Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Сербія

intuizi

intuizi.com

Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.