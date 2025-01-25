Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Соломонові Острови

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi допомагає підприємствам розблокувати можливості фізичних місць розташування. Завдяки нашій хмарній платформі підприємства можуть запропонувати безперебійний безпечний доступ до Wi-Fi та розкрити інноваційні можливості з визначенням місця розташування, одночасно досягаючи бізнес-результатів – без додаткового навантаження на ІТ-персонал. З понад 150 мільйонами мобільних користувачів, підключених до 70 000 місць у понад 150 країнах, Cloud4Wi є надійним партнером провідних світових компаній, зокрема Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada Group, Puma, Raia Drogasil і Valentino – для досягнення бізнес-результатів. Cloud4Wi пропонує хмарне рішення Wi-Fi, яке дозволяє підприємствам пропонувати безперебійне та безпечне з’єднання Wi-Fi, покращуючи взаємодію з користувачами та покращуючи бізнес-результати – без додаткового навантаження на ІТ-персонал. Завдяки Cloud4Wi підприємства можуть налаштувати та запустити свої служби Wi-Fi лише за кілька кліків. Вони можуть керувати послугами Wi-Fi і проактивно контролювати їх у багатьох місцях і країнах за допомогою єдиної хмарної інформаційної панелі, що містить детальні журнали та аналітику. Використовуючи Cloud4Wi, підприємства можуть адаптувати кожен аспект свого Wi-Fi відповідно до потреб свого бізнесу та користувачів. Вони можуть вибирати серед кількох варіантів реєстрації на основі Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming і адаптивного порталу, а також можуть легко налаштувати портали реєстрації, від зовнішнього вигляду до мови. Завдяки потужним інструментам інтеграції Cloud4Wi підприємства можуть швидко інтегрувати WiFi у свої існуючі робочі процеси та легко керувати кожним кроком взаємодії з користувачем. Завдяки структурі відповідності Cloud4Wi підприємства також можуть мати гнучкість, щоб відповідати своїм індивідуальним вимогам щодо захисту даних і відповідати місцевим нормам у всіх сферах. Підприємства нарешті можуть скористатися перевагами підключення WiFi для прискорення збору даних від користувачів. Мало того, вони також можуть надсилати релевантний вміст, такий як реклама, купони та опитування, на основі демографічних даних і поведінки користувачів, одночасно використовуючи аналітику WiFi для покращення бізнес-рішень. Переваги: ​​- Повне налаштування гостьових служб Wi-Fi - Безпечний доступ до мережі за допомогою Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Глобальне плавне підключення за допомогою WBA OpenRoaming - Проактивний моніторинг за допомогою аналітики, інформаційних панелей і журналів - Легка інтеграція в існуючі робочі процеси - Легке дотримання правил захисту даних і конкретні потреби компанії Показники, на які впливає: - Знижена загальна вартість володіння - Захищені інвестиції в WiFi - Відсутність прихованих витрат