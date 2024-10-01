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Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Монголія
Програмне забезпечення для маркетингу на основі близькості, яке також називають програмним забезпеченням для маркетингу на основі місцезнаходження, дозволяє компаніям автоматично надсилати маркетингові повідомлення клієнтам або потенційним потенційним клієнтам на основі їх поточної географічної близькості. Це інноваційне програмне забезпечення розпізнає, коли клієнт або потенційний клієнт знаходиться в безпосередній близькості від певного об’єкта інтересу (POI), спонукаючи доставляти індивідуальний контекстно релевантний маркетинговий вміст безпосередньо на їхні мобільні пристрої. Ці інструменти дозволяють маркетологам точно націлюватися на відповідну аудиторію в потрібному місці в оптимальний момент, спонукаючи їх виконати бажані дії, наприклад відвідати магазин або здійснити покупку. Хоча ця технологія переважно використовується підприємствами з фізичними вітринами, такими як роздрібні торговельні точки та кафе, ця технологія також адаптована для більш широких застосувань у великих закладах, таких як торговельні комплекси, транспортні вузли та арени для проведення заходів.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучен...
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, мобільним визначенням позиції, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати коефіцієнт конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz — це платформа для взаємодії, яка використовує технологію близькості, щоб охоплювати людей на основі їхнього місцезнаходження. Його можуть використовувати муніципалітети, музеї, університети, заходи та конференції, стадіони та спортивні арени, ресторани та кафе, готелі, торгові центри та мага...
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi допомагає підприємствам розблокувати можливості фізичних місць розташування. Завдяки нашій хмарній платформі підприємства можуть запропонувати безперебійний безпечний доступ до Wi-Fi та розкрити інноваційні можливості з визначенням місця розташування, одночасно досягаючи бізнес-результатів ...
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну п...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
РЕСТОРАННА МАРКЕТИНГОВА ПЛАТФОРМА CDP для збору, очищення та централізації даних про гостей. Автоматизація маркетингу та управління репутацією на основі штучного інтелекту сприяють швидшому та ефективнішому зростанню.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєви...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — це найповніше CRM-рішення на ринку, яке дозволяє компаніям iGaming використовувати дані в реальному часі, штучний інтелект та гейміфікацію для побудови, розвитку та підтримки міцних стосунків із гравцями, які сприяють конверсії та лояльності через масштабні подорожі, пов’язані з життєви...
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентована платформа дає змогу творцям створювати динамічний цифровий досвід і направляти його через фізичні елементи за допомогою таких технологій, як NFC, QR і геозонування. Оскільки фізичні речі стали розумнішими, користувачі можуть отримати доступ до цінного вмісту одним дотиком або скан...
Bluedot
bluedot.io
Розташування забезпечує релевантність і намір. Bluedot дає можливість компаніям (через їхній мобільний додаток) скористатися перевагами реальної інформації та виявити правильні моменти, щоб надіслати повідомлення клієнтам через їхні улюблені канали. Технологія мобільного визначення місця розташуванн...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим компаніям контролювати та покращувати видимість своїх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцеві підприємства в широку ме...
Adentro
adentro.com
Adentro — це єдина маркетингова платформа на основі відвідувань, яка поєднується з Wi-Fi у вашому магазині для стимулювання реальних відвідувань гостей І це підтверджує. Наша технологія допомагає вам ідентифікувати невідомих клієнтів, залучати нових і вимірювати поведінку їх відвідувачів. Наш власни...