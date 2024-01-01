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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Австралія

Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.

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Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Просте у використанні рішення для візуалізації онлайн-ГІС і веб-карт. Додайте анотації до карт, нанесіть території, фільтруйте дані, аналізуйте дані, оптимізуйте маршрути тощо. Чудово підходить для команд, яким потрібно керувати великою кількістю карт і створювати їх. Низька крива навчання забезпечу...

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників

Radar

Radar

radar.com

Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою...

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Goo...

Mapline

Mapline

mapline.com

Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...

Smappen

Smappen

smappen.com

Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найк...

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення ...

CARTO

CARTO

carto.com

Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі...

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечніши...

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зруч...

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки через геолокацію та автоматизацію відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...

Maptive

Maptive

maptive.com

Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Почніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте для себе приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, екон...

xMap

xMap

xmap.ai

xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує вичерпну інформацію, яка безперешкодно спрямовує...

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, у якому бренди мають змогу охоплювати сво...

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps — це хмарна та проста у використанні платформа картографування роздрібної торгівлі. Платформа спеціалізується на розвідці місцезнаходження, картографуванні та аналізі даних. GapMaps дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі створювати та застосовувати дані перепису, галузеві та цифрові дані...

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструме...

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введ...

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходжен...

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторов...

intuizi

intuizi

intuizi.com

Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потен...

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, як-от openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. .

Combain

Combain

combain.com

За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та...

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб ф...

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені досліджен...

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з т...

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.

Fielda

Fielda

fielda.com

Fielda — це проста у використанні мобільна платформа збору даних і робочого процесу, створена спеціально для польової діяльності. Незалежно від того, чи виконує ваша організація інспекцію Field Asset, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda допоможе вам дотримуватися графіка, о...

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, де бренди мають змогу охоплювати своїх сп...

Zartico

Zartico

zartico.com

Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів пр...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 ...

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.

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