Програмне забезпечення для управління лояльністю - Найпопулярніші застосунки

Kangaroo Members

loyalty.kangaroorewards.com

Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого маркетингу та власної фірмової програми. Середня вартість замовлень різко зростає, оскільки клієнти відчувають, що їх цінують, витрачають більше та повертаються за більшими. Оптимізуйте роботу завдяки легкому налаштуванню та підтримці експертів. Наші лазерно-орієнтовані дані оптимізують вашу програму, максимізують рентабельність інвестицій і чистий прибуток. Kangaroo інтегрується з провідними платформами POS, електронної комерції та маркетингу, такими як Shopify, Lightspeed, Magento та Mailchimp. Замовте демо-версію сьогодні!