Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.