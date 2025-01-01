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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.
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Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.
Radar
radar.com
Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.
Mapline
mapline.com
Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - хмарна платформа для створення інтерактивних карт і обробки геолокаційних даних, що підтримує проекти спільноти та залучає громаду.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.
Nrby
nrby.com
Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.
CARTO
carto.com
CARTO допомагає Mastercard Advisors перетворювати дані кредитних транзакцій на візуалізацію для бізнес-клієнтів у роздрібній торгівлі, нерухомості та громадському секторі.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
Smappen
smappen.com
Smappen - онлайн-інструмент для картографування територій, що надає інформацію про локації для дослідження ринку та аналізу конкурентів.
Maptive
maptive.com
Maptive дозволяє створювати інтерактивні карти з ваших даних, спрощуючи аналіз, візуалізацію та співпрацю для підприємств.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — це хмарна платформа для картографії, що спеціалізується на аналізі даних для роздрібного бізнесу та планування мереж.
xMap
xmap.ai
xMap - це платформа для аналізу геопросторових даних, яка дозволяє користувачам створювати карти, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — база даних для обробки та аналізу великих обсягів даних у режимі реального часу, використовуючи просторові та тимчасові з'єднання.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink - платформа для геопросторового аналізу, що допомагає бізнесу розуміти вплив локації на його ефективність через аналіз даних та прогнозування.
Fielda
fielda.com
Fielda - це платформа для збору даних та управління робочими процесами, що підтримує діяльність на місцях та оптимізує управління завданнями і запасами.
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark - платформа для аналізу даних, яка допомагає створювати та управляти аудиторіями для маркетингу та покращення бізнес-результатів.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit – це геокодувальний API, що забезпечує швидке і точне автозаповнення адрес, пошук магазинів та двостороннє геокодування для вашого додатка.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації місцезнаходження, що допомагає бізнесу планувати стратегію, аналізувати дані та покращувати продуктивність на основі географічної інформації.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — платформа для аналізу трафіку в Європі, що надає точні дані про відвідуваність для прийняття рішень щодо інвестицій і маркетингу.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo - це додаток для геокодування, що використовує відкриті дані з різних джерел для покращення точності та охоплення інформації.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io — платформа для аналізу даних про місцезнаходження, що допомагає вибирати локації та планувати експансію у різних галузях.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder - це API для валідації адрес, геокодування та перевірки контактних даних, що покращує обробку форм для бізнесу.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene - це платформа для пошуку та управління центрами обробки даних і хмарними послугами, надаючи порівняння та інформацію про різних постачальників.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle – аналізує продуктивність локацій, надаючи інформацію про відвідуваність, час проведений на місці та конкурентів для покращення бізнес-рішень.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint - платформа для аналізу географічних даних, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегію розміщення та приймати обґрунтовані рішення.
Solvice
solvice.io
Solvice - платформа автоматизації прийняття рішень для розробників, що оптимізує планування маршрутів і ресурсів за допомогою штучного інтелекту.
intuizi
intuizi.com
Intuizi - це підписний програмний продукт, що допомагає покращити медіа-кампанії, розуміння клієнтів та фінансові результати в діджиталі.
SiteZeus
sitezeus.com
SiteZeus - платформа для аналізу даних, що допомагає брендам і розробникам приймати рішення на основі інформації про місцезнаходження та оптимізувати бізнес-процеси.
Combain
combain.com
З Combain ви можете легко визначити розташування підключених пристроїв як у приміщенні, так і на вулиці за даними Cell ID та Wi-Fi.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot - платформа для аналізу даних про ринок роздрібної торгівлі в США, з можливістю доступу до звітів та консультацій для підприємств.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ - це платформа для аналізу геолокаційних даних, що дозволяє оцінити цінність місць, їх населення та бізнес-потенціал на зрозумілих картах.
Zartico
zartico.com
Zartico - це система управління даними для туристичної індустрії, яка аналізує витрати, геолокацію та події для покращення планування та маркетингу в напрямках.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase - це платформа для управління і спрощення процесів купівлі-продажу послуг підключення в глобальній екосистемі мереж.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Zipscore.ai - це AI-додаток для аналізу ринку та планування місцезнаходження з використанням демографічних даних і карт поштових кодів.
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