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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження
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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.

Radar

Radar

radar.com

Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic - хмарна платформа для створення інтерактивних карт і обробки геолокаційних даних, що підтримує проекти спільноти та залучає громаду.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.

CARTO

CARTO

carto.com

CARTO допомагає Mastercard Advisors перетворювати дані кредитних транзакцій на візуалізацію для бізнес-клієнтів у роздрібній торгівлі, нерухомості та громадському секторі.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen - онлайн-інструмент для картографування територій, що надає інформацію про локації для дослідження ринку та аналізу конкурентів.

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive дозволяє створювати інтерактивні карти з ваших даних, спрощуючи аналіз, візуалізацію та співпрацю для підприємств.

xMap

xMap

xmap.ai

xMap - це платформа для аналізу геопросторових даних, яка дозволяє користувачам створювати карти, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення.

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps — це хмарна платформа для картографії, що спеціалізується на аналізі даних для роздрібного бізнесу та планування мереж.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — база даних для обробки та аналізу великих обсягів даних у режимі реального часу, використовуючи просторові та тимчасові з'єднання.

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink - платформа для геопросторового аналізу, що допомагає бізнесу розуміти вплив локації на його ефективність через аналіз даних та прогнозування.

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda - це платформа для збору даних та управління робочими процесами, що підтримує діяльність на місцях та оптимізує управління завданнями і запасами.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira Allspark - платформа для аналізу даних, яка допомагає створювати та управляти аудиторіями для маркетингу та покращення бізнес-результатів.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit – це геокодувальний API, що забезпечує швидке і точне автозаповнення адрес, пошук магазинів та двостороннє геокодування для вашого додатка.

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP — це інструмент оптимізації місцезнаходження, що допомагає бізнесу планувати стратегію, аналізувати дані та покращувати продуктивність на основі географічної інформації.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic — платформа для аналізу трафіку в Європі, що надає точні дані про відвідуваність для прийняття рішень щодо інвестицій і маркетингу.

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo - це додаток для геокодування, що використовує відкриті дані з різних джерел для покращення точності та охоплення інформації.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Symaps.io — платформа для аналізу даних про місцезнаходження, що допомагає вибирати локації та планувати експансію у різних галузях.

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder - це API для валідації адрес, геокодування та перевірки контактних даних, що покращує обробку форм для бізнесу.

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene - це платформа для пошуку та управління центрами обробки даних і хмарними послугами, надаючи порівняння та інформацію про різних постачальників.

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira Pinnacle – аналізує продуктивність локацій, надаючи інформацію про відвідуваність, час проведений на місці та конкурентів для покращення бізнес-рішень.

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint - платформа для аналізу географічних даних, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегію розміщення та приймати обґрунтовані рішення.

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice - платформа автоматизації прийняття рішень для розробників, що оптимізує планування маршрутів і ресурсів за допомогою штучного інтелекту.

intuizi

intuizi

intuizi.com

Intuizi - це підписний програмний продукт, що допомагає покращити медіа-кампанії, розуміння клієнтів та фінансові результати в діджиталі.

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

SiteZeus - платформа для аналізу даних, що допомагає брендам і розробникам приймати рішення на основі інформації про місцезнаходження та оптимізувати бізнес-процеси.

Combain

Combain

combain.com

З Combain ви можете легко визначити розташування підключених пристроїв як у приміщенні, так і на вулиці за даними Cell ID та Wi-Fi.

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

IdealSpot - платформа для аналізу даних про ринок роздрібної торгівлі в США, з можливістю доступу до звітів та консультацій для підприємств.

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ - це платформа для аналізу геолокаційних даних, що дозволяє оцінити цінність місць, їх населення та бізнес-потенціал на зрозумілих картах.

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico - це система управління даними для туристичної індустрії, яка аналізує витрати, геолокацію та події для покращення планування та маркетингу в напрямках.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Zipscore.ai - це AI-додаток для аналізу ринку та планування місцезнаходження з використанням демографічних даних і карт поштових кодів.

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