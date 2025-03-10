Anodot

anodot.com

Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно аналізуючи та співвідносячи бізнес-метрики, сповіщення та прогнози в їх контексті. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, розширена аналітика Anodot завчасно сповіщає компанії про критичні для прибутку бізнес-інциденти та автоматизує їх усунення в режимі реального часу. Рішення Cloud Costs компанії забезпечує точний моніторинг і прогнозування, а також рекомендації щодо економії, які скорочують до 40% річних витрат на хмару. Компанії зі списку Fortune 500 використовують Anodot для управління витратами в хмарі та Anodot для аналізу платежів, щоб допомогти зменшити марнотратство в хмарі та захистити потоки доходів. Наша команда працює на кількох континентах, зі штаб-квартирами в США та Ізраїлі, а бізнес-підрозділи займаються цифровими, фінансовими послугами та телекомунікаціями. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.anodot.com або перевірте нас на LinkedIn і Twitter.