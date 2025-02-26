Програмне забезпечення для управління лояльністю - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

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Програмне забезпечення для керування лояльністю дозволяє підприємствам створювати, контролювати та оцінювати ініціативи щодо лояльності клієнтів. Ці інструменти дають змогу компаніям розпізнавати як постійних відвідувачів, так і потенційних постійних клієнтів, сприяючи наданню стимулів, таких як знижки або бонусні бали, щоб заохотити їх повернутися. Програмне забезпечення для керування лояльністю, яке в основному використовують компанії, що працюють у сфері роздрібної торгівлі, електронної комерції, подорожей і гостинності, є цінним активом для маркетингових команд. Ці команди використовують програмне забезпечення для покращення утримання клієнтів, оптимізації повторних продажів і збільшення загальної життєвої цінності клієнта (CLV).
Запит на новий застосунок
Poket
poket.com
Poket — це відзначене нагородами комплексне програмне забезпечення програми лояльності, яке допомагає компаніям збільшити кількість повторних продажів і залучити більше нових лояльних клієнтів. За допомогою Poket торговці можуть налаштувати будь-яку комбінацію типів програм лояльності відповідно до свого бізнесу, незалежно від галузі, в якій вони працюють. Платформа дозволяє продавцям керувати програмами лояльності та редагувати їх у будь-який час і будь-де, а також налаштовувати рекламні правила для автоматизованих кампаній, які точно підійдуть. споживацьких звичок своїх клієнтів, балансу лояльності чи ефективності кампанії. Рішення має такі функції, як автоматизація рефералів, винагороди за поширення в соціальних мережах, автоматизація цільового маркетингу, гейміфікація для залучення клієнтів. Підприємства можуть здійснювати транзакції, використовуючи номер мобільного телефону або електронну пошту клієнта або навіть програму, і можуть керувати всім за допомогою входу в магазин. Продавці можуть спілкуватися з клієнтами за допомогою мобільних push-повідомлень, електронних листів або навіть SMS. Poket пропонує три плани: БЕЗКОШТОВНИЙ (назавжди), Strong (7-денна безкоштовна пробна версія*) і Mighty (7-денна безкоштовна пробна версія*). *кредитна картка не потрібна. Він поставляється з додатком «Poket Rewards» для клієнтів, який дозволяє їм керувати та відстежувати свої винагороди, зберігати електронні картки та ваучери та запрошувати друзів. Продавці також можуть завантажити програму «Poket Business», розроблену як для Android, так і для iOS.
TapMango Merchant
tapmango.com
Проста, але потужна платформа для утримання та залучення клієнтів. Створіть власну фірмову програму винагород.
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого маркетингу та власної фірмової програми. Середня вартість замовлень різко зростає, оскільки клієнти відчувають, що їх цінують, витрачають більше та повертаються за більшими. Оптимізуйте роботу завдяки легкому налаштуванню та підтримці експертів. Наші лазерно-орієнтовані дані оптимізують вашу програму, максимізують рентабельність інвестицій і чистий прибуток. Kangaroo інтегрується з провідними платформами POS, електронної комерції та маркетингу, такими як Shopify, Lightspeed, Magento та Mailchimp. Замовте демо-версію сьогодні!
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Підвищуйте лояльність клієнтів і розвивайтеся за допомогою Kangaroo Rewards, провідної багатоканальної системи лояльності, якій довіряють тисячі малих і середніх підприємств і компаній зі списку Fortune 500. Створіть гіперперсоналізовану взаємодію за допомогою цільових винагород, автоматизованого маркетингу та власної фірмової програми. Середня вартість замовлень різко зростає, оскільки клієнти відчувають, що їх цінують, витрачають більше та повертаються за більшими. Оптимізуйте роботу завдяки легкому налаштуванню та підтримці експертів. Наші лазерно-орієнтовані дані оптимізують вашу програму, максимізують рентабельність інвестицій і чистий прибуток. Kangaroo інтегрується з провідними платформами POS, електронної комерції та маркетингу, такими як Shopify, Lightspeed, Magento та Mailchimp. Замовте демо-версію сьогодні!
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів, призначена для компаній, які хочуть швидко запустити програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та коштів, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode — це як мати цілу команду партнерства у своєму кутку. Ми перевіряємо та попередньо обговорюємо тисячі пропозицій бонусів від провідних споживчих брендів і надаємо прості інструменти без кодування, щоб заощадити компаніям величезну кількість часу та накладних витрат. Програми бонусів підвищують коефіцієнт конверсії, утримання, залученість, задоволеність і, зрештою, довгострокове щастя клієнтів, а також відкривають новий потік доходу для вашого бізнесу. Дізнайтесь більше на https://paylode.com/
Gameball
gameball.co
Gameball — це маркетингова платформа лояльності та гейміфікації, розроблена для того, щоб перетворити відвідувачів і випадкових покупців на лояльних клієнтів на все життя. Розширення можливостей використання мобільних пристроїв за допомогою гейміфікованих програм лояльності, розроблених для утримання та збільшення клієнтської бази.
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — це провідна у світі веб-програма для створення та керування картками з цифровими марками для Apple і Google Wallet. Створюйте свої картки онлайн, надсилайте клієнтам push-повідомлення, записуйте історію транзакцій і переглядайте статистику клієнтів. Не потрібні технічні знання, не потрібно торкатися свого POS і не потрібна розробка додатків.
99minds
99minds.io
99minds — це всеосяжне рішення для залучення, залучення та утримання клієнтів. Ми є багатоканальною платформою автоматизації маркетингу для електронної комерції та роботи в магазинах, що вимагає обробки та керування подарунковими картками, програмами лояльності та винагородами, купонами та рішеннями для рекомендацій. Найкраща частина 99minds — це проста у використанні, рентабельна маркетингова платформа, що підключається та працює, яка дає змогу маркетинговій команді створювати кампанії для персоналізованих рекламних акцій і створювати багатоканальний досвід для клієнтів. 99minds дає вам змогу перетворити своїх споживачів на прихильників бренду. Створюйте персоналізовані кампанії, які захоплюють ваших клієнтів – генеруйте мільйони купонів, коди знижок на основі даних, програми рекомендацій для покупців, програми лояльності, щоб переконати своїх відвідувачів залишитися, налаштуйте автоматичний пакет продуктів і просування на основі місцезнаходження. Найкраще для створення для компаній будь-якої галузі та роздрібних торговців будь-якого розміру на платформах електронної комерції, таких як Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com і Shopware. Інтеграція з точками продажу (POS), такими як Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Інтеграція автоматизації маркетингу з CRM, CDP та інструментами електронного маркетингу, такими як Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend
Ackroo
ackroo.com
Завдяки консолідації постачальників і галузі Ackroo надає маркетингові, платіжні та торговельні рішення для продавців будь-якого розміру. Хмарна маркетингова платформа самообслуговування Ackroo, що керується даними, допомагає продавцям у магазинах і в Інтернеті обробляти та керувати трансакціями лояльності, подарункових карток і рекламних транзакцій у торговій точці, щоб залучати, залучати та розвивати своїх клієнтів, одночасно збільшуючи їхні доходи та поля. Платіжні послуги Ackroo надають торговцям недорогі варіанти обробки платежів через деякі з найбільших у світі постачальників платіжних технологій і послуг. Гібридні рішення Ackroo для управління та торгових точок допомагають керувати та оптимізувати загальні операції для нішевих галузей, включаючи гольф, яхт, тенісні клуби тощо. Усі рішення зосереджені на допомозі консолідувати, спростити та покращити екосистему торговельного маркетингу, платежів і торгових точок для своїх клієнтів. Штаб-квартира Ackroo знаходиться в Гамільтоні, Онтаріо, Канада. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.ackroo.com.
Lootly
lootly.io
Lootly — це платформа лояльності та винагороди, реферали та VIP-платформа, яка допомагає брендам електронної комерції будувати чудові стосунки зі своїми клієнтами. Lootly підтримує понад 2000 глобальних програм винагород і обслуговує мільйони балів і клієнтів щодня. Lootly дозволяє легко запустити власну програму лояльності всього за кілька хвилин. У Lootly ми вважаємо, що програми лояльності мають бути багатофункціональними, легкодоступними, повністю настроюваними та доступними для бізнесу будь-якого розміру. Підключіть Lootly до своїх улюблених програм за лічені хвилини за допомогою нашої великої бібліотеки інтеграцій, таких як: TrustSpot, Klaviyo, Zapier тощо. Після підключення програми вона працює повністю автоматизовано у фоновому режимі. Lootly доступний для: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Magento 1 & 2 і WooCommerce. Доступ до нашого API доступний у нашому плані Enterprise для будь-яких брендів, які шукають індивідуальне розгортання.
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних партнерів, стимулюючи продажі та сприяючи довготривалим партнерствам.
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення створеного користувачами контенту з Instagram для покупок, показу соціальних повідомлень і відображення популярних продуктів у режимі реального часу за допомогою одного простого у використанні інтерфейсу. Платформа також надає електронній комерції та мерчендайзерам ефективну аналітику та універсальний набір інструментів.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — це платформа гейміфікації для створення інтерактивних рекламних акцій, щоб збільшити кількість потенційних клієнтів, винагородити та заохотити команди продажів, а також підвищити лояльність клієнтів. Перетворіть потенційних клієнтів на мікроінфлюенсерів. Залучайте та стимулюйте свою аудиторію за допомогою персоналізованих кампаній і рекламних акцій незалежно від каналу. Створюйте високоякісних потенційних клієнтів, збирайте маркетингові підключення та отримуйте інформацію, необхідну для визначення вашого наступного клієнта. Стимулюйте та винагороджуйте ефективність своїх співробітників і партнерів. Підвищуйте ефективність продажів, винагороджуйте навчання та миттєво визнавайте за допомогою нашого асортименту інтерактивних рішень.
OptCulture
optculture.com
OptCulture — це рішення, орієнтоване на залучення клієнтів і лояльність. Він асимілює дані про клієнтів із різних систем роздрібної торгівлі та джерел, таких як програмне забезпечення POS, механізми електронної комерції, інформаційні веб-сайти та навіть фізичні форми. Використовуючи такі дані, він надає роздрібним торговцям інформацію про купівлю та поведінку в поєднанні з можливістю виконувати програми лояльності, багатоканальні маркетингові кампанії та рекламні акції, орієнтуючись на повторні відвідування та повторні продажі.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango зміцнює відносини, надаючи платформу для взаємодії з клієнтами, пропонуючи компаніям інноваційні рішення через власну програму лояльності.
inCust
incust.com
inCust пропонує платформу управління життєвим циклом клієнтів, яка дозволяє будь-якому бізнесу залучати та утримувати клієнтів, продавати передплачені товари, обробляти платежі, аналізувати діяльність клієнтів, спілкуватися з клієнтами тощо. Роздрібні продавці отримують переваги від індивідуальних програм лояльності, цифрових купонів і подарункових карток, передплачених товарів і послуг, численних каналів зв’язку та інших видатних бізнес-функцій платформи inCust
Loyale
loyale.io
Loyale — це хмарна платформа лояльності клієнтів, яка пропонує компаніям схеми винагород і маркетингові інструменти. Його можна інтегрувати з існуючим стеком, таким як Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp тощо, для автоматизації робочих процесів. Програмне забезпечення пропонує розширені функції, такі як бали, винагороди, купони, подарункові картки, форми зворотного зв’язку, перфокарти та VIP-клієнти. Як платформа автоматизації маркетингу Loyale дозволяє компаніям проводити кампанії з високою конверсією з неймовірною рентабельністю інвестицій. - Сегментуйте клієнтів на основі демографічних показників або купівельної поведінки. - Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою push-повідомлень, електронних листів і публікацій. - Плануйте персоналізовану одноразову або повторювану автоматизацію, викликану часом або діями. - Створення звітів на основі даних у реальному часі для аналізу та покращення продуктивності.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant допомагає офлайн-бізнесу в усьому світі налагоджувати значущі зв’язки зі своїми клієнтами. Його власна платформа пропонує потужну систему CRM, додаток білої мітки та інтеграцію з POS.
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерська програма LoyaltyZen призначена для маркетингових агентств і компаній, що займаються програмним забезпеченням. Якщо ваша компанія хоче запровадити виняткові програми лояльності, тоді ми можемо ідеально підійти! Зв'яжіться з нами, щоб стати партнером.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — це сервіс цифрових карток постійного клієнта для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазинах. Loyalzoo — це служба цифрових карток лояльності для малих/середніх роздрібних торговців і закладів харчування. Loyalzoo пропонує доступну систему на основі передплати, яка дозволяє роздрібним торговцям будь-якого розміру запускати власну програму лояльності в магазині.
Nector
nector.io
Додаток Nector для лояльності є цінним інструментом для компаній, щоб розвивати лояльність клієнтів, стимулювати повторні покупки, залучати нових клієнтів, збирати інформацію та оптимізувати роботу. Впроваджуючи персоналізовані програми лояльності, компанії можуть стимулювати повторні покупки та створювати відчуття цінності для клієнтів. Функція рефералу допомагає компаніям залучати нових клієнтів, а аналітика надає цінну інформацію для прийняття рішень на основі даних. Завдяки повній інтеграції та зосередженню на покращенні взаємодії з клієнтами Nector є потужним інструментом для побудови міцних відносин із клієнтами та стимулювання зростання бізнесу.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency – це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за рекламні акції та програми лояльності, дослідження ринку, винагороди для співробітників і стимулювання продажів.
Propello
propello.com
Швидке виведення на ринок програмне забезпечення для підтримки лояльності клієнтів із заохоченнями. Стимулює залучення, зменшує відтік, покращує конверсію, генерує нові джерела доходу та підвищує цінність клієнта.
Shopuddy
shopuddy.com
Дозвольте малим підприємствам випускати цифрові винагородні картки та ваучери для клієнтів Apple Wallet і Google Wallet. Бренди можуть швидко розгортати всі типи програм лояльності, щоб привернути увагу своїх постійних клієнтів, підвищити рівень лояльності клієнтів і збільшити частку вашого гаманця в гаманці.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — це просте програмне забезпечення для лояльності клієнтів, яке відстежує традиційний маркетинг, а також ваші цифрові маркетингові зусилля.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — це цифрова платформа лояльності, яка спрощує маркетинг для малого бізнесу. У ньому є все необхідне для спілкування з клієнтами, стимулювання повторних відвідувань і розвитку вашого бізнесу.
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo має на меті переосмислити просування як каталізатор більших і кращих результатів. Ми є піонерами нової категорії клієнтського досвіду; вирішення проблем просування протягом усього життєвого циклу клієнта, що ми називаємо PromotionX. Платформа Uniqodo Promotion Experience Platform, поєднуючи продуктивність розширених рекламних акцій із чудовим досвідом клієнтів, щоб підвищити рівень конверсії та залученості, допомагає націлюватися на потрібних людей у важливі моменти за допомогою стимулів, які мотивують, і досвіду онлайн, який надихає на дії.
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компаній і відкрийте для себе безліч преміум-додатків і готових інтеграцій, щоб ще більше підвищити результати. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО (кредитна картка не потрібна).
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Glue — це потужний, повністю автоматизований менеджер лояльності, який піклується про ваших клієнтів, а ви — про бізнес. Glue розроблено спеціально для того, щоб допомогти власникам місцевих підприємств збільшити та зберегти свою клієнтську базу та дохід.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Talkable
talkable.com
Маркетингова технологія Talkable дає змогу брендам електронної комерції залучати й утримувати цінних клієнтів за допомогою маркетингових програм для рекомендацій і лояльності. Будучи єдиним джерелом рішення для ваших потреб у маркетингу за рекомендаціями та маркетингу лояльності, бренди можуть створювати безперебійну взаємодію з користувачами, спрямовану на підвищення залученості до бренду та формування прихильності до бренду. Для рішень як для рекомендацій, так і для лояльності Talkable пропонує широкі можливості сегментації, вбудований набір тестів A/B і найкращі в своєму класі інтелектуальні дані для запобігання шахрайству. Talkable — це більше, ніж просто технологічне рішення, ми також ваш партнер. Таким чином, кожен клієнт має спеціальну команду експертів, які розроблятимуть стратегії, плануватимуть, створюватимуть, розгортатимуть, оптимізуватимуть усі ваші кампанії. Команда успіху клієнтів діятиме як продовження вашої маркетингової команди, розробляючи реферальні програми та програми лояльності, які перевищать ваші очікування. Talkable найкраще підходить для брендів із понад 4 мільйонами доларів річного доходу. Його корпоративні клієнти в середньому бачать 52-кратну рентабельність інвестицій від своїх реферальних програм. Маркетингові рішення Talkable використовуються для: * Визначайте, націлюйте та винагороджуйте найцінніших клієнтів за допомогою поглибленого аналізу даних. * Залучайте та утримуйте найцінніших клієнтів за низьку ціну * Збільште продажі та збільште дохід Компанію Talkable було засновано в 2009 році, і вона стала піонером у можливості цифрового відстеження вірусності маркетингу з вуст в уста, що зрештою стало поштовхом до створення реферального маркетингу. Сьогодні Talkable розробляє та впроваджує довгострокові стратегії зростання, націлені на залучення нових клієнтів, збільшення утримання клієнтів, підвищення LTV і все це за значно нижчої CPA, ніж інші маркетингові канали.
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечувати виграшні та згуртовані клієнтські враження, які сприяють зростанню електронної комерції. Yotpo є компанією Forbes Cloud 100 з офісами по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль, Великобританію, Болгарію та Австралію.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
Stamped
stamped.io
Stamped — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу електронної комерції, призначена для оптимізації залучення й утримання клієнтів для продавців електронної комерції. Розроблений для надійності та масштабності, Stamped надає інтернет-магазинам будь-якого розміру доступ до технологій корпоративного рівня для прискореного зростання бізнесу завдяки оглядам, рейтингам і програмам заохочення лояльності. Подумайте про Stamped як про найкращого командного гравця, починаючи з міграції, інтеграції та вдосконалення перетворення маркетингового стека через відкритий доступ до API; до унікальних програмних рішень на замовлення та відмінного обслуговування клієнтів на будь-якому рівні плану. Stamped є розширенням будь-якої внутрішньої команди. Як компанія, орієнтована на продукт, Stamped була розроблена підприємцями для підприємців, надаючи керовані даними, економічно ефективні рішення на єдиній платформі; щоб продавці могли повернутися до унікального внеску в сучасний глобальний споживчий ринок електронної комерції. Компанія Stamped, якій довіряють провідні бренди галузі, такі як Colgate, Purple.com і Linjer, має штаб-квартиру у Вікторії, Британська Колумбія, і наразі підтримує 45 000+ глобальних продавців електронної комерції, які сприяють диверсифікованій економіці електронної комерції.
Smile.io
smile.io
Smile.io — це найбільша у світі платформа лояльності, яка надає прості у використанні програми винагород, які допомагають брендам електронної комерції перетворювати одноразові продажі на повторних лояльних клієнтів. Понад 100 000 брендів використовують бали посмішки, реферальні програми та VIP-програми, щоб максимізувати свої зусилля щодо залучення клієнтів і перетворити транзакції на пристрасних прихильників бренду, які не можуть не повертатися знову і знову. Ви можете запустити красиву та настроювану програму винагород лише за кілька кліків. Крім того, Smile.io дозволяє винагороджувати клієнтів за різноманітні дії, зокрема за публікацію в соціальних мережах, огляди продуктів тощо. Також зростає кількість програм Smile, зокрема MailChimp і Klaviyo. Ці програми дозволяють підключати вашу програму до інструментів, які ви вже використовуєте. Smile.io доступний у таких магазинах додатків: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce і Wix. Шукаєте повний контроль? Отримайте доступ до нашого API за допомогою Smile Plus, щоб почати винагороджувати своїх клієнтів унікальними способами.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Відносини, які виходять за рамки балів і винагород. Дозвольте наявним клієнтам розвивати ваш бізнес за вас. як? Використовуйте LoyaltyLion, щоб створити програму лояльності, яка виходить за рамки балів і винагород, сприяючи збільшенню життєвої цінності клієнта та економічно ефективному залученню через кращі відносини з клієнтами.
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — це зручна програмна платформа винагород і стимулів, яка дозволяє купувати, надсилати та відстежувати цифрові подарункові картки. Використовуйте веб-додаток для масової відправки, безпосередньої інтеграції з нашим API подарункових карток або ініціювання пропозицій через Zapier для ваших програм лояльності, стимулів і винагород. Ви також можете запропонувати ринок винагород безпосередньо у своєму додатку. Відстежуйте та контролюйте свої кампанії та насолоджуйтеся неперевершеною підтримкою клієнтів. Безкоштовна реєстрація, без мінімумів і підписок. Сплатіть номінальну вартість карток, які ви пропонуєте, і отримайте 50% від незатребуваних винагород. Організації використовують Giftbit для маркетингових стимулів, лояльності клієнтів і рефералів, винагород співробітників, а також для академічних і маркетингових досліджень.
Paystone
paystone.com
Програмне забезпечення та обробка платежів для розвитку вашого бізнесу. Ми поєднуємо програмне забезпечення для залучення клієнтів і обробку платежів, щоб надати вам більше можливостей для розвитку вашого бізнесу з кожною трансакцією.
Marsello
marsello.com
Marsello — це ваше комплексне маркетингове рішення, яке містить усе необхідне для побудови прибуткових відносин із клієнтами. Лояльність, електронна пошта, SMS, автоматизація маркетингу, соціальне планування, відгуки, відгуки клієнтів тощо. З’єднайте свої POS та дані електронної комерції, щоб відстежувати продажі та маркетингові зусилля на одній інформаційній панелі.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — це комплексна платіжна та маркетингова платформа, яка поєднує прості у використанні технології, настроювані винагороди та акції та автоматизацію.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% за рахунок розуміння кожного окремого клієнта та створення релевантніших маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, WhatsApp, Facebook і Instagram. 100 роздрібних торговців, як-от Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell і Nando's, використовують Xeno для збільшення продажів у своїй електронній комерції та магазинах.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брендами DTC, як Casper, AWAY і Dollar Shave Club, а також з такими компаніями зі списку Fortune 100, як Walmart, Disney і Nestle. Крім того, Friendbuy легко інтегрується з вашим технологічним набором, тож ви можете безперешкодно включати рефералів і лояльність у ваші подорожі клієнтів.
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Система Perkville, представлена в компаніях по всьому світу, може залучати рефералів, винагороджувати клієнтів за повторні відвідування та здійснення покупок і навіть створювати публікації в соціальних мережах. Дізнайтеся, як Perkville може допомогти вам збільшити вашу клієнтську базу та розвивати ваш бізнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності до покупки до утримання та лояльності. та адвокація. Понад 125 інтеграцій із провідними на ринку технологіями забезпечують послідовний, персоналізований багатоканальний досвід. Дізнайтеся більше на www.annexcloud.com.
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які потім можуть обміняти на ексклюзивні бонуси. Запроваджуючи VIP-рівні, ви можете винагороджувати своїх найлояльніших клієнтів, а реферальні програми залучають нових клієнтів. Крім того, ви можете визначити афілійованих осіб і керувати ними, щоб збільшити утримання клієнтів.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську базу.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — це платформа лояльності для малого та середнього бізнесу, розроблена для агентств. Ми оцифрували всі друковані акції та надаємо компаніям безкоштовний канал push-повідомлень. Це допомагає збільшити утримання, дохід і клієнтську базу для малих і середніх підприємств. Обліковий запис торговельного посередника з білою міткою допомагає отримувати додатковий регулярний прибуток, пропонуючи лояльність як послугу для цифрових агентств.
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — це корпоративна платформа лояльності на базі SaaS на базі штучного інтелекту, яка допомагає брендам запускати цілісні програми винагород, одночасно збираючи та використовуючи дані нульової та першої сторін, згенеровані механізмом персоналізації. Zinrelo поєднує технологію з глибокою аналітикою даних і постійними консультаціями щодо стратегії, щоб розблокувати численні виміри лояльності, зокрема трансакційну, соціальну, пропагандистську, залучену, поведінкову та емоційну. За останні 14 років Zinrelo співпрацює з тисячами брендів у всьому світі. Наша глобальна партнерська мережа, що розвивається, технологічні інновації та аналітика на основі даних гарантують, що ваша програма лояльності є стратегічною, унікальною та орієнтованою на результати.
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналітикою, створеною для галузі електронної комерції. Ми в AiTrillion спеціалізуємося на з’єднанні між мільйонами клієнтів у 175+ країнах. Усе, що ви шукаєте, зібрано під одним дахом завдяки інтегрованим та інноваційним функціям. Автоматизація електронного маркетингу Програма винагороди за лояльність Відгуки про продукти + запитання й відповіді Веб-повідомлення Push-повідомлення Партнерський маркетинг Регулярне членство Конструктор форм Автоматизація робочих процесів штучного інтелекту Інтелектуальні спливаючі вікна Панель повідомлень Рекомендації щодо продукту
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру запускати, розповсюджувати та відстежувати персоналізовані купони, подарункові картки, рекомендації, знижки, програми лояльності та кампанії роздавання подарунків, як це роблять гіганти електронної комерції, але за невелику частину вартості. Voucherify пропонує гнучкий механізм правил, щоб підвищити рівень конверсії та утримання, не витрачаючи бюджет реклами. Ми заслужили довіру понад 250 клієнтів (серед них Clorox, Pomelo, ABinBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy або Bloomberg).
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