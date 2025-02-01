Програмне забезпечення для аналізу журналів - Найпопулярніші застосунки - Канада

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Програмне забезпечення для аналізу журналів полегшує документування та аналіз файлів журналів додатків як для ведення записів, так і для ознайомлення. Це програмне забезпечення покращує збір журналів і забезпечує централізовані бази даних для зберігання даних. Він також містить компоненти аналітики, такі як готові інформаційні панелі, які допомагають визначити причини та наслідки подій. Крім того, ці інструменти дозволяють запитувати журнали, щоб виявити корисну інформацію. Можливості моніторингу є важливим аспектом аналізу журналів, часто доповненого машинним навчанням, яке допомагає виявляти, прогнозувати та запобігати майбутнім аномаліям. Компанії використовують ці дані, щоб зрозуміти проблеми з продуктивністю, вирішити їх і реалізувати стратегії запобігання повторенню, зрештою з метою підвищення продуктивності та надійності додатків.
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Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити уніфіковане спостереження в режимі реального часу за всім набором технологій наших клієнтів. Datadog використовується організаціями будь-якого розміру та в широкому діапазоні галузей, щоб уможливити цифрову трансформацію та хмарну міграцію, стимулювати співпрацю між командами розробки, операцій, безпеки та бізнесу, прискорити час виходу програм на ринок, скоротити час вирішення проблем, захистити програми та інфраструктури, розуміти поведінку користувачів і відстежувати ключові бізнес-метрики.
New Relic
newrelic.com
Відстежуйте, налагоджуйте та вдосконалюйте весь стек. New Relic — це місце, де команди розробників, операторів, безпеки та бізнесу вирішують проблеми продуктивності програмного забезпечення з даними. New Relic – це технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення, щоб допомогти власникам веб-сайтів і додатків відстежувати ефективність їхніх послуг.
Logz.io
logz.io
Logz.io допомагає хмарним компаніям контролювати та захищати своє середовище. Платформа Logz.io Open 360TM перетворює спостережливість із дорогоцінного й малоцінного тягаря на високовартісну та економічно ефективну систему покращення бізнес-результатів, об’єднуючи та розширюючи знайомі, потужні та релевантні можливості відкритого коду для журналів, показників і Traces – доповнюється моніторингом безпеки у формі хмарного SIEM. Тепер розробники та інженери можуть використовувати наскрізний хмарний стек спостереження, створений на основі масштабованого та легкого у використанні відкритого коду з використанням єдиного інтерфейсу користувача та уніфікованого агента – за ціною, яку може собі дозволити кожен. Розблокуйте проактивне усунення несправностей, швидшу доставку продукту та повністю підтримувану платформу спостережень SaaS, одночасно збільшуючи ефективність у часі та витратах.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати й автоматизувати хмарні операції, швидше й безпечніше доставляти програмне забезпечення та забезпечувати бездоганний цифровий досвід.
Mezmo
mezmo.com
Mezmo, колишня назва LogDNA, — це платформа спостереження для керування вашими даними та вжиття заходів щодо них. Він поглинає, обробляє та направляє дані журналу, щоб стимулювати розробку й доставку додатків на рівні підприємства, забезпечення безпеки та відповідності.
Edge Delta
edgedelta.com
Виявляйте кожну аномалію та вирішуйте виробничі проблеми за лічені хвилини. У минулому підтримка роботи програм означала визначення моніторів для кожної потенційної проблеми.
Coralogix
coralogix.com
Coralogix — це повноцінна платформа спостереження, яка надає нескінченну статистику для журналів, метрик, трасування та даних безпеки, коли і де вони вам потрібні. Унікальна технологія Streama© використовується для аналізу спостережуваних даних у потоці, не покладаючись на індексування, що означає, що всі ваші дані інформують ваш продукт, операції та бізнес. Компоненти всередині потоку зберігають стан системи, щоб забезпечити статистичні дані та сповіщення в реальному часі без необхідності індексувати дані — тому ніколи не потрібно компромісів для досягнення спостережуваності. Після прийому, аналізу та збагачення дані віддалено записуються в архівне відро, яким керує клієнт. Архів можна запитувати безпосередньо в будь-який час, з інтерфейсу користувача платформи або через CLI, надаючи користувачам нескінченне зберігання з повним контролем і доступом до своїх даних. Переглядайте та запитуйте свої дані з будь-якої інформаційної панелі, використовуючи будь-який синтаксис. Компанія Coralogix успішно виконала відповідні вимоги безпеки та конфіденційності BDO, включаючи GDPR, SOC 2, PCI, HIPAA та ISO 27001/27701.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack дозволяє переглядати будь-який стек, усувати будь-які проблеми та вирішувати будь-які інциденти. Візуалізуйте весь стек, об’єднайте всі свої журнали в структуровані дані та надсилайте запити до всього, як до єдиної бази даних за допомогою SQL. Відстежуйте все, від веб-сайтів до серверів. Плануйте чергування за викликом, отримуйте сповіщення про дії та вирішуйте інциденти швидше, ніж будь-коли. Створено, щоб відповідати вашому робочому процесу завдяки понад 100 інтеграціям.
Validato
validato.io
Validato — це безперервна платформа перевірки безпеки, яка використовує безпечні у використанні симуляції зламу та атак у виробництві, імітуючи наступальні методи кібератак для перевірки та перевірки конфігурацій контролю безпеки.
Veriato
veriato.com
Veriato переосмислила створену нею категорію, використовуючи аналітику поведінки користувачів на основі ШІ, щоб допомогти компаніям запобігати ризикам і підвищувати продуктивність у віддалених, гібридних і офісних середовищах. Платформа Veriato пропонує рішення для управління внутрішніми ризиками (IRM), поведінкової аналітики, моніторингу активності користувачів (UAM) і запобігання втраті даних (DLP) на одній потужній платформі. Veriato забезпечує моніторинг, сповіщення, звіти та знімки екрана, що дозволяє клієнтам бути прогнозованими та проактивними, а не реагувати, що є критично важливим для кібербезпеки. Платформа допомагає глобальним підприємствам, малим і середнім підприємствам та державним установам стати більш залученими, продуктивними та безпечними.
Middleware
middleware.io
Проміжне програмне забезпечення — це хмарна платформа спостереження в режимі реального часу, яка об’єднує всі показники, журнали та трасування в єдину часову шкалу для швидшого усунення проблем. Це допомагає вам відокремити ваші дані та аналітичну інформацію від усіх ваших контейнерів, дає змогу вашим розробникам і DevOps визначати першопричини та вирішувати проблеми в реальному часі. Компанії будь-якого розміру використовують нашу платформу, щоб скоротити час простою та покращити взаємодію з користувачем. Основні пропозиції > Моніторинг у реальному часі > Моніторинг журналів > APM і трасування > Уніфікована інформаційна панель для перегляду всіх даних, таких як показники, журнали та трасування, в одному місці. > Попередження та сповіщення > Аналіз першопричини > Економічно > Безпека та захист даних
OpenResty
openresty.com
OpenResty — це повноцінна веб-платформа, яка інтегрує стандартне ядро Nginx і LuaJIT. Він розроблений, щоб допомогти розробникам створювати масштабовані веб-додатки, веб-сервіси та динамічні веб-шлюзи.
Cribl
cribl.io
Cribl Stream — це платформа спостережуваності та потокової передачі даних для обробки журналів, метрик, трасування та даних спостережуваності в реальному часі, що дозволяє командам ITops/SRE/SecOps/O11y збирати потрібні їм дані, формувати дані в потрібних їм форматах , направляти дані, куди вони хочуть, і відтворювати дані за вимогою; тим самим дозволяючи клієнтам спостерігати більше і витрачати менше, мати вибір і гнучкість, а також забезпечувати контроль над своїми даними. Отримайте потрібний потік даних у потрібних місцях призначення, у потрібних форматах і в потрібний час.
Anodot
anodot.com
Платформа розширеної аналітики Anodot — це наступне покоління бізнес-аналітики. Anodot завчасно виявляє критичні для прибутку бізнес-інциденти, рекомендує дії та автоматизує процес виправлення в режимі реального часу. Запатентована технологія Anodot виходить за рамки візуалізації даних, постійно аналізуючи та співвідносячи бізнес-метрики, сповіщення та прогнози в їх контексті. Використовуючи штучний інтелект і машинне навчання, розширена аналітика Anodot завчасно сповіщає компанії про критичні для прибутку бізнес-інциденти та автоматизує їх усунення в режимі реального часу. Рішення Cloud Costs компанії забезпечує точний моніторинг і прогнозування, а також рекомендації щодо економії, які скорочують до 40% річних витрат на хмару. Компанії зі списку Fortune 500 використовують Anodot для управління витратами в хмарі та Anodot для аналізу платежів, щоб допомогти зменшити марнотратство в хмарі та захистити потоки доходів. Наша команда працює на кількох континентах, зі штаб-квартирами в США та Ізраїлі, а бізнес-підрозділи займаються цифровими, фінансовими послугами та телекомунікаціями. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.anodot.com або перевірте нас на LinkedIn і Twitter.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та інцидентами • Управління ІТ-активами (ITAM) з автоматичним виявленням і централізованою інвентаризацією • Вбудована база знань для самообслуговування • Управління змінами в ІТ і настроювані робочі процеси затвердження • Звітування, сповіщення про SLA та опитування клієнтів • Віддалене керування системами Windows®, Mac OS® X і Linux® • Вбудовані інструменти для моніторингу системи, перегляду журналу подій і діагностики мережі без ініціювання повного віддаленого сеансу • Віддалений доступ для підтримки кінцевих користувачів поза брандмауером
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud — це інноваційна уніфікована платформа з універсальними рішеннями для моніторингу інфраструктури, моніторингу продуктивності додатків, керування журналами, моніторингу реальних користувачів і синтетичного моніторингу, щоб забезпечити уніфіковане спостереження в режимі реального часу за всім набором технологій. Він використовується організаціями будь-якого розміру та в різних галузях з метою стимулювання співпраці між інженерними та бізнес-командами, скорочення часу на аналіз першопричин, розуміння поведінки користувачів і відстеження ключових бізнес-метрик.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic зі штаб-квартирою в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, була заснована в квітні 2010 року ветеранами ArcSight Кумаром Саурабхом і Крістіаном Бідгеном і отримала фінансування від Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , ангел-інвестор Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Глобальний менеджмент і Франклін Темплтон. Станом на травень 2019 року компанія зібрала венчурне фінансування на загальну суму 345 мільйонів доларів США. 17 вересня 2020 року Sumo Logic дебютувала на фондовій біржі NASDAQ під час первинного розміщення акцій як публічна компанія.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні дані про час у репозиторії з можливістю пошуку, з якого можна створювати графіки, звіти, сповіщення, інформаційні панелі та візуалізації. Splunk робить машинні дані доступними для всієї організації, визначаючи шаблони даних, надаючи показники, діагностуючи проблеми та забезпечуючи інтелектуальні дані для бізнес-операцій. Splunk — це горизонтальна технологія, яка використовується для керування програмами, безпеки та відповідності, а також бізнес-аналітики та веб-аналітики. Нещодавно Splunk також почав розробляти рішення для машинного навчання та даних для BizOps.
Memfault
memfault.com
Memfault — це інструмент спостереження для вбудованих пристроїв. Автоматично збирайте повні дані про налагодження та збої, а також критичні показники працездатності та продуктивності після того, як ваші пристрої будуть розгорнуті в полі. Memfault також дозволяє вам керувати розповсюдженням OTA-оновлень у ваш парк за допомогою контрольованого, повторюваного процесу з низьким ризиком. Memfault підтримує будь-які вбудовані пристрої під керуванням Linux, Android і MCU, що працюють під керуванням будь-якої RTOS або на «голому металі».
logit.io
logit.io
Logit.io — це платформа керування журналами, яка використовується у всьому світі тисячами користувачів із державних і приватних організацій для керування Grafana, ELK і Open Distro. Платформа також надає рішення для повної хмарної спостереження, моніторингу інфраструктури та бізнес-аналітики. Logit.io також повністю сертифіковано за стандартом ISO 27001 і відповідає GDPR.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
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