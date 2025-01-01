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Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження
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Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маркетингу на основі близькості, яке також називають програмним забезпеченням для маркетингу на основі місцезнаходження, дозволяє компаніям автоматично надсилати маркетингові повідомлення клієнтам або потенційним потенційним клієнтам на основі їх поточної географічної близькості. Це інноваційне програмне забезпечення розпізнає, коли клієнт або потенційний клієнт знаходиться в безпосередній близькості від певного об’єкта інтересу (POI), спонукаючи доставляти індивідуальний контекстно релевантний маркетинговий вміст безпосередньо на їхні мобільні пристрої. Ці інструменти дозволяють маркетологам точно націлюватися на відповідну аудиторію в потрібному місці в оптимальний момент, спонукаючи їх виконати бажані дії, наприклад відвідати магазин або здійснити покупку. Хоча ця технологія переважно використовується підприємствами з фізичними вітринами, такими як роздрібні торговельні точки та кафе, ця технологія також адаптована для більш широких застосувань у великих закладах, таких як торговельні комплекси, транспортні вузли та арени для проведення заходів.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap — платформа для управління та оптимізації даних геолокації, включаючи перевірку адрес, геокодування та пошук місць.

Bluedot

Bluedot

bluedot.io

Bluedot – платформа для бізнесу, яка дозволяє використовувати технології геолокації для покращення взаємодії з клієнтами через мобільні додатки.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera - платформа для маркетингової взаємодії з клієнтами, що пропонує персоналізовані рішення через сповіщення та аналітику для залучення та утримання користувачів.

Cloud4Wi

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi — це платформа для управління та оптимізації бездротових мереж, що забезпечує безпечний доступ до WiFi та аналітику для покращення користувацького досвіду.

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz — платформа для взаємодії, яка використовує технологію близькості для надання інформації про місцеві послуги та події, покращуючи досвід користувачів.

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

Bloom Intelligence - це платформа для збору й аналізу даних гостей, автоматизації маркетингу та управління репутацією ресторанів.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush – CRM-рішення для компаній iGaming, яке використовує дані в реальному часі та AI для покращення відносин з гравцями та підвищення їхньої лояльності.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU - це CRM-рішення для компаній iGaming, що використовує реальні дані та AI для покращення взаємин з гравцями і збільшення їх утримання.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Додаток Blue Bite дозволяє користувачам взаємодіяти з цифровим вмістом через фізичні об'єкти за допомогою NFC, QR-кодів і геофенсингу.

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate - це рішення для маркетингу за локацією, що дозволяє компаніям взаємодіяти з користувачами на основі їх точної геолокації.

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro - це платформа для маркетингу, що аналіює відвідування клієнтів, створює профілі і допомагає оптимізувати рекламні стратегії для бізнесу.

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