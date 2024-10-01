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Програмне забезпечення для аналізу журналів - Найпопулярніші застосунки - Монголія
Програмне забезпечення для аналізу журналів полегшує документування та аналіз файлів журналів додатків як для ведення записів, так і для ознайомлення. Це програмне забезпечення покращує збір журналів і забезпечує централізовані бази даних для зберігання даних. Він також містить компоненти аналітики, такі як готові інформаційні панелі, які допомагають визначити причини та наслідки подій. Крім того, ці інструменти дозволяють запитувати журнали, щоб виявити корисну інформацію. Можливості моніторингу є важливим аспектом аналізу журналів, часто доповненого машинним навчанням, яке допомагає виявляти, прогнозувати та запобігати майбутнім аномаліям. Компанії використовують ці дані, щоб зрозуміти проблеми з продуктивністю, вирішити їх і реалізувати стратегії запобігання повторенню, зрештою з метою підвищення продуктивності та надійності додатків.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити...
New Relic
newrelic.com
Відстежуйте, налагоджуйте та вдосконалюйте весь стек. New Relic — це місце, де команди розробників, операторів, безпеки та бізнесу вирішують проблеми продуктивності програмного забезпечення з даними. New Relic – це технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка розробляє х...
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic з...
Logz.io
logz.io
Logz.io допомагає хмарним компаніям контролювати та захищати своє середовище. Платформа Logz.io Open 360TM перетворює спостережливість із дорогоцінного й малоцінного тягаря на високовартісну та економічно ефективну систему покращення бізнес-результатів, об’єднуючи та розширюючи знайомі, потужні та р...
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, колишня назва LogDNA, — це платформа спостереження для керування вашими даними та вжиття заходів щодо них. Він поглинає, обробляє та направляє дані журналу, щоб стимулювати розробку й доставку додатків на рівні підприємства, використання безпеки та відповідності.
logit.io
logit.io
Logit.io — це платформа керування журналами, яка використовується у всьому світі тисячами користувачів із державних і приватних організацій для керування Grafana, ELK і Open Distro. Платформа також надає рішення для повної хмарної спостереження, моніторингу інфраструктури та бізнес-аналітики. Logit....
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати ...
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — це повноцінна платформа спостереження, яка надає нескінченну статистику для журналів, показників, даних трасування та безпеки, коли і де вони вам потрібні. Унікальна технологія Streama© використовується для аналізу спостережуваних даних у потоці, не покладаючись на індексування, що означ...
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та ін...
Better Stack
betterstack.com
Better Stack дозволяє переглядати будь-який стек, усувати будь-які проблеми та вирішувати будь-які інциденти. Візуалізуйте весь стек, об’єднайте всі свої журнали в структуровані дані та надсилайте запити до всього, як до єдиної бази даних за допомогою SQL. Відстежуйте все, від веб-сайтів до серверів...
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud — це інноваційна уніфікована платформа з комплексними рішеннями для моніторингу інфраструктури, моніторингу продуктивності додатків, керування журналами, моніторингу реальних користувачів і синтетичного моніторингу, щоб забезпечити уніфіковане спостереження в режимі реального часу за ...
OpenResty
openresty.com
OpenResty — це повноцінна веб-платформа, яка інтегрує стандартне ядро Nginx і LuaJIT. Він розроблений, щоб допомогти розробникам створювати масштабовані веб-додатки, веб-сервіси та динамічні веб-шлюзи.
Memfault
memfault.com
Хмарне налагодження та спостереження для ваших пристроїв IoT. Зменшуйте ризики, надсилайте продукти швидше та вирішуйте проблеми завчасно, оновивши свої пристрої на базі Android і MCU за допомогою Memfault.
Middleware
middleware.io
Проміжне програмне забезпечення — це хмарна платформа спостереження в режимі реального часу, яка об’єднує всі показники, журнали та трасування в єдину часову шкалу для швидшого усунення проблем. Це допомагає вам відокремити ваші дані та аналітичну інформацію від усіх ваших контейнерів, дає змогу ваш...
Edge Delta
edgedelta.com
Виявляйте кожну аномалію та вирішуйте виробничі проблеми за лічені хвилини. У минулому підтримка роботи програм означала визначення моніторів для кожної потенційної проблеми.
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (I...
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — це платформа спостережуваності та потокової передачі даних для обробки журналів, метрик, трасування та даних спостережуваності в режимі реального часу, що дозволяє командам ITops/SRE/SecOps/O11y збирати потрібні їм дані, формувати дані в потрібних їм форматах , направляти дані, куди в...
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критично важливі для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, пост...