Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингу на основі близькості, яке також називають програмним забезпеченням для маркетингу на основі місцезнаходження, дозволяє компаніям автоматично надсилати маркетингові повідомлення клієнтам або потенційним потенційним клієнтам на основі їх поточної географічної близькості. Це інноваційне програмне забезпечення розпізнає, коли клієнт або потенційний клієнт знаходиться в безпосередній близькості від певного об’єкта інтересу (POI), спонукаючи доставляти індивідуальний контекстно релевантний маркетинговий вміст безпосередньо на їхні мобільні пристрої. Ці інструменти дозволяють маркетологам точно націлюватися на відповідну аудиторію в потрібному місці в оптимальний момент, спонукаючи їх виконати бажані дії, наприклад відвідати магазин або здійснити покупку. Хоча ця технологія переважно використовується підприємствами з фізичними вітринами, такими як роздрібні торговельні точки та кафе, ця технологія також адаптована для більш широких застосувань у великих закладах, таких як торговельні комплекси, транспортні вузли та арени для проведення заходів.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap — платформа для управління та оптимізації даних геолокації, включаючи перевірку адрес, геокодування та пошук місць.
Bluedot
bluedot.io
Bluedot – платформа для бізнесу, яка дозволяє використовувати технології геолокації для покращення взаємодії з клієнтами через мобільні додатки.
Netmera
netmera.com
Netmera - платформа для маркетингової взаємодії з клієнтами, що пропонує персоналізовані рішення через сповіщення та аналітику для залучення та утримання користувачів.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi — це платформа для управління та оптимізації бездротових мереж, що забезпечує безпечний доступ до WiFi та аналітику для покращення користувацького досвіду.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz — платформа для взаємодії, яка використовує технологію близькості для надання інформації про місцеві послуги та події, покращуючи досвід користувачів.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence - це платформа для збору й аналізу даних гостей, автоматизації маркетингу та управління репутацією ресторанів.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush – CRM-рішення для компаній iGaming, яке використовує дані в реальному часі та AI для покращення відносин з гравцями та підвищення їхньої лояльності.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU - це CRM-рішення для компаній iGaming, що використовує реальні дані та AI для покращення взаємин з гравцями і збільшення їх утримання.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.
Blue Bite
bluebite.com
Додаток Blue Bite дозволяє користувачам взаємодіяти з цифровим вмістом через фізичні об'єкти за допомогою NFC, QR-кодів і геофенсингу.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate - це рішення для маркетингу за локацією, що дозволяє компаніям взаємодіяти з користувачами на основі їх точної геолокації.
Adentro
adentro.com
Adentro - це платформа для маркетингу, що аналіює відвідування клієнтів, створює профілі і допомагає оптимізувати рекламні стратегії для бізнесу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.