Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.
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Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.
Radar
radar.com
Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.
Mapline
mapline.com
Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - хмарна платформа для створення інтерактивних карт і обробки геолокаційних даних, що підтримує проекти спільноти та залучає громаду.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.
Nrby
nrby.com
Nrby - зручна програма для комунікації мобільних команд, яка забезпечує контроль проектів, стану завдань та безпеки працівників.
CARTO
carto.com
CARTO допомагає Mastercard Advisors перетворювати дані кредитних транзакцій на візуалізацію для бізнес-клієнтів у роздрібній торгівлі, нерухомості та громадському секторі.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
Smappen
smappen.com
Smappen - онлайн-інструмент для картографування територій, що надає інформацію про локації для дослідження ринку та аналізу конкурентів.
Maptive
maptive.com
Maptive дозволяє створювати інтерактивні карти з ваших даних, спрощуючи аналіз, візуалізацію та співпрацю для підприємств.
xMap
xmap.ai
xMap - це платформа для аналізу геопросторових даних, яка дозволяє користувачам створювати карти, аналізувати дані та приймати обґрунтовані рішення.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - це програмне забезпечення для автоматизації доставки та логістики, що допомагає підприємствам оптимізувати маршрути і покращити обслуговування клієнтів.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — це хмарна платформа для картографії, що спеціалізується на аналізі даних для роздрібного бізнесу та планування мереж.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — база даних для обробки та аналізу великих обсягів даних у режимі реального часу, використовуючи просторові та тимчасові з'єднання.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink - платформа для геопросторового аналізу, що допомагає бізнесу розуміти вплив локації на його ефективність через аналіз даних та прогнозування.
Azira Allspark
azira.com
Azira Allspark - платформа для аналізу даних, яка допомагає створювати та управляти аудиторіями для маркетингу та покращення бізнес-результатів.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit – це геокодувальний API, що забезпечує швидке і точне автозаповнення адрес, пошук магазинів та двостороннє геокодування для вашого додатка.
Fielda
fielda.com
Fielda - це платформа для збору даних та управління робочими процесами, що підтримує діяльність на місцях та оптимізує управління завданнями і запасами.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації місцезнаходження, що допомагає бізнесу планувати стратегію, аналізувати дані та покращувати продуктивність на основі географічної інформації.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — платформа для аналізу трафіку в Європі, що надає точні дані про відвідуваність для прийняття рішень щодо інвестицій і маркетингу.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo - це додаток для геокодування, що використовує відкриті дані з різних джерел для покращення точності та охоплення інформації.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io — платформа для аналізу даних про місцезнаходження, що допомагає вибирати локації та планувати експансію у різних галузях.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder - це API для валідації адрес, геокодування та перевірки контактних даних, що покращує обробку форм для бізнесу.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene - це платформа для пошуку та управління центрами обробки даних і хмарними послугами, надаючи порівняння та інформацію про різних постачальників.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira Pinnacle – аналізує продуктивність локацій, надаючи інформацію про відвідуваність, час проведений на місці та конкурентів для покращення бізнес-рішень.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint - платформа для аналізу географічних даних, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегію розміщення та приймати обґрунтовані рішення.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з тисячами роздрібних брендів по всій країні. Ми пропонуємо нашим клієнтам кілька шляхів отримання інформації: SaaS із самообслуговуванням, консультації на основі проектів, інтеграція API та обмін корпоративними даними. Що стосується SaaS, то наша гнучка платформа самообслуговування дозволяє дослідникам детально отримувати саме ту інформацію та звіти, які їм потрібні, у будь-якому місці, яке вони вивчають. Для підприємств, які досягли зрілості даних, ми збагачуємо дані про місцезнаходження в промислових масштабах і залучаємо високоспеціалізованих аналітиків для розробки нових рішень бізнес-проблем за допомогою власних статистичних методів.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
Zipscore.ai
zipscore.ai
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