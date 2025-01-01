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Програмне забезпечення для аналізу журналів
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Програмне забезпечення для аналізу журналів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу журналів полегшує документування та аналіз файлів журналів додатків як для ведення записів, так і для ознайомлення. Це програмне забезпечення покращує збір журналів і забезпечує централізовані бази даних для зберігання даних. Він також містить компоненти аналітики, такі як готові інформаційні панелі, які допомагають визначити причини та наслідки подій. Крім того, ці інструменти дозволяють запитувати журнали, щоб виявити корисну інформацію. Можливості моніторингу є важливим аспектом аналізу журналів, часто доповненого машинним навчанням, яке допомагає виявляти, прогнозувати та запобігати майбутнім аномаліям. Компанії використовують ці дані, щоб зрозуміти проблеми з продуктивністю, вирішити їх і реалізувати стратегії запобігання повторенню, зрештою з метою підвищення продуктивності та надійності додатків.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

Logz.io

Logz.io

logz.io

Logz.io - платформа для моніторингу та аналізу даних журналів у хмарних середовищах, що забезпечує видимість у реальному часі та автоматизує усунення несправностей.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.

Sematext

Sematext

sematext.com

Sematext — це платформа для моніторингу інфраструктури, продуктивності додатків та управління журналами з реальним моніторингом користувачів.

OpenResty

OpenResty

openresty.com

OpenResty - це веб-платформа, що поєднує NGINX і LuaJIT для створення масштабованих веб-додатків та сервісів.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault - інструмент для моніторингу вбудованих пристроїв, що забезпечує збору даних про збої, продуктивність та управління оновленнями ПЗ.

Middleware

Middleware

middleware.io

Middleware - це платформа для спостереження у реальному часі, що об'єднує метрики, логи та трасування для швидшого виявлення проблем.

Mezmo

Mezmo

mezmo.com

Mezmo - платформа для управління журналами, що збирає, обробляє та аналізує дані в режимі реального часу для оптимізації прийняття рішень.

Coralogix

Coralogix

coralogix.com

Coralogix — це платформа для моніторингу та аналізу логів, показників і трасування, що забезпечує реальний доступ до даних без індексації.

Edge Delta

Edge Delta

edgedelta.com

Edge Delta - інструмент для виявлення аномалій та швидкого усунення проблем у системах, забезпечує моніторинг, обробку даних та аналітику в реальному часі.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot - платформа аналітики, що виявляє аномалії та автоматизує процеси реагування в режимі реального часу для управління бізнесом.

Validato

Validato

validato.io

Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato - це програма для моніторингу поведінки користувачів, що забезпечує безпеку та продуктивність в компаніях через аналіз ризиків та контроль активности.

Cribl

Cribl

cribl.io

Cribl Stream – платформа для обробки даних у реальному часі, яка дозволяє збирати, фільтрувати та направляти дані з різних джерел у потрібні формати.

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