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«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.
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Google My Business
business.google.com
Google My Business – безкоштовний додаток для керування інформацією про бізнес у Google, що допомагає залучати клієнтів та вдосконалювати онлайн-присутність.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
IONOS
ionos.com
Додаток IONOS надає доступ до контрактів, продуктів та даних клієнтів, а також можливість замовляти чи змінювати послуги через захищений вхід.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
GeoRanker
georanker.com
Georanker дозволяє користувачам аналізувати рейтинги локальних пошукових систем у понад 50000 містах для покращення SEO-стратегій.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla - програма для автоматизації генерації потенційних клієнтів та управління маркетингом для агентств, що допомагає знаходити і аналізувати бізнес-ліди.
Moz
moz.com
Moz Local допомагає підприємствам управляти даними про своє місце розташування, покращувати списки бізнесу, аналізувати відгуки та автоматизувати процеси.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker - це інструмент для відстеження рейтингу ключових слів у пошукових системах, який підтримує кілька платформ і надає різноманітні звіти.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler - це веб-додаток для SEO, який відстежує позиції, виконує аудити сайтів і аналізує зворотні посилання конкурентів.
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Віджети локатора магазину дозволяють підприємствам легко додавати та управляти своїми фізичними локаціями на веб-сайті з використанням карт та аналітики.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic - платформа для управління маркетингом, що допомагає франшизам оптимізувати онлайн-видимість та управління соціальними мережами з одного центру.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps - це плагін для WordPress, що дозволяє створювати карти, локатори магазинів та налаштовувати маркери без знання коду.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business - це інструмент для відстеження позицій бізнесу в локальних пошукових системах та порівняння з конкурентами за допомогою візуалізації.
UpCity
upcity.com
UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.
Partoo
partoo.co
Partoo допомагає компаніям покращувати видимість в Інтернеті, керувати відгуками та спілкуватися з клієнтами через централізовану платформу.
Thryv
thryv.com
Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi - це платформа для автоматизації маркетингу для бізнесів з кількома локаціями, що допомагає керувати рекламою, відгуками та соціальними мережами.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Localo
localo.com
Localo - інструмент для оптимізації локального SEO, що допомагає бізнесам покращити видимість у Google та керувати відгуками.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 - платформа для малих бізнесів, що об'єднує інструменти маркетингу, CRM та дизайну в одному інтерфейсі для управління кампаніями та аналітики.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal - платформа для місцевого SEO, яка допомагає покращити рейтинги бізнесу, управляти відгуками та аналізувати присутність в Інтернеті.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для оптимізації місцевого SEO, що допомагає бізнесу покращити видимість у пошуку та керувати відгуками та інформацією про компанію.
Solocal
solocal.com
Solocal - це платформа для управління інформацією про магазини, покращення SEO, моніторингу відгуків та реклами, що підтримує компанії в онлайн-присутності.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co - це платформа для дослідження ключових слів та SEO, що пропонує інструменти для аналізу конкурентності та оптимізації вмісту в Інтернеті.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управління місцевими списками бізнесу, забезпечує точність інформації і підвищує видимість у пошукових системах.
Closeby
closeby.co
Closeby – це віджет для пошуку магазинів, який надає можливість налаштовувати дизайн, інтегрувати на вебсайт та використовувати потужні функції карт.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark - інструмент для відстеження цитат, виявлення нових можливостей та управління локальним SEO для поліпшення онлайн-присутності бізнесу.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap — платформа для управління та оптимізації даних геолокації, включаючи перевірку адрес, геокодування та пошук місць.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon - це інструмент для відстеження місцевих рейтингів та аналізу видимості підприємств у результатах пошуку.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc - платформа для з'єднання місцевих бізнесів з клієнтами, дозволяє знаходити та взаємодіяти з підприємствами у своєму районі.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump допомагає створювати контент для покращення пошукових ранжувань з простими SEO брифами, що полегшує написання матеріалів на будь-яку тему.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
Localiza.me
localiza.me
Localiza.me - інструмент для локального SEO, який покращує видимість бізнесу у Google, управляє відгуками та надає аналітику для залучення трафіку до фізичних магазинів.
RealWork Labs
realworklabs.com
RealWork Labs - це додаток, який дозволяє показувати вашу роботу на місці, покращувати відгуки та підтверджувати статус надійного постачальника послуг у вашому районі.
Mobal
mobal.io
Mobal автоматизує управління бізнес-профілями, допомагаючи підтримувати їх актуальність у всіх основних онлайн-довідниках.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger - це програмне забезпечення для SEO і цифрового маркетингу, що відстежує позиції ключових слів, аналізує конкурентів та управляє місцевими списками.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — платформа для управління бізнес-інформацією та відгуками компанії на 30+ сервісах, включаючи карти, соціальні мережі та довідники.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect - це додаток, який дозволяє оновлювати інформацію про компанію на понад 50 платформах, керувати відгуками та покращувати SEO вебсайту.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas — це платформа для оптимізації інформації про місцезнаходження бізнесу на пошукових платформах, таких як Google, Apple, Facebook та Bing.
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту для цифрових маркетингових агентств. Він надає звіти про продуктивність клієнтів за 60 секунд та інтегрується з наявними інструментами продажів.
MikMak
mikmak.com
MikMak – платформа для прискорення електронної комерції, що надає аналітику та програмне забезпечення для брендів для покращення онлайн-продажів та розуміння поведінки споживачів.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це інструмент для слідкування за позицією ключових слів SEO, який аналізує дані SERP та порівнює позиції з конкурентами.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch - це інструмент для відстеження рейтингів ключових слів та аналізу конкурентів, що спрощує звітність і управління SEO-стратегіями.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter – платформа для управління репутацією, що допомагає бізнесам контролювати відгуки клієнтів та аналізувати їх за допомогою AI для покращення обслуговування.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
AuthorityLabs - це програмне забезпечення для моніторингу SEO, яке забезпечує точні дані про рейтинги ключових слів та автоматизує звітність для локальних і мобільних пошукових запитів.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo - платформа, що полегшує локальний маркетинг, від управління відгуками до кампаній, покращуючи видимість брендів і залучення клієнтів.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze керує діловими списками в Інтернеті, забезпечуючи точність і послідовність інформації для покращення видимості компаній у локальному пошуку.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com - це програмне забезпечення для управління профілями Google Business, яке дозволяє підприємствам з кількома локаціями оптимізувати репутацію та публікації контенту.
ProManage
promanage.biz
ProManage - платформа MaaS, що допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами, управляти відгуками та об'єднувати бази даних через інтеграцію з різними сервісами.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime - платформа для взаємодії з клієнтами, що дозволяє бізнесу спілкуватися з потенційними та наявними клієнтами через текст, чат та електронну пошту.
Experience.com
experience.com
Experience.com — це платформа для управління онлайн-репутацією та відгуками, яка допомагає бізнесам покращувати присутність у мережі та взаємодію з клієнтами.
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