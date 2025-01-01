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Програмне забезпечення для місцевого маркетингу
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Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки

«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.

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Google My Business

Google My Business

business.google.com

Google My Business – безкоштовний додаток для керування інформацією про бізнес у Google, що допомагає залучати клієнтів та вдосконалювати онлайн-присутність.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.

IONOS

IONOS

ionos.com

Додаток IONOS надає доступ до контрактів, продуктів та даних клієнтів, а також можливість замовляти чи змінювати послуги через захищений вхід.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

Georanker дозволяє користувачам аналізувати рейтинги локальних пошукових систем у понад 50000 містах для покращення SEO-стратегій.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

Leads Gorilla - програма для автоматизації генерації потенційних клієнтів та управління маркетингом для агентств, що допомагає знаходити і аналізувати бізнес-ліди.

Moz

Moz

moz.com

Moz Local допомагає підприємствам управляти даними про своє місце розташування, покращувати списки бізнесу, аналізувати відгуки та автоматизувати процеси.

ProRankTracker

ProRankTracker

proranktracker.com

ProRankTracker - це інструмент для відстеження рейтингу ключових слів у пошукових системах, який підтримує кілька платформ і надає різноманітні звіти.

SEOprofiler

SEOprofiler

seoprofiler.com

SEOprofiler - це веб-додаток для SEO, який відстежує позиції, виконує аудити сайтів і аналізує зворотні посилання конкурентів.

Store Locator Widgets

Store Locator Widgets

storelocatorwidgets.com

Віджети локатора магазину дозволяють підприємствам легко додавати та управляти своїми фізичними локаціями на веб-сайті з використанням карт та аналітики.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromoRepublic - платформа для управління маркетингом, що допомагає франшизам оптимізувати онлайн-видимість та управління соціальними мережами з одного центру.

WP Maps

WP Maps

wpmaps.com

WP Maps - це плагін для WordPress, що дозволяє створювати карти, локатори магазинів та налаштовувати маркери без знання коду.

Grid My Business

Grid My Business

gridmybusiness.com

Grid My Business - це інструмент для відстеження позицій бізнесу в локальних пошукових системах та порівняння з конкурентами за допомогою візуалізації.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo допомагає компаніям покращувати видимість в Інтернеті, керувати відгуками та спілкуватися з клієнтами через централізовану платформу.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.

Yext

Yext

yext.com

Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi - це платформа для автоматизації маркетингу для бізнесів з кількома локаціями, що допомагає керувати рекламою, відгуками та соціальними мережами.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.

Localo

Localo

localo.com

Localo - інструмент для оптимізації локального SEO, що допомагає бізнесам покращити видимість у Google та керувати відгуками.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 - платформа для малих бізнесів, що об'єднує інструменти маркетингу, CRM та дизайну в одному інтерфейсі для управління кампаніями та аналітики.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

BrightLocal - платформа для місцевого SEO, яка допомагає покращити рейтинги бізнесу, управляти відгуками та аналізувати присутність в Інтернеті.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO - платформа для оптимізації місцевого SEO, що допомагає бізнесу покращити видимість у пошуку та керувати відгуками та інформацією про компанію.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal - це платформа для управління інформацією про магазини, покращення SEO, моніторингу відгуків та реклами, що підтримує компанії в онлайн-присутності.

Allintitle.co

Allintitle.co

allintitle.co

Allintitle.co - це платформа для дослідження ключових слів та SEO, що пропонує інструменти для аналізу конкурентності та оптимізації вмісту в Інтернеті.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall - платформа для управління місцевими списками бізнесу, забезпечує точність інформації і підвищує видимість у пошукових системах.

Closeby

Closeby

closeby.co

Closeby – це віджет для пошуку магазинів, який надає можливість налаштовувати дизайн, інтегрувати на вебсайт та використовувати потужні функції карт.

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Whitespark - інструмент для відстеження цитат, виявлення нових можливостей та управління локальним SEO для поліпшення онлайн-присутності бізнесу.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap — платформа для управління та оптимізації даних геолокації, включаючи перевірку адрес, геокодування та пошук місць.

Local Falcon

Local Falcon

localfalcon.com

Local Falcon - це інструмент для відстеження місцевих рейтингів та аналізу видимості підприємств у результатах пошуку.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc - платформа для з'єднання місцевих бізнесів з клієнтами, дозволяє знаходити та взаємодіяти з підприємствами у своєму районі.

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump допомагає створювати контент для покращення пошукових ранжувань з простими SEO брифами, що полегшує написання матеріалів на будь-яку тему.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

Localiza.me - інструмент для локального SEO, який покращує видимість бізнесу у Google, управляє відгуками та надає аналітику для залучення трафіку до фізичних магазинів.

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

RealWork Labs - це додаток, який дозволяє показувати вашу роботу на місці, покращувати відгуки та підтверджувати статус надійного постачальника послуг у вашому районі.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal автоматизує управління бізнес-профілями, допомагаючи підтримувати їх актуальність у всіх основних онлайн-довідниках.

Rank Ranger

Rank Ranger

rankranger.com

Rank Ranger - це програмне забезпечення для SEO і цифрового маркетингу, що відстежує позиції ключових слів, аналізує конкурентів та управляє місцевими списками.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData — платформа для управління бізнес-інформацією та відгуками компанії на 30+ сервісах, включаючи карти, соціальні мережі та довідники.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

SO Connect - це додаток, який дозволяє оновлювати інформацію про компанію на понад 50 платформах, керувати відгуками та покращувати SEO вебсайту.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas — це платформа для оптимізації інформації про місцезнаходження бізнесу на пошукових платформах, таких як Google, Apple, Facebook та Bing.

Insites

Insites

insites.com

Insites — це інструмент SEO-аудиту для цифрових маркетингових агентств. Він надає звіти про продуктивність клієнтів за 60 секунд та інтегрується з наявними інструментами продажів.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle — це інструмент для слідкування за позицією ключових слів SEO, який аналізує дані SERP та порівнює позиції з конкурентами.

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Nightwatch - це інструмент для відстеження рейтингів ключових слів та аналізу конкурентів, що спрощує звітність і управління SEO-стратегіями.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter – платформа для управління репутацією, що допомагає бізнесам контролювати відгуки клієнтів та аналізувати їх за допомогою AI для покращення обслуговування.

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

AuthorityLabs - це програмне забезпечення для моніторингу SEO, яке забезпечує точні дані про рейтинги ключових слів та автоматизує звітність для локальних і мобільних пошукових запитів.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Digitaleo - платформа, що полегшує локальний маркетинг, від управління відгуками до кампаній, покращуючи видимість брендів і залучення клієнтів.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com - це програмне забезпечення для управління профілями Google Business, яке дозволяє підприємствам з кількома локаціями оптимізувати репутацію та публікації контенту.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage - платформа MaaS, що допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами, управляти відгуками та об'єднувати бази даних через інтеграцію з різними сервісами.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime - платформа для взаємодії з клієнтами, що дозволяє бізнесу спілкуватися з потенційними та наявними клієнтами через текст, чат та електронну пошту.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.

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