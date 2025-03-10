Poket

poket.com

Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до свого бізнесу, незалежно від галузі, в якій вони працюють. Платформа дозволяє продавцям керувати програмами лояльності та редагувати їх у будь-який час і будь-де, а також налаштовувати рекламні правила для автоматизованих кампаній, які точно підійдуть. споживацьких звичок своїх клієнтів, балансу лояльності чи ефективності кампанії. Рішення має такі функції, як автоматизація рефералів, винагороди за поширення в соціальних мережах, автоматизація цільового маркетингу, гейміфікація для залучення клієнтів. Підприємства можуть здійснювати транзакції, використовуючи номер мобільного телефону або електронну пошту клієнта або навіть програму, і можуть керувати всім за допомогою входу в магазин. Продавці можуть спілкуватися з клієнтами за допомогою мобільних push-повідомлень, електронних листів або навіть SMS. Poket пропонує три плани: БЕЗКОШТОВНИЙ (назавжди), Strong (7-денна безкоштовна пробна версія*) і Mighty (7-денна безкоштовна пробна версія*). *кредитна картка не потрібна. Він поставляється з додатком «Poket Rewards» для клієнтів, який дозволяє їм керувати та відстежувати свої винагороди, зберігати електронні картки та ваучери та запрошувати друзів. Продавці також можуть завантажити програму «Poket Business», розроблену як для Android, так і для iOS.