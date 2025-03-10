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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.
Запит на новий застосунок
Mappedin
mappedin.com
Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.
Maptive
maptive.com
Maptive дозволяє створювати інтерактивні карти з ваших даних, спрощуючи аналіз, візуалізацію та співпрацю для підприємств.
LogiNext
loginextsolutions.com
Loginext - це рідна платформа AI, яка повністю автоматизує доставку та транспортування кінця до кінця для великих підприємств. Loginext обслуговує понад 200 клієнтів підприємств у електронній комерції, роздрібній торгівлі, транспорті, домашніх поставках, виконавці всесвітнього каналу та ринку розповсюдження B2B. Зростаючи за середньою швидкістю 100% дпр, Loginext допомогло своїм клієнтам оцифровувати та оптимізувати планування замовлень, спілкування з клієнтами, маршрутизацію, відправлення та відстеження в режимі реального часу, щоб зменшити логістичні витрати та досягти досконалості операцій. Loginext пропонується як платформа SAAS на основі AI і є дуже налаштованими різними випадками використання в кур'єрі, експресі, посилці, ланцюгах QSR, роздрібної торгівлі, електронної комерції та транспорту. Loginext використовується в більш ніж 50 країнах для понад 100 000 користувачів підприємств, які щодня доставляють понад 1 мільйон замовлень. Штаб -квартира в Нью -Йорку, Loginext має регіональні офіси в Дубаї, Мумбаї, Делі та Куала -Лумпурі.
xMap
xmap.ai
xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує вичерпну інформацію, яка безперешкодно спрямовує компанії до неперевершеного зростання та лідерства на ринку.
Fielda
fielda.com
Fielda-це низький код та простий у використанні мобільні збори даних та платформи управління робочим процесом, побудовану спеціально для польової активності. Незалежно від того, чи ваша організація здійснює інспекцію польових активів, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda може допомогти вам залишатися за графіком, обмінюватися даними, усунути помилки та підтримувати відповідність інспекції. Карт його власного геопросторового програмного забезпечення (ГІС) можуть прискорити збір мобільних даних та забезпечити глибоку інформацію. Багато функцій, що включають конструктор форми без коду з офлайн-збором даних, повністю налаштованими формами, робочими процесами, розумінням у режимі реального часу, захопленням зображень та легкою інтеграцією з іншими програмами роблять Fielda популярною серед наших клієнтів.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, економії часу та витрат і підвищення продуктивності для перспективних організацій. Наша платформа підтримується неперевершеним ринковим аналізом, оскільки ми вважаємо, що найкращі бізнес-рішення ґрунтуються на потужних даних.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse - це додаток для тимчасового обміну місцезнаходженням у реальному часі, що забезпечує користувачам контроль над даними про місцезнаходження.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з тисячами роздрібних брендів по всій країні. Ми пропонуємо нашим клієнтам кілька шляхів отримання інформації: SaaS із самообслуговуванням, консультації на основі проектів, інтеграція API та обмін корпоративними даними. Що стосується SaaS, то наша гнучка платформа самообслуговування дозволяє дослідникам детально отримувати саме ту інформацію та звіти, які їм потрібні, у будь-якому місці, яке вони вивчають. Для підприємств, які досягли зрілості даних, ми збагачуємо дані про місцезнаходження в промислових масштабах і залучаємо високоспеціалізованих аналітиків для розробки нових рішень бізнес-проблем за допомогою власних статистичних методів.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це платформа для аналізу супутникових та безпілотних знімків з можливістю виявлення об'єктів, зміни та аномалії в геопросторових даних.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені дослідження ринку, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх стратегій. Цінні відомості, отримані в результаті цих аналізів, миттєво відображаються в орієнтованому на карту інтерфейсі, який простий у навігації та зрозумілий. Ця конкурентна бізнес-аналітика використовується для максимізації ефективності мереж магазинів, точного прогнозування продажів, оновлення маркетингових комплексів і планів розширення.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - додаток для доступу до глобальних поштових та географічних даних, що містить дані для 247 країн.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб фіксувати адреси в 5 разів швидше без помилок - Геокодування на даху Отримувати координати для адрес по всьому світу - Перевірка банківських рахунків Перевірка банківських рахунків для прямих дебетів і грошових переказів - Перевірка електронної пошти та мобільних пристроїв Зберігайте дійсні адреси електронної пошти та мобільного телефону номери від клієнтів і потенційних клієнтів - перевірка OTP Захист облікових записів клієнтів за допомогою одноразового пароля Перевірка SMS Навіщо використовувати Postcoder? Postcoder допомагає понад 9000 організаціям у Великій Британії та в усьому світі досягти відчутних покращень у перетвореннях форм і якості даних. Після інтеграції Postcoder багато хто повідомляє про збільшення кількості клієнтів, швидше заповнення форм і різке зростання кількості потенційних клієнтів.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, як-от openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управління геопросторовими даними та IoT-додатками, що дозволяє візуалізувати та аналізувати дані в реальному часі.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх активів. Використовуйте статистику трафіку для отримання більш прибуткових рішень щодо розширення, просування активів і міста, активації маркетингу, відстеження ефективності. Готове до використання цілісне уявлення про відвідуваність: наші дані про відвідуваність дозволяють порівнювати з будь-якою точкою Європи завдяки стандартизованій методології. Усі ваші рішення можуть керуватися найкращими даними в постійно мінливому середовищі
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - хмарна платформа для створення інтерактивних карт і обробки геолокаційних даних, що підтримує проекти спільноти та залучає громаду.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходження вашого підприємства, включаючи демографічні показники клієнтів, роздрібні продажі та пропозиції зон обслуговування. Статті, отримані за допомогою цього методу, можна використовувати для вивчення та покращення торговельних і гостинних закладів, а також для планування розвитку та оптимізації мережі. Аналітика на основі штучного інтелекту може точно прогнозувати продажі з точністю 80-90%, а також знаходити чинники успіху компаній і можливості зростання.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime – це API, яке розраховує час подорожі будь-яким видом транспорту до тисячі локацій за мілісекунди.
CARTO
carto.com
CARTO допомагає Mastercard Advisors перетворювати дані кредитних транзакцій на візуалізацію для бізнес-клієнтів у роздрібній торгівлі, нерухомості та громадському секторі.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO надає детальну інформацію про IP-адреси, включаючи геолокацію, що допомагає підприємствам у безпеці, аналізі даних та маркетингу.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - це платформа для створення карт та геопросторових функцій, яка надає дані, інструменти та API для розробки веб- і мобільних додатків.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap – платформа для доступу до високоякісних повітряних зображень і геопросторових даних для аналізу та прийняття рішень в різних сферах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai - це платформа для аналізу даних про відвідування місць, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії та приймати обґрунтовані рішення.
Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Smappen
smappen.com
Smappen - онлайн-інструмент для картографування територій, що надає інформацію про локації для дослідження ринку та аналізу конкурентів.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps – це онлайн-інструмент для створення карт, анотацій, аналізу даних та оптимізації маршрутів, що дозволяє командам працювати спільно та інтегруватися з існуючими процесами.
Radar
radar.com
Radar - це інфраструктура локації для продуктів та послуг, яка дозволяє компаніям використовувати SDK та API для локаційно-орієнтованих функцій.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами та аналізу просторових даних.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly - додаток для гео-націлювання, який дозволяє показувати контент в залежності від місцезнаходження користувачів за їх IP-адресою.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit - це програмне забезпечення для управління продажами, що допомагає торговим командам ефективно організовувати роботу з потенційними клієнтами.
Mapline
mapline.com
Mapline - програмне забезпечення для візуалізації та аналізу географічних даних, що дозволяє створювати карти, маршрути та звіти.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Додаток IP Geolocation надає дані про геолокацію на основі IP-адреси, включаючи країну, місто, поштовий код і час для тестування локалізованого контенту.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — це хмарна та проста у використанні платформа картографування роздрібної торгівлі. Платформа спеціалізується на розвідці місцезнаходження, картографуванні та аналізі даних. GapMaps дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі створювати та застосовувати дані перепису, галузеві та цифрові дані до процесів мережевого планування. За допомогою цієї платформи компанії отримують ефективну та економічно ефективну інформацію про свою галузь, конкурентів і клієнтів. Підприємства також використовують GapMaps, щоб розуміти відвідуваність своїх магазинів, визначати прогалини в охопленні магазинів і нові можливості магазинів, будувати регресійні моделі для розуміння рушійних факторів ефективності, розробляти надійні аналітичні процеси для оцінки продажів, а також ідентифікувати та кількісно оцінювати основних цільових клієнтів у можливих нових охопленнях. Такі сектори, як ресторани швидкого обслуговування, фаст-фуд, кафе, роздрібна торгівля кавою, паливо, догляд за дітьми, здоров’я та фітнес, розвиток роздрібної торгівлі, медицина та охорона здоров’я та інші використовують платформу GapMaps для прийняття важливих бізнес-рішень. Зараз GapMaps ефективно використовують клієнти в Австралії, Новій Зеландії, Індії, Індонезії, на Близькому Сході, Гонконзі, Тайвані, Нігерії тощо.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, де бренди мають змогу охоплювати своїх споживачів і будувати відносини з ними. Azira надає інноваційні маркетингові рішення для курування аудиторії, активації багатоканальних кампаній і розуміння атрибуції відвідувачів. Він також надає оперативну інформацію для таких випадків використання, як вибір місця, аналіз торгової зони, конкурентна розвідка тощо. Azira обслуговує підприємства у сфері роздрібної торгівлі, гостинності, подорожей, нерухомості, фінансових послуг і ЗМІ. Платформа Azira Data Intelligence Platform висвітлює поведінку споживачів у понад 70 мільйонах місць у 44 країнах. Operational Intelligence: Pinnacle дозволяє легко отримати статистичні дані про ефективність розташування, щоб допомогти відповісти на запитання, зокрема: - Який трафік до мого місцезнаходження? - У який день тижня чи час доби найбільше відвідувачів? - Скільки часу вони проводять біля мене? - Де живуть або працюють мої відвідувачі? - Який найпопулярніший маршрут відвідувачів до мого місцезнаходження? - Як працюють мої конкуренти? Маркетингова розвідка: Allspark надає вам миттєвий доступ до розширеного контролю аудиторії для посилення маркетингу на основі даних: - Створюйте аудиторії та керуйте ними на основі реальних даних. - Зробіть медіапланування ефективнішим за допомогою оцінок вашої спеціальної аудиторії в цифрових каналах у реальному часі та порівняйте результати, щоб ефективніше розподіляти бюджет. - Активуйте на обраній вами платформі. - Закрийте цикл за допомогою офлайн-атрибуції для вимірювання результатів. - Створюйте схожі аудиторії, подібні до ваших поточних клієнтів або клієнтів ваших конкурентів, і націлюйте їх, щоб стимулювати залучення.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, у якому бренди мають змогу охоплювати своїх споживачів і будувати відносини з ними. Azira надає інноваційні маркетингові рішення для курування аудиторії, активації багатоканальних кампаній і розуміння атрибуції відвідувачів. Він також надає оперативну інформацію для таких випадків використання, як вибір місця, аналіз торгових зон, конкурентна розвідка тощо. Azira обслуговує підприємства у сфері роздрібної торгівлі, гостинності, подорожей, нерухомості, фінансових послуг і ЗМІ. Платформа Azira Data Intelligence Platform висвітлює поведінку споживачів у понад 70 мільйонах місць у 44 країнах. Operational Intelligence: Pinnacle дозволяє легко отримати статистичні дані про ефективність розташування, щоб допомогти відповісти на запитання, зокрема: - Який трафік до мого місцезнаходження? - У який день тижня чи час доби найбільше відвідувачів? - Скільки часу вони проводять біля мене? - Де живуть або працюють мої відвідувачі? - Який найпопулярніший маршрут відвідувачів до мого місцезнаходження? - Як працюють мої конкуренти? Маркетингова розвідка: Allspark надає вам миттєвий доступ до розширеного контролю аудиторії для посилення маркетингу на основі даних: - Створюйте аудиторії та керуйте ними на основі реальних даних. - Зробіть медіапланування ефективнішим за допомогою оцінок вашої спеціальної аудиторії в цифрових каналах у реальному часі та порівняйте результати, щоб ефективніше розподіляти бюджет. - Активуйте на обраній вами платформі. - Закрийте цикл за допомогою офлайн-атрибуції для вимірювання результатів. - Створюйте схожі аудиторії, подібні до ваших поточних клієнтів або клієнтів ваших конкурентів, і націлюйте їх, щоб стимулювати залучення.
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