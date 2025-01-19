Програмне забезпечення для аналізу журналів - Найпопулярніші застосунки - Хорватія

Coralogix

coralogix.com

Coralogix — це повноцінна платформа спостереження, яка надає нескінченну статистику для журналів, метрик, трасування та даних безпеки, коли і де вони вам потрібні. Унікальна технологія Streama© використовується для аналізу спостережуваних даних у потоці, не покладаючись на індексування, що означає, що всі ваші дані інформують ваш продукт, операції та бізнес. Компоненти всередині потоку зберігають стан системи, щоб забезпечити статистичні дані та сповіщення в реальному часі без необхідності індексувати дані — тому ніколи не потрібно компромісів для досягнення спостережуваності. Після прийому, аналізу та збагачення дані віддалено записуються в архівне відро, яким керує клієнт. Архів можна запитувати безпосередньо в будь-який час, з інтерфейсу користувача платформи або через CLI, надаючи користувачам нескінченне зберігання з повним контролем і доступом до своїх даних. Переглядайте та запитуйте свої дані з будь-якої інформаційної панелі, використовуючи будь-який синтаксис. Компанія Coralogix успішно виконала відповідні вимоги безпеки та конфіденційності BDO, включаючи GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA та ISO 27001/27701.