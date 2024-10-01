Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Маркетингове програмне забезпечення на основі місцезнаходження - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для маркетингу на основі близькості, яке також називають програмним забезпеченням для маркетингу на основі місцезнаходження, дозволяє компаніям автоматично надсилати маркетингові повідомлення клієнтам або потенційним потенційним клієнтам на основі їх поточної географічної близькості. Це інноваційне програмне забезпечення розпізнає, коли клієнт або потенційний клієнт знаходиться в безпосередній близькості від певного об’єкта інтересу (POI), спонукаючи доставляти індивідуальний контекстно релевантний маркетинговий вміст безпосередньо на їхні мобільні пристрої. Ці інструменти дозволяють маркетологам точно націлюватися на відповідну аудиторію в потрібному місці в оптимальний момент, спонукаючи їх виконати бажані дії, наприклад відвідати магазин або здійснити покупку. Хоча ця технологія переважно використовується підприємствами з фізичними вітринами, такими як роздрібні торговельні точки та кафе, ця технологія також адаптована для більш широких застосувань у великих закладах, таких як торговельні комплекси, транспортні вузли та арени для проведення заходів.