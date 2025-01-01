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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.