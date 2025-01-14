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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.
Запит на новий застосунок
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі реального часу. Потужна платформа інтелектуального картографування приміщень, Mappedin, надає вам передову систему картографування та інтуїтивно зрозумілі програми для пошуку шляху. Джерело правди для ваших карт нерухомості, наш редактор карт створює співпрацю між організаціями для підтримки точних карт і даних про місцезнаходження в режимі реального часу.
Maptive
maptive.com
Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Почніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте для себе приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext — це власна платформа штучного інтелекту, яка повністю автоматизує доставку та транспортування для великих підприємств. LogiNext обслуговує понад 200 корпоративних клієнтів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, транспорту, доставки додому, багатоканального виконання та ринку B2B-розповсюдження. Зростаючи в середньому на 100% порівняно з минулим роком, LogiNext допомогла своїм клієнтам оцифрувати та оптимізувати планування замовлень, спілкування з клієнтами, маршрутизацію, диспетчеризацію та відстеження в реальному часі, щоб зменшити витрати на логістику та досягти операційної досконалості. LogiNext пропонується як платформа SaaS на основі штучного інтелекту, яка легко налаштовується в різних варіантах використання в кур’єрських службах, експресах, посилках, мережах QSR, роздрібній торгівлі, електронній комерції та транспорті. LogiNext використовується в більш ніж 50 країнах у більш ніж 100 000 корпоративних користувачів, які щодня доставляють понад 1 мільйон замовлень. LogiNext зі штаб-квартирою в районі Нью-Йорка має регіональні офіси в Дубаї, Мумбаї, Делі та Куала-Лумпурі.
xMap
xmap.ai
xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує вичерпну інформацію, яка безперешкодно спрямовує компанії до неперевершеного зростання та лідерства на ринку.
Fielda
fielda.com
Fielda — це проста у використанні мобільна платформа збору даних і робочого процесу, створена спеціально для польової діяльності. Незалежно від того, чи виконує ваша організація інспекцію Field Asset, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda допоможе вам дотримуватися графіка, обмінюватися даними, усувати помилки та підтримувати відповідність інспекції. Карти геопросторового програмного забезпечення (ГІС) компанії можуть пришвидшити збір мобільних даних і надати детальну інформацію. Набір функцій, включаючи конструктор форм без використання коду з автономним збором даних, повністю настроювані форми, робочі процеси, статистичні дані в реальному часі, захоплення зображень і проста інтеграція з іншими програмами, роблять Fielda популярним серед наших клієнтів.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, економії часу та витрат і підвищення продуктивності для перспективних організацій. Наша платформа підтримується неперевершеним ринковим аналізом, оскільки ми вважаємо, що найкращі бізнес-рішення ґрунтуються на потужних даних.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — це провідна платформа відстеження геолокації, яка оснащена вбудованими сповіщеннями та повідомленнями для клієнтів. Він працює з компаніями будь-якого розміру, які шукають інтелектуальні рішення для прогнозування видимості та розташування, допомагаючи їм отримувати та обробляти елементи даних для візуалізації та інтелектуального запуску як внутрішніх, так і зовнішніх подій. Glympse було засновано на передумові, що обмін геоданими має бути тимчасовим, а кінцевий користувач завжди може контролювати встановлення часових обмежень і географічних меж для цієї частки розташування. Він витратив більше десяти років на надання обміну геоданими, що досягає гармонійного балансу між простим, безпечним, корисним, тимчасовим і конфіденційним. Він освоїв нюанси побудови інтерактивного досвіду на основі даних про місцезнаходження. Ми пишаємося тим, що автоматизуємо оновлення того, що бачить клієнт, на основі складної логіки виявлення прибуття та геозонування, оптимізуємо час автономної роботи та збалансовуємо все це за допомогою плавних можливостей UX/UI. Оскільки всі в Glympse є фанатами технологій і в захваті від створення передових рішень, компанія застосувала той самий підхід до розробки рішень, які дозволяють корпоративним брендам забезпечувати зручнішу роботу з клієнтами, коли люди, продукти та послуги знаходяться в русі. Glympse пропонує гнучку платформу відстеження геолокації з корпоративними SDK, API, інформаційними панелями тощо для створення власних продуктів або послуг на основі місцезнаходження для польових послуг, автопарку та логістики, доставки продуктів і роздрібних повідомлень про прибуття або використовувати один із двох готових продуктів Glympse En Route для корпоративних клієнтів і Glympse PRO для малого бізнесу.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з тисячами роздрібних брендів по всій країні. Ми пропонуємо нашим клієнтам кілька шляхів отримання інформації: SaaS із самообслуговуванням, консультації на основі проектів, інтеграція API та обмін корпоративними даними. Що стосується SaaS, то наша гнучка платформа самообслуговування дозволяє дослідникам детально отримувати саме ту інформацію та звіти, які їм потрібні, у будь-якому місці, яке вони вивчають. Для підприємств, які досягли зрілості даних, ми збагачуємо дані про місцезнаходження в промислових масштабах і залучаємо високоспеціалізованих аналітиків для розробки нових рішень бізнес-проблем за допомогою власних статистичних методів.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зручний інтерфейс і безкодовий підхід дають змогу користувачам із будь-яким технічним освітою створювати індивідуальні варіанти використання та отримувати цінну інформацію зі своїх даних.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені дослідження ринку, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення щодо своїх стратегій. Цінні відомості, отримані в результаті цих аналізів, миттєво відображаються в орієнтованому на карту інтерфейсі, який простий у навігації та зрозумілий. Ця конкурентна бізнес-аналітика використовується для максимізації ефективності мереж магазинів, точного прогнозування продажів, оновлення маркетингових комплексів і планів розширення.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена на три продукти: - База даних поштових індексів: повна пропозиція даних поштових індексів для інтеграції підприємств і продуктів. - База даних кордонів: наші межі з узгодженими краями охоплюють поштові та адміністративні області з високою точністю та роздільною здатністю візуалізації. - База даних вулиць: доповніть свої геодані інформацією про вулицю для підтвердження адреси, автозаповнення та доставки на останню милю. Набори даних доповнюються розширеними функціями, зокрема підтримкою кількох мов, кодами UNLOCODE та IATA, визначеннями міст, адміністративними районами, координатами широти та довготи тощо. Менеджер із успіху клієнтів, присвячений вашому обліковому запису та відданий вашому успіху, забезпечить безперебійний процес інтеграції даних і негайну відповідь на всі ваші запитання. Такі компанії, як Gartner, IBM і UPS, покладаються на наші міжнародні бази даних поштових індексів.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб фіксувати адреси в 5 разів швидше без помилок - Геокодування на даху Отримувати координати для адрес по всьому світу - Перевірка банківських рахунків Перевірка банківських рахунків для прямих дебетів і грошових переказів - Перевірка електронної пошти та мобільних пристроїв Запис дійсних адрес електронної пошти та мобільного телефону номери від клієнтів і потенційних клієнтів - перевірка OTP Захист облікових записів клієнтів за допомогою одноразового пароля Перевірка SMS Навіщо використовувати Postcoder? Postcoder допомагає понад 9000 організаціям у Великій Британії та в усьому світі досягти відчутних покращень у перетвореннях форм і якості даних. Після інтеграції Postcoder багато хто повідомляє про збільшення кількості клієнтів, швидше заповнення форм і різке зростання кількості потенційних клієнтів.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та витягує цінність різних типів даних про місцезнаходження (соціально-демографічні показники, кількість відвідувачів, конкурентне середовище, приватні дані), щоб визначити та оцінити найкращі місця. Доступно багато функціональних можливостей: візуалізація покриття мережі, дослідження зон водозбору, порівняння місць, визначення білих зон, націлювання на нові зони зростання відповідно до попередньо визначеного набору критеріїв, пошук подібних місць, порівняння з конкурентами,... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і проста візуалізація шарів даних на карті, імпорт та експорт даних. Платформа Symaps працює по всьому світу та наразі використовується в 15 країнах.
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, як-от openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Google Maps і складними геоінформаційними системами за допомогою простої платформи SaaS з низьким кодом. Це легко, але потужно, Ingest > Process > Visualize > Take action!
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх активів. Використовуйте статистику трафіку для отримання більш прибуткових рішень щодо розширення, просування активів і міста, активації маркетингу, відстеження ефективності. Готове до використання цілісне уявлення про відвідуваність: наші дані про відвідуваність дозволяють порівнювати з будь-якою точкою Європи завдяки стандартизованій методології. Усі ваші рішення можуть керуватися найкращими даними в постійно мінливому середовищі
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потенційних клієнтів, а також значно покращити фінансова віддача від цифрових витрат. З самого початку ми хотіли створити рішення для обробки даних, яке ґрунтувалося б на згоді користувачів (і відповідало б GDPR і CCPA), не було б моторошним і давало б кращі фінансові результати як для видавців, так і для рекламодавців. Нам хотілося рішення, яке б відповідало існуючому робочому процесу, щоб його можна було використовувати в поєднанні з поточними DSP, SSP, DMP, CMP тощо, а не замінювати їх. Ми хотіли мати можливість переглядати будь-який набір даних і порівнювати його з будь-якими іншими на загальнодоступній чи приватній основі. Ми також хотіли створити платформу, де ви могли б на власні очі побачити, чи були чиїсь дані корисними. Нарешті, ми хотіли створити рішення, яке було б настільки ж цінним за межами індустрії маркетингу. Розробляючи платформу Intuizi, ми вирішуємо великі проблеми з агрегацією, обробкою та відображенням даних. Ми вже пропонуємо найбільш економічно ефективний спосіб покращити рентабельність інвестицій у рекламу для цифрових кампаній, і ми покращуємося для кожного постачальника сигналів і кожного клієнта, якого ми додаємо. Зараз ми готуємо нашу платформу для використання поза маркетингом для таких речей, як дослідження, громадські послуги, охорона здоров’я та оздоровлення.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному або майже реальному часі зміни вхідних даних. Спрощуючи роботу з даними про місцезнаходження та забезпечуючи цікаву візуалізацію карт, Mapotic дозволяє компаніям створювати програми, які подобаються їхнім користувачам.
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для вирішення складних проблем планування, маршрутизації та планування. Solvice впроваджує технології штучного інтелекту у ваші програми. Ми використовуємо досвід глибокого дослідження операцій, щоб прискорити та покращити розвиток вашого рішення. Продукти Solvice OnRoute та OnShift є ідеальною відповіддю на всі ваші проблеми планування та логістики. Наші розв’язувачі обчислюють найкраще рішення за лічені секунди та надсилають ці дані вашій команді розробників. Наші API допоможуть вам підняти ефективність на абсолютно новий рівень. Почніть оптимізувати безкоштовно за допомогою нашої 30-денної пробної версії.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходження вашого підприємства, включаючи демографічні показники клієнтів, роздрібні продажі та пропозиції зон обслуговування. Статті, отримані за допомогою цього методу, можна використовувати для вивчення та покращення торговельних і гостинних закладів, а також для планування розвитку та оптимізації мережі. Аналітика на основі штучного інтелекту може точно прогнозувати продажі з точністю 80-90%, а також знаходити чинники успіху компаній і можливості зростання.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою аналізу місцезнаходження. Клієнти охоплюють автомобільну сферу, логістику, бізнес-аналітику, роздрібну торгівлю, подорожі, візуалізацію даних, споживчі програми, погоду, Інтернет речей, геопросторовий аналіз тощо. Завдяки передовій технології візуалізації карт для Інтернету та мобільних пристроїв, Mapbox відомий тим, що надає високопродуктивні, настроювані, надійні та масштабовані послуги визначення місця розташування, яким довіряють розробники, компанії та бізнес-лідери. Послуги Mapbox включають глобальні картографічні дані, дорожній рух у реальному часі, геокодування та пошук адрес, а також маршрути та вказівки для навігації. Створюйте за допомогою Mapbox за допомогою API, бібліотек коду, SDK і вичерпної документації для розробників. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, Mapbox можна безкоштовно почати розробляти, а ціна базується на місячному використанні, попередні ліцензії чи контракти не потрібні. Mapbox — це глобальна команда з понад 700 осіб з офісами у Вашингтоні, Гельсінкі та Токіо. Mapbox було засновано в 2010 році. Сьогодні Mapbox забезпечує інтелектуальне визначення місцезнаходження платформ, програм і брендів у всьому світі.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG, інвестори та муніципалітети покладаються на Placer.ai для прийняття обґрунтованих рішень і виграшних пропозицій. Основні функції включають: - Вимірювання відвідувань і тенденції - Справжня зона торгівлі - Статистика клієнтів і демографічні показники - Подорожі клієнтів - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності - Аналіз мережі та галузі - Платформа онлайн-аналітики - Канал даних, спеціальні звіти та API Зареєструйтеся, щоб отримати безкоштовний обліковий запис і Placer. ai
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найкращих місць для бізнесу. Завдяки зонам, які проводять час, ви також можете з легкістю керувати логістикою та здійснювати місцеві маркетингові стратегії. Розкрийте силу інтелектуального визначення місцезнаходження та оптимізуйте успіх свого бізнесу за допомогою Smappen вже сьогодні!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструменти планування ринку та моделі прогнозування PiinPoints.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечує оцифрування карт на всіх рівнях організації. Заснована в 2009 році, Scribble Maps була створена на основі прямих відгуків користувачів. Наш командний портал дозволяє командам співпрацювати та працювати разом над картами, а завдяки безлічі параметрів експорту Scribble Maps можна інтегрувати з існуючими робочими потоками, щоб надати геопросторові можливості всій вашій організації.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та розширені деталі, взаємодіючи з даними, збільшуючи масштаб і шукаючи на карті. Використовуйте інтелектуальні стилі картографування на основі даних та інтуїтивно зрозумілі інструменти аналізу, щоб отримати інформацію про місцезнаходження. Ефективно працюйте у вашій організації, спільно створюючи та використовуючи карти. Поділіться своїми ідеями з окремими людьми або з усім світом.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення кваліфікації своєї робочої сили та отримання ефективних бізнес-результатів. Тож відвідайте Alteryx.com, щоб розпочати безкоштовну пробну версію та отримати більше від своїх даних!
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечнішим і розумнішим за допомогою рішень на основі даних. Понад 100 000 компаній у всьому світі покладаються на дані MaxMind для безпеки в Інтернеті, налаштування вмісту, реклами, аналітики, керування цифровими правами, відповідності, оптимізації взаємодії з користувачами та запобігання онлайн-шахрайству. Компанії використовують дані GeoIP, щоб знаходити своїх відвідувачів в Інтернеті та показувати їм релевантний вміст і рекламу, виконувати аналітику, захищати цифрові права та ефективно маршрутизувати Інтернет-трафік. Компанії можуть отримати додаткову інформацію про швидкість з’єднання своїх клієнтів, Інтернет-провайдерів тощо за допомогою даних GeoIP.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності представників, цифрові контракти, формування потенційних клієнтів тощо. Вони також пропонують численні додаткові послуги, такі як навчальна бібліотека, геозонована маркетингова платформа та інформація про домовласників, щоб допомогти вам продавати більш розумно. Найважливіше те, що вони особисто працюють з вами та вашою компанією, щоб переконатися, що ви отримуєте бажані результати. Дізнайтеся більше про них на salesrabbit.com.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуалізації та розуміння ваших даних. Якщо у вас виникнуть проблеми, наша команда експертів готова показати вам, як максимально ефективно використовувати ваші дані! Зателефонуйте нам, поспілкуйтеся з нами або надішліть електронний лист, ми тут, щоб допомогти.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 постачальників у всьому світі, керуючи 2,7 мільярдами місць у понад 150 країнах. Команда Connectbase створила підключену екосистему, яка трансформує процеси купівлі та продажу в мережі. Відвідайте Connectbase за адресою connectbase.com і слідкуйте за нами в LinkedIn за адресою linkedin.com/company/connectbase-us/
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інформація про безпеку, часовий пояс, поточний час, час заходу та сходу сонця, час заходу та сходу місяця з будь-якої адреси IPv4 та IPv6 у форматі REST, JSON та XML через HTTPS.
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів призначення, ефективністю маркетингу та нашою командою стратегічних консультантів понад 200 напрямків по всій країні довіряють Zartico надати чітку інформацію, що забезпечує кращі результати. Заснована в 2019 році, Zartico була створена для вирішення найскладніших світових проблем, що постають перед туризмом, щоб принести користь громадам шляхом покращення якості життя мешканців і досвіду відвідувачів, одночасно сприяючи організаційним змінам у туристичній індустрії. Наша місія полягає в тому, щоб надати організаціям змогу краще управляти світовими напрямками за допомогою вдосконаленого аналізу даних і процесу прийняття рішень. ZDOS® надає унікальну інформацію, базові показники, контрольні показники та індекси, за допомогою яких DMO можуть вимірювати свій успіх і забезпечувати результати, які принесуть користь їхнім зацікавленим сторонам і громадам. Щоб допомогти нашим партнерам успішно керувати своїми напрямками, ми запровадили П’ять основ сучасної організації напрямків, щоб виміряти та зрозуміти справжній вплив економіки відвідувачів поза межами застарілих KPI, орієнтованих на маркетинг. Понад 200+ партнерів Zartico наразі використовують цей інтегрований набір найкращих практик для покращення стратегічного планування, операційної досконалості, залучення зацікавлених сторін і узгодження та, зрештою, виведення своїх відвідувачів на більший рівень успіху.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — це хмарна та проста у використанні платформа картографування роздрібної торгівлі. Платформа спеціалізується на розвідці місцезнаходження, картографуванні та аналізі даних. GapMaps дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі створювати та застосовувати дані перепису, галузеві та цифрові дані до процесів мережевого планування. За допомогою цієї платформи компанії отримують ефективну та економічно ефективну інформацію про свою галузь, конкурентів і клієнтів. Підприємства також використовують GapMaps, щоб розуміти відвідуваність своїх магазинів, визначати прогалини в охопленні магазинів і нові можливості магазинів, будувати регресійні моделі для розуміння рушійних факторів ефективності, розробляти надійні аналітичні процеси для оцінки продажів, а також ідентифікувати та кількісно оцінювати основних цільових клієнтів у можливих нових охопленнях. Такі сектори, як ресторани швидкого обслуговування, фаст-фуд, кафе, роздрібна торгівля кавою, паливо, догляд за дітьми, здоров’я та фітнес, розвиток роздрібної торгівлі, медицина та охорона здоров’я та інші використовують платформу GapMaps для прийняття важливих бізнес-рішень. Зараз GapMaps ефективно використовують клієнти в Австралії, Новій Зеландії, Індії, Індонезії, на Близькому Сході, Гонконзі, Тайвані, Нігерії тощо.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, де бренди мають змогу охоплювати своїх споживачів і будувати відносини з ними. Azira надає інноваційні маркетингові рішення для курування аудиторії, активації багатоканальних кампаній і розуміння атрибуції відвідувачів. Він також надає оперативну інформацію для таких випадків використання, як вибір місця, аналіз торгової зони, конкурентна розвідка тощо. Azira обслуговує підприємства у сфері роздрібної торгівлі, гостинності, подорожей, нерухомості, фінансових послуг і ЗМІ. Платформа Azira Data Intelligence Platform висвітлює поведінку споживачів у понад 70 мільйонах місць у 44 країнах. Operational Intelligence: Pinnacle дозволяє легко отримати статистичні дані про ефективність розташування, щоб допомогти відповісти на запитання, зокрема: - Який трафік до мого місцезнаходження? - У який день тижня чи час доби найбільше відвідувачів? - Скільки часу вони проводять біля мене? - Де живуть або працюють мої відвідувачі? - Який найпопулярніший маршрут відвідувачів до мого місцезнаходження? - Як працюють мої конкуренти? Маркетингова розвідка: Allspark надає вам миттєвий доступ до розширеного контролю аудиторії для посилення маркетингу на основі даних: - Створюйте аудиторії та керуйте ними на основі реальних даних. - Зробіть медіапланування ефективнішим за допомогою оцінок вашої спеціальної аудиторії в цифрових каналах у реальному часі та порівняйте результати, щоб ефективніше розподіляти бюджет. - Активуйте на обраній вами платформі. - Закрийте цикл за допомогою офлайн-атрибуції для вимірювання результатів. - Створюйте схожі аудиторії, подібні до ваших поточних клієнтів або клієнтів ваших конкурентів, і націлюйте їх, щоб стимулювати залучення.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, у якому бренди мають змогу охоплювати своїх споживачів і будувати відносини з ними. Azira надає інноваційні маркетингові рішення для курування аудиторії, активації багатоканальних кампаній і розуміння атрибуції відвідувачів. Він також надає оперативну інформацію для таких випадків використання, як вибір місця, аналіз торгових зон, конкурентна розвідка тощо. Azira обслуговує підприємства у сфері роздрібної торгівлі, гостинності, подорожей, нерухомості, фінансових послуг і ЗМІ. Платформа Azira Data Intelligence Platform висвітлює поведінку споживачів у понад 70 мільйонах місць у 44 країнах. Operational Intelligence: Pinnacle дозволяє легко отримати статистичні дані про ефективність розташування, щоб допомогти відповісти на запитання, зокрема: - Який трафік до мого місцезнаходження? - У який день тижня чи час доби найбільше відвідувачів? - Скільки часу вони проводять біля мене? - Де живуть або працюють мої відвідувачі? - Який найпопулярніший маршрут відвідувачів до мого місцезнаходження? - Як працюють мої конкуренти? Маркетингова розвідка: Allspark надає вам миттєвий доступ до розширеного контролю аудиторії для посилення маркетингу на основі даних: - Створюйте аудиторії та керуйте ними на основі реальних даних. - Зробіть медіапланування ефективнішим за допомогою оцінок вашої спеціальної аудиторії в цифрових каналах у реальному часі та порівняйте результати, щоб ефективніше розподіляти бюджет. - Активуйте на обраній вами платформі. - Закрийте цикл за допомогою офлайн-атрибуції для вимірювання результатів. - Створюйте схожі аудиторії, подібні до ваших поточних клієнтів або клієнтів ваших конкурентів, і націлюйте їх, щоб стимулювати залучення.