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Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Антарктика
Програмне забезпечення для визначення місцезнаходження може мати подібні функції, що й програмне забезпечення ГІС; однак його відмінність полягає в тому, що він може використовувати великі набори даних у режимі реального часу замість надання історичного знімка геопросторових даних. Крім того, програмне забезпечення для визначення місця розташування використовується аналітиками даних і вченими, на відміну від геодезистів та інженерів.
Запит на новий застосунок
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — це платформа для живих локацій, якій віддають перевагу понад 4 мільйони розробників. Mapbox надає точні дані про місцезнаходження та гнучкі інструменти для розробників, за допомогою яких будь-який бізнес може додавати геопросторові функції до своїх додатків і покращувати роботу за допомогою...
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai надасть вам історію будь-якої локації. Дані про відвідуваність Placer.ai дозволяють вимірювати відвідування, переглядати тенденції, порівнювати конкуренцію, відкривати нові аудиторії та знаходити та вигравати ідеального орендаря чи майно. Роздрібні торговці, спеціалісти з CRE, компанії CPG...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — це API, який може розраховувати час подорожі будь-яким видом транспорту до тисяч місць за мілісекунди. Він використовується в Enterprise Search & Location Intelligence.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування та обробки геопросторових даних у реальному часі та генерування аналітичних даних у реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між Goo...
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Smappen
smappen.com
Smappen — це онлайн-інструмент картографування території, який надає компаніям інформацію про місцезнаходження для ефективного дослідження ринку. Візуалізуйте торговельні зони, отримуйте доступ до статистичних даних про населення та аналізуйте конкурентів, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо найк...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — це весела наскрізна платформа аналітики даних із низьким кодом/без коду, яка дозволяє будь-кому будь-де перетворювати надзвичайні обсяги даних у швидку інформацію, що допомагає їм щодня створювати прориви. Сьогодні організації в усьому світі покладаються на Alteryx для швидкого підвищення ...
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій за кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі...
MaxMind
maxmind.com
З 2002 року MaxMind є провідним постачальником IP-розвідки, виявлення проксі-серверів і інструментів виявлення онлайн-шахрайства. Відомий як творець GeoIP® і перша компанія, яка запропонувала як дані про IP-адреси, так і послуги виявлення шахрайства, MaxMind виконує місію зробити Інтернет безпечніши...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це передова платформа виявлення об’єктів, розроблена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених дронами. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти аномалії. Зруч...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки через геолокацію та автоматизацію відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...
Maptive
maptive.com
Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Почніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте для себе приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — це всесвітній API геокодування, який забезпечує швидке й точне автозаповнення адреси, локатор магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, екон...
xMap
xmap.ai
xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує вичерпну інформацію, яка безперешкодно спрямовує...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, у якому бренди мають змогу охоплювати сво...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — це хмарна та проста у використанні платформа картографування роздрібної торгівлі. Платформа спеціалізується на розвідці місцезнаходження, картографуванні та аналізі даних. GapMaps дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі створювати та застосовувати дані перепису, галузеві та цифрові дані...
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимізує стратегію роздрібних торговців нерухомістю, щоб швидше та точніше приймати рішення. Проста у використанні та централізована платформа даних пропонує розширену прогнозну аналітику національним франчайзерам і мережам із доступом до провідних галузевих даних, які покращують інструме...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введ...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходжен...
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторов...
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потен...
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, що працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, як-от openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. .
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб ф...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені досліджен...
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з т...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як легко використовуваних шарів на картах.
Fielda
fielda.com
Fielda — це проста у використанні мобільна платформа збору даних і робочого процесу, створена спеціально для польової діяльності. Незалежно від того, чи виконує ваша організація інспекцію Field Asset, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda допоможе вам дотримуватися графіка, о...
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним лідерам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення бізнес-результатів. Його місія полягає в тому, щоб створити більш релевантний світ, де бренди мають змогу охоплювати своїх сп...
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, яка містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів пр...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — це галузева хмара для підключення. Connectbase є партнером галузі, що дозволяє купувати та продавати зв’язок наступного покоління, включаючи автоматичне котирування, і надає глибоку, надійну інформацію. Провідна в галузі платформа Connectbase, The Connected World, обслуговує майже 300 ...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.