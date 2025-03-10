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Програмне забезпечення для аналізу журналів полегшує документування та аналіз файлів журналів додатків як для ведення записів, так і для ознайомлення. Це програмне забезпечення покращує збір журналів і забезпечує централізовані бази даних для зберігання даних. Він також містить компоненти аналітики, такі як готові інформаційні панелі, які допомагають визначити причини та наслідки подій. Крім того, ці інструменти дозволяють запитувати журнали, щоб виявити корисну інформацію. Можливості моніторингу є важливим аспектом аналізу журналів, часто доповненого машинним навчанням, яке допомагає виявляти, прогнозувати та запобігати майбутнім аномаліям. Компанії використовують ці дані, щоб зрозуміти проблеми з продуктивністю, вирішити їх і реалізувати стратегії запобігання повторенню, зрештою з метою підвищення продуктивності та надійності додатків.
Запит на новий застосунок
Sematext
sematext.com
Sematext — це платформа для моніторингу інфраструктури, продуктивності додатків та управління журналами з реальним моніторингом користувачів.
Edge Delta
edgedelta.com
Виявляйте кожну аномалію та вирішуйте виробничі проблеми за лічені хвилини. У минулому підтримка роботи програм означала визначення моніторів для кожної потенційної проблеми.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (IRM), поведінкової аналітики, моніторингу активності користувачів (UAM) і запобігання втраті даних (DLP) на одній потужній платформі. Veriato забезпечує моніторинг, сповіщення, звіти та знімки екрана, що дозволяє клієнтам бути прогнозованими та проактивними, а не реагувати, що є критично важливим для кібербезпеки. Платформа допомагає глобальним підприємствам, малим і середнім підприємствам та державним установам стати більш залученими, продуктивними та безпечними.
Middleware
middleware.io
Проміжне програмне забезпечення — це хмарна платформа спостереження в режимі реального часу, яка об’єднує всі показники, журнали та трасування в єдину часову шкалу для швидшого усунення проблем. Це допомагає вам відокремити ваші дані та аналітичну інформацію від усіх ваших контейнерів, дає змогу вашим розробникам і DevOps визначати першопричини та вирішувати проблеми в реальному часі. Компанії будь-якого розміру використовують нашу платформу, щоб скоротити час простою та покращити взаємодію з користувачем. Основні пропозиції > Моніторинг у реальному часі > Моніторинг журналів > APM і трасування > Уніфікована інформаційна панель для перегляду всіх даних, таких як показники, журнали та трасування, в одному місці. > Попередження та сповіщення > Аналіз першопричини > Економічно > Безпека та захист даних
OpenResty
openresty.com
OpenResty - це веб-платформа, що поєднує NGINX і LuaJIT для створення масштабованих веб-додатків та сервісів.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — це платформа спостережуваності та потокової передачі даних для обробки журналів, метрик, трасування та даних спостережуваності в реальному часі, що дозволяє командам ITops/SRE/SecOps/O11y збирати потрібні їм дані, формувати дані в потрібних їм форматах , направляти дані, куди вони хочуть, і відтворювати дані за вимогою; тим самим дозволяючи клієнтам спостерігати більше і витрачати менше, мати вибір і гнучкість, а також забезпечувати контроль над своїми даними. Отримайте потрібний потік даних у потрібних місцях призначення, у потрібних форматах і в потрібний час.
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно аналізуючи та співвідносячи бізнес-метрики, сповіщення та прогнози в їх контексті. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, розширена аналітика Anodot завчасно сповіщає компанії про критичні для прибутку бізнес-інциденти та автоматизує їх усунення в режимі реального часу. Рішення Cloud Costs компанії забезпечує точний моніторинг і прогнозування, а також рекомендації щодо економії, які скорочують до 40% річних витрат на хмару. Компанії зі списку Fortune 500 використовують Anodot для управління витратами в хмарі та Anodot для аналізу платежів, щоб допомогти зменшити марнотратство в хмарі та захистити потоки доходів. Наша команда працює на кількох континентах, зі штаб-квартирами в США та Ізраїлі, а бізнес-підрозділи займаються цифровими, фінансовими послугами та телекомунікаціями. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.anodot.com або перевірте нас на LinkedIn і Twitter.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — це платформа для моніторингу та аналізу логів, показників і трасування, що забезпечує реальний доступ до даних без індексації.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
New Relic
newrelic.com
New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.
Memfault
memfault.com
Memfault — це інструмент спостереження для вбудованих пристроїв. Автоматично збирайте повні дані про налагодження та збої, а також критичні показники працездатності та продуктивності після того, як ваші пристрої будуть розгорнуті в полі. Memfault також дозволяє вам керувати розповсюдженням OTA-оновлень у ваш парк за допомогою контрольованого, повторюваного процесу з низьким ризиком. Memfault підтримує будь-які вбудовані пристрої під керуванням Linux, Android і MCU, що працюють під керуванням будь-якої RTOS або на «голому металі».
Logz.io
logz.io
Logz.io - платформа для моніторингу та аналізу даних журналів у хмарних середовищах, що забезпечує видимість у реальному часі та автоматизує усунення несправностей.
logit.io
logit.io
Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo - платформа для управління журналами, що збирає, обробляє та аналізує дані в режимі реального часу для оптимізації прийняття рішень.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
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