маркетингу для електронної комерції, яка надає інструменти для залучення та утримання клієнтів через програми лояльності, email-маркетинг та огляди продуктів.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.

Kangaroo Members

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Додаток Kangaroo Members сприяє залученню клієнтів через персоналізовану програму винагород та управління лояльністю для бізнесу.

TapMango Merchant

TapMango Merchant

tapmango.com

TapMango Merchant – це платформа для управління програмами лояльності, що допомагає бізнесам утримувати клієнтів та аналізувати їхню поведінку.

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Програмне забезпечення для управління лояльністю - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog