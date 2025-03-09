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Програмне забезпечення для маркетингу на основі близькості, яке також називають програмним забезпеченням для маркетингу на основі місцезнаходження, дозволяє компаніям автоматично надсилати маркетингові повідомлення клієнтам або потенційним потенційним клієнтам на основі їх поточної географічної близькості. Це інноваційне програмне забезпечення розпізнає, коли клієнт або потенційний клієнт знаходиться в безпосередній близькості від певного об’єкта інтересу (POI), спонукаючи доставляти індивідуальний контекстно релевантний маркетинговий вміст безпосередньо на їхні мобільні пристрої. Ці інструменти дозволяють маркетологам точно націлюватися на відповідну аудиторію в потрібному місці в оптимальний момент, спонукаючи їх виконати бажані дії, наприклад відвідати магазин або здійснити покупку. Хоча ця технологія переважно використовується підприємствами з фізичними вітринами, такими як роздрібні торговельні точки та кафе, ця технологія також адаптована для більш широких застосувань у великих закладах, таких як торговельні комплекси, транспортні вузли та арени для проведення заходів.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власний Walk-Through Rate™ у поєднанні з розширеними профілями клієнтів спрощує процес керування та вимірювання впливу доходів у ваших місцях. Ви інвестуєте в цифрову рекламу? Використовуйте нашу базу даних із понад 53 мільйонами споживачів, щоб націлити свої кампанії на місцевих жителів, які відвідують такі компанії, як ваша. Adentro допомагає вам краще зрозуміти своїх гостей для більш ефективного маркетингу та підвищення рентабельності інвестицій.
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точці світу в будь-який час за допомогою нашої провідної в галузі системи географічного націлювання та геозонування. - Вибирайте та керуйте каналами та веб-сайтами, на яких ви хочете показувати свою рекламу, і ретельно контролюйте свій бюджет. - Повністю зрозумійте ефективність вашої рекламної кампанії за допомогою нашого комплексу поглиблених звітів, що дає вам практичну інформацію. Повністю керована послуга Ми заощаджуємо ваш час і гроші, керуючи всіма аспектами вашої рекламної кампанії за вас, від створення привабливих оголошень до націлювання, де вони відображаються, до надання даних, які вам потрібні для того, щоб знати, як ефективна ваша кампанія. Наші досвідчені менеджери цифрових рекламних кампаній постійно забезпечуватимуть оптимізацію вашої кампанії, щоб максимізувати віддачу від інвестицій (ROI). Самообслуговування Використовуючи нашу інноваційну платформу самообслуговування, ви можете самостійно керувати своєю рекламною кампанією. Ви можете просто створити власну рекламу з нуля або скористатися одним із наших численних шаблонів реклами, вибрати спосіб їх націлювання, вибрати канали та сайти, на яких ви хочете, щоб вони з’являлися, і переглянути результати в розділі звітності. Який би варіант ви не вибрали, ви отримаєте все необхідне для досягнення кращих результатів від вашої онлайн-рекламної кампанії.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку мережу місцевих пошукових платформ.
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, мобільним визначенням позиції, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати коефіцієнт конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Cisco
cisco.com
Cisco простори - це хмарна платформа, яка з'єднує людей та речі з просторами для перетворення будівель на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистеми просторів, платформа має на меті зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та безшовними. Простір Cisco використовує потужність обладнання та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійними людьми.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєвим циклом. Все в одному єдиному рішенні. Наша компанія, яка базується в Дубліні та має додаткові офіси в Лондоні та Нью-Йорку, націлена на допомогу операторам по всьому світу в отриманні повного розуміння їхньої бази гравців, покращенні досвіду гравців та збільшенні утримання.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
РЕСТОРАННА МАРКЕТИНГОВА ПЛАТФОРМА CDP для збору, очищення та централізації даних про гостей. Автоматизація маркетингу та управління репутацією на основі штучного інтелекту сприяють швидшому та ефективнішому зростанню.
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну повідомленнями в програмі, спливаючих вікон, аналітики та автоматизації маркетингу на основі штучного інтелекту. Netmera охоплює 450 мільйонів користувачів у всьому світі та надсилає 12 мільярдів push-повідомлень щомісяця. Netmera допомагає компаніям досягати, конвертувати та утримувати своїх клієнтів.
Bluedot
bluedot.io
Розташування забезпечує релевантність і намір. Bluedot дає можливість компаніям (через їхній мобільний додаток) скористатися перевагами реальної інформації та виявити правильні моменти, щоб надіслати повідомлення клієнтам через їхні улюблені канали. Технологія мобільного визначення місця розташування Bluedot дозволяє брендам і підприємствам захоплювати клієнтів у масштабі. Ми забезпечуємо 20-кратну точність визначення місцезнаходження порівняно з іншими рішеннями. Не вимагає апаратного забезпечення. Знайте, де були ваші клієнти, де вони часто бувають, і передбачте, як найкраще їх залучити. Статистика 1:1. Компанії отримують контекст із даних про місцезнаходження Bluedot. Поєднайте свої цифрові профілі клієнтів із фізичною поведінкою для справжнього 360-градусного огляду аж до індивідуального рівня. Дізнайтеся, чому провідні компанії, такі як Dunkin', Salesforce, Oracle, McDonald’s, KFC, Cox Automotive і Transurban, співпрацюють із Bluedot для своїх потреб, пов’язаних із місцезнаходженням.
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентована платформа дає змогу творцям створювати динамічний цифровий досвід і направляти його через фізичні елементи за допомогою таких технологій, як NFC, QR і геозонування. Оскільки фізичні речі стали розумнішими, користувачі можуть отримати доступ до цінного вмісту одним дотиком або скануванням смартфона.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi допомагає підприємствам розблокувати можливості фізичних місць розташування. Завдяки нашій хмарній платформі підприємства можуть запропонувати безперебійний безпечний доступ до Wi-Fi та розкрити інноваційні можливості з визначенням місця розташування, одночасно досягаючи бізнес-результатів – без додаткового навантаження на ІТ-персонал. З понад 150 мільйонами мобільних користувачів, підключених до 70 000 місць у понад 150 країнах, Cloud4Wi є надійним партнером провідних світових компаній, зокрема Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil і Valentino – для досягнення бізнес-результатів. Cloud4Wi пропонує хмарне рішення Wi-Fi, яке дозволяє підприємствам пропонувати безперебійне та безпечне з’єднання Wi-Fi, покращуючи взаємодію з користувачами та покращуючи бізнес-результати – без додаткового навантаження на ІТ-персонал. Завдяки Cloud4Wi підприємства можуть налаштувати та запустити свої служби Wi-Fi лише за кілька кліків. Вони можуть керувати послугами Wi-Fi і проактивно контролювати їх у багатьох місцях і країнах за допомогою єдиної хмарної інформаційної панелі, що містить детальні журнали та аналітику. Використовуючи Cloud4Wi, підприємства можуть адаптувати кожен аспект свого Wi-Fi відповідно до потреб свого бізнесу та користувачів. Вони можуть вибирати серед кількох варіантів реєстрації на основі Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming і адаптивного порталу, а також можуть легко налаштувати портали реєстрації, від зовнішнього вигляду до мови. Завдяки потужним інструментам інтеграції Cloud4Wi підприємства можуть швидко інтегрувати WiFi у свої існуючі робочі процеси та легко керувати кожним кроком взаємодії з користувачем. Завдяки структурі відповідності Cloud4Wi підприємства також можуть мати гнучкість, щоб відповідати своїм індивідуальним вимогам щодо захисту даних і відповідати місцевим нормам у всіх сферах. Підприємства нарешті можуть скористатися перевагами підключення WiFi для прискорення збору даних від користувачів. Мало того, вони також можуть надсилати релевантний вміст, такий як реклама, купони та опитування, на основі демографічних даних і поведінки користувачів, одночасно використовуючи аналітику WiFi для покращення бізнес-рішень. Переваги: - Повне налаштування гостьових служб Wi-Fi - Безпечний доступ до мережі за допомогою Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Глобальне плавне підключення за допомогою WBA OpenRoaming - Проактивний моніторинг за допомогою аналітики, інформаційних панелей і журналів - Легка інтеграція в існуючі робочі процеси - Легке дотримання правил захисту даних і конкретні потреби компанії Показники, на які впливає: - Знижена загальна вартість володіння - Захищені інвестиції в WiFi - Відсутність прихованих витрат
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz — це платформа для взаємодії, яка використовує технологію близькості, щоб охоплювати людей на основі їхнього місцезнаходження. Його можуть використовувати муніципалітети, музеї, університети, заходи та конференції, стадіони та спортивні арени, ресторани та кафе, готелі, торгові центри та магазини тощо для взаємодії з громадянами, туристами, відвідувачами та клієнтами, публікуючи відповідний вміст до місця, де зараз перебувають люди. Zoniz робить соціальний маркетинг простим як для початківців, так і для професіоналів. Zoniz надає все, що вам потрібно, щоб донести ваше повідомлення. Ні програмістів, ні дизайнерів – тільки результат.
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