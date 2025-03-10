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Програмне забезпечення для керування лояльністю дозволяє підприємствам створювати, контролювати та оцінювати ініціативи щодо лояльності клієнтів. Ці інструменти дають змогу компаніям розпізнавати як постійних відвідувачів, так і потенційних постійних клієнтів, сприяючи наданню стимулів, таких як знижки або бонусні бали, щоб заохотити їх повернутися. Програмне забезпечення для керування лояльністю, яке в основному використовують компанії, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, електронної комерції, подорожей і гостинності, є цінним активом для маркетингових команд. Ці команди використовують програмне забезпечення для покращення утримання клієнтів, оптимізації повторних продажів і збільшення загальної життєвої цінності клієнта (CLV).
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Poket
poket.com
Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до свого бізнесу, незалежно від галузі, в якій вони працюють. Платформа дозволяє продавцям керувати програмами лояльності та редагувати їх у будь-який час і будь-де, а також налаштовувати рекламні правила для автоматизованих кампаній, які точно підійдуть. споживацьких звичок своїх клієнтів, балансу лояльності чи ефективності кампанії. Рішення має такі функції, як автоматизація рефералів, винагороди за поширення в соціальних мережах, автоматизація цільового маркетингу, гейміфікація для залучення клієнтів. Підприємства можуть здійснювати транзакції, використовуючи номер мобільного телефону або електронну пошту клієнта або навіть програму, і можуть керувати всім за допомогою входу в магазин. Продавці можуть спілкуватися з клієнтами за допомогою мобільних push-повідомлень, електронних листів або навіть SMS. Poket пропонує три плани: БЕЗКОШТОВНИЙ (назавжди), Strong (7-денна безкоштовна пробна версія*) і Mighty (7-денна безкоштовна пробна версія*). *кредитна картка не потрібна. Він поставляється з додатком «Poket Rewards» для клієнтів, який дозволяє їм керувати та відстежувати свої винагороди, зберігати електронні картки та ваучери та запрошувати друзів. Продавці також можуть завантажити програму «Poket Business», розроблену як для Android, так і для iOS.
TapMango Merchant
tapmango.com
Проста, але потужна платформа для утримання та залучення клієнтів. Створіть власну фірмову програму винагород.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого маркетингу та власної фірмової програми. Середня вартість замовлень різко зростає, оскільки клієнти відчувають, що їх цінують, витрачають більше та повертаються за більшими. Оптимізуйте роботу завдяки легкому налаштуванню та підтримці експертів. Наші лазерно-орієнтовані дані оптимізують вашу програму, максимізують рентабельність інвестицій і чистий прибуток. Kangaroo інтегрується з провідними платформами POS, електронної комерції та маркетингу, такими як Shopify, Lightspeed, Magento та Mailchimp. Замовте демо-версію сьогодні!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого маркетингу та власної фірмової програми. Середня вартість замовлень різко зростає, оскільки клієнти відчувають, що їх цінують, витрачають більше та повертаються за більшими. Оптимізуйте роботу завдяки легкому налаштуванню та підтримці експертів. Наші лазерно-орієнтовані дані оптимізують вашу програму, максимізують рентабельність інвестицій і чистий прибуток. Kangaroo інтегрується з провідними платформами POS, електронної комерції та маркетингу, такими як Shopify, Lightspeed, Magento та Mailchimp. Замовте демо-версію сьогодні!
Paylode
paylode.com
Paylode - платформа для компаній, що дозволяє швидко створювати програми пільг для клієнтів, інтегруючи тисячі перевірених пропозицій від відомих брендів.
Gameball
gameball.co
Gameball - це платформа для програм лояльності та гейміфікації, що перетворює відвідувачів на лояльних клієнтів, нагороджуючи їх очками та значками.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — це провідна у світі веб-програма для створення та керування картками з цифровими марками для Apple і Google Wallet. Створюйте свої картки онлайн, надсилайте клієнтам push-повідомлення, записуйте історію транзакцій і переглядайте статистику клієнтів. Не потрібні технічні знання, не потрібно торкатися свого POS і не потрібна розробка додатків.
99minds
99minds.io
99minds — це всеосяжне рішення для залучення, залучення та утримання клієнтів. Ми є багатоканальною платформою автоматизації маркетингу для електронної комерції та роботи в магазинах, що вимагає обробки та керування подарунковими картками, програмами лояльності та винагородами, купонами та рішеннями для рекомендацій. Найкраща частина 99minds — це проста у використанні, рентабельна маркетингова платформа, що підключається та працює, яка дає змогу маркетинговій команді створювати кампанії для персоналізованих рекламних акцій і створювати багатоканальний досвід для клієнтів. 99minds дає вам змогу перетворити своїх споживачів на прихильників бренду. Створюйте персоналізовані кампанії, які захоплюють ваших клієнтів – генеруйте мільйони купонів, коди знижок на основі даних, програми рекомендацій для покупців, програми лояльності, щоб переконати своїх відвідувачів залишитися, налаштуйте автоматичний пакет продуктів і просування на основі місцезнаходження. Найкраще для створення для компаній будь-якої галузі та роздрібних торговців будь-якого розміру на платформах електронної комерції, таких як Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com і Shopware. Інтеграція з точками продажу (POS), такими як Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Інтеграція автоматизації маркетингу з CRM, CDP та інструментами електронного маркетингу, такими як Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend
Ackroo
ackroo.com
Завдяки консолідації постачальників і галузі Ackroo надає маркетингові, платіжні та торговельні рішення для продавців будь-якого розміру. Хмарна маркетингова платформа самообслуговування Ackroo, що керується даними, допомагає продавцям у магазинах і в Інтернеті обробляти та керувати трансакціями лояльності, подарункових карток і рекламних транзакцій у торговій точці, щоб залучати, залучати та розвивати своїх клієнтів, одночасно збільшуючи їхні доходи та поля. Платіжні послуги Ackroo надають торговцям недорогі варіанти обробки платежів через деякі з найбільших у світі постачальників платіжних технологій і послуг. Гібридні рішення Ackroo для управління та торгових точок допомагають керувати та оптимізувати загальні операції для нішевих галузей, включаючи гольф, яхт, тенісні клуби тощо. Усі рішення зосереджені на допомозі консолідувати, спростити та покращити екосистему торговельного маркетингу, платежів і торгових точок для своїх клієнтів. Штаб-квартира Ackroo знаходиться в Гамільтоні, Онтаріо, Канада. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly - платформа для створення програм лояльності та референсів, що допомагає eCommerce брендам взаємодіяти з клієнтами і оптимізувати процеси.
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних партнерів, стимулюючи продажі та сприяючи довготривалим партнерствам.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення створеного користувачами контенту з Instagram для покупок, показу соціальних повідомлень і відображення популярних продуктів у режимі реального часу за допомогою одного простого у використанні інтерфейсу. Платформа також надає електронній комерції та мерчендайзерам ефективну аналітику та універсальний набір інструментів.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - це платформа для створення інтерактивних цифрових карток подряпин, що підвищують клієнтську залученість, генерують ліди та винагороджують користувачів.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він надає роздрібним торговцям інформацію про купівлю та поведінку в поєднанні з можливістю виконувати програми лояльності, багатоканальні маркетингові кампанії та рекламні акції, орієнтуючись на повторні відвідування та повторні продажі.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango зміцнює відносини, надаючи платформу для взаємодії з клієнтами, пропонуючи компаніям інноваційні рішення через власну програму лояльності.
inCust
incust.com
inCust пропонує платформу управління життєвим циклом клієнтів, яка дозволяє будь-якому бізнесу залучати та утримувати клієнтів, продавати передплачені товари, обробляти платежі, аналізувати діяльність клієнтів, спілкуватися з клієнтами тощо. Роздрібні продавці отримують переваги від індивідуальних програм лояльності, цифрових купонів і подарункових карток, передплачених товарів і послуг, численних каналів зв’язку та інших видатних бізнес-функцій платформи inCust
Loyale
loyale.io
Loyale — це хмарна платформа лояльності клієнтів, яка пропонує компаніям схеми винагород і маркетингові інструменти. Його можна інтегрувати з існуючим стеком, таким як Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp тощо, для автоматизації робочих процесів. Програмне забезпечення пропонує розширені функції, такі як бали, винагороди, купони, подарункові картки, форми зворотного зв’язку, перфокарти та VIP-клієнти. Як платформа автоматизації маркетингу Loyale дозволяє компаніям проводити кампанії з високою конверсією з неймовірною рентабельністю інвестицій. - Сегментуйте клієнтів на основі демографічних показників або купівельної поведінки. - Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою push-повідомлень, електронних листів і публікацій. - Плануйте персоналізовану одноразову або повторювану автоматизацію, викликану часом або діями. - Створення звітів на основі даних у реальному часі для аналізу та покращення продуктивності.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесу в усьому світі налагоджувати значущі зв’язки зі своїми клієнтами. Його власна платформа пропонує потужну систему CRM, додаток білої мітки та інтеграцію з POS.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen - платформа для створення програм лояльності, що допомагає підприємствам залучати та утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих винагород.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — це сервіс цифрових карток постійного клієнта для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазинах. Loyalzoo — це служба цифрових карток лояльності для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазині.
Nector
nector.io
Додаток Nector для лояльності є цінним інструментом для компаній, щоб розвивати лояльність клієнтів, стимулювати повторні покупки, залучати нових клієнтів, збирати інформацію та оптимізувати роботу. Впроваджуючи персоналізовані програми лояльності, компанії можуть стимулювати повторні покупки та створювати відчуття цінності для клієнтів. Функція рефералу допомагає компаніям залучати нових клієнтів, а аналітика надає цінну інформацію для прийняття рішень на основі даних. Завдяки повній інтеграції та зосередженню на покращенні взаємодії з клієнтами Nector є потужним інструментом для побудови міцних відносин із клієнтами та стимулювання зростання бізнесу.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency – це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за рекламні акції та програми лояльності, дослідження ринку, винагороди для співробітників і стимулювання продажів.
Propello
propello.com
Швидке виведення на ринок програмне забезпечення для підтримки лояльності клієнтів із заохоченнями. Стимулює залучення, зменшує відтік, покращує конверсію, генерує нові джерела доходу та підвищує цінність клієнта.
Shopuddy
shopuddy.com
Дозвольте малим підприємствам випускати цифрові винагородні картки та ваучери для клієнтів Apple Wallet і Google Wallet. Бренди можуть швидко розгортати всі типи програм лояльності, щоб привернути увагу своїх постійних клієнтів, підвищити рівень лояльності клієнтів і збільшити частку вашого гаманця в гаманці.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — це просте програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відстежує традиційний маркетинг, а також ваші цифрові маркетингові зусилля.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage Merchant - це платформа для малого бізнесу, що спрощує управління запасами, замовленнями та взаємодією з клієнтами.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo має на меті переосмислити просування як каталізатор більших і кращих результатів. Ми є піонерами нової категорії клієнтського досвіду; вирішення проблем просування протягом усього життєвого циклу клієнта, що ми називаємо PromotionX. Платформа Uniqodo Promotion Experience Platform, поєднуючи продуктивність розширених рекламних акцій із чудовим досвідом клієнтів, щоб підвищити рівень конверсії та залученості, допомагає націлюватися на потрібних людей у важливі моменти за допомогою стимулів, які мотивують, і досвіду онлайн, який надихає на дії.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue — це потужний, повністю автоматизований менеджер лояльності, який піклується про ваших клієнтів, а ви — про бізнес. Glue розроблено спеціально для того, щоб допомогти власникам місцевих підприємств збільшити та зберегти свою клієнтську базу та дохід.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Square
squareup.com
Square-це додаток для обробки платежів, управління запасами та аналітики продажів, призначений для малого бізнесу.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
Stamped
stamped.io
Stamped - платформа для автоматизації маркетингу в електронній комерції, що допомагає з залученням клієнтів через відгуки та програми лояльності.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Відносини, які виходять за рамки балів і винагород. Дозвольте наявним клієнтам розвивати ваш бізнес за вас. як? Використовуйте LoyaltyLion, щоб створити програму лояльності, яка виходить за рамки балів і винагород, сприяючи збільшенню життєвої цінності клієнта та економічно ефективному залученню через кращі відносини з клієнтами.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit - це платформа для купівлі, розсилки та відстеження цифрових подарункових карток для стимулювання лояльності та винагород. Безкоштовна реєстрація.
Paystone
paystone.com
Програмне забезпечення та обробка платежів для розвитку вашого бізнесу. Ми поєднуємо програмне забезпечення для залучення клієнтів і обробку платежів, щоб надати вам більше можливостей для розвитку вашого бізнесу з кожною трансакцією.
Marsello
marsello.com
Marsello - це платформа для автоматизації маркетингу, що об'єднує програми електронної пошти, SMS та лояльності для покращення відносин з клієнтами.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars - платформа для платежів та маркетингу, що автоматизує процеси та пропонує налаштовані програми винагород для залучення клієнтів.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Xeno
getxeno.com
Xeno - це CRM на основі ШІ, що допомагає рітейлерам та брендам збільшити повторні продажі на 11% через персоналізовані маркетингові кампанії.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брендами DTC, як Casper, AWAY і Dollar Shave Club, а також з такими компаніями зі списку Fortune 100, як Walmart, Disney і Nestle. Крім того, Friendbuy легко інтегрується з вашим технологічним набором, тож ви можете безперешкодно включати рефералів і лояльність у ваші подорожі клієнтів.
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Система Perkville, представлена в компаніях по всьому світу, може залучати рефералів, винагороджувати клієнтів за повторні відвідування та здійснення покупок і навіть створювати публікації в соціальних мережах. Дізнайтеся, як Perkville може допомогти вам збільшити вашу клієнтську базу та розвивати ваш бізнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності до покупки до утримання та лояльності. та адвокація. Понад 125 інтеграцій із провідними на ринку технологіями забезпечують послідовний, персоналізований багатоканальний досвід. Дізнайтеся більше на www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які потім можуть обміняти на ексклюзивні бонуси. Запроваджуючи VIP-рівні, ви можете винагороджувати своїх найлояльніших клієнтів, а реферальні програми залучають нових клієнтів. Крім того, ви можете визначити афілійованих осіб і керувати ними, щоб збільшити утримання клієнтів.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську базу.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — це платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, розроблена для агентств. Ми оцифрували всі друковані акції та надаємо компаніям безкоштовний канал push-повідомлень. Це допомагає збільшити утримання, дохід і клієнтську базу для малих і середніх підприємств. Обліковий запис торговельного посередника з білою міткою допомагає отримувати додатковий регулярний прибуток, пропонуючи лояльність як послугу для цифрових агентств.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — це корпоративна платформа лояльності на базі SaaS на базі штучного інтелекту, яка допомагає брендам запускати цілісні програми винагород, одночасно збираючи та використовуючи дані нульової та першої сторін, згенеровані механізмом персоналізації. Zinrelo поєднує технологію з глибокою аналітикою даних і постійними консультаціями щодо стратегії, щоб розблокувати численні виміри лояльності, зокрема трансакційну, соціальну, пропагандистську, залучену, поведінкову та емоційну. За останні 14 років Zinrelo співпрацює з тисячами брендів у всьому світі. Наша глобальна партнерська мережа, що розвивається, технологічні інновації та аналітика на основі даних гарантують, що ваша програма лояльності є стратегічною, унікальною та орієнтованою на результати.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Voucherify
voucherify.io
Voucherify – це платформа для управління купонами і програмами лояльності, яка дозволяє бізнесам створювати, розповсюджувати та відстежувати рекламні кампанії.
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