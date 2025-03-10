Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.
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OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити та перемогти своїх конкурентів, спрощуючи для ваших клієнтів: - Знайти та знайти вас - Зв'язатися з вами в будь-який час - Надіслати вам текстове повідомлення для пропозиції - Запланувати послугу - Оплатити вашу послугу - Залишити онлайн-огляд OneLocal — це універсальний магазин для всіх ваших маркетингових потреб. Отримайте доступ до всіх маркетингових інструментів, які вам потрібні, з однієї інформаційної панелі та відданого фахівця з маркетингу, який поруч із вами на кожному кроці. Щоб дізнатися більше про OneLocal, відвідайте: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co - це платформа для дослідження ключових слів та SEO, що пропонує інструменти для аналізу конкурентності та оптимізації вмісту в Інтернеті.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler - це веб-додаток для SEO, який відстежує позиції, виконує аудити сайтів і аналізує зворотні посилання конкурентів.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — це платформа програмного забезпечення для оптимізації пошукових систем і маркетингу як послуги (SaaS), розроблена для агентств і доступна для будь-якої компанії з цифрового маркетингу чи штатного спеціаліста. Всеохоплююча онлайн-маркетингова платформа Rank Ranger відстежує та контролює органічні, місцеві, мобільні рейтинги, рейтинг додатків і відео в сотнях пошукових систем, перевіряє та відстежує дані зворотних посилань, а також включає інтеграцію маркетингових показників із широкого спектру програмного забезпечення та служб сторонніх розробників. Повністю персоналізовані варіанти звітування 100% white label включають фірмову панель веб-маркетингу з функцією перетягування, яку можна налаштувати відповідно до дизайну будь-якого сайту, а також панелі інструментів клієнта єдиного входу, використання користувацьких URL-адрес і автоматичне планування фірмових PDF звіти.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business - це інструмент для відстеження позицій бізнесу в локальних пошукових системах та порівняння з конкурентами за допомогою візуалізації.
Obenan
obenan.com
Obenan – це автоматизований помічник із цифрового маркетингу, призначений для оптимізації й оптимізації онлайн-маркетингу для компаній будь-якого розміру. Використовуючи вдосконалені алгоритми та штучний інтелект (AI), він пропонує персоналізовані маркетингові стратегії, автоматизує розповсюдження вмісту Google і надає глибоку аналітику для відстеження ефективності. Його зручний інтерфейс дозволяє легко налаштовувати та керувати, дозволяючи компаніям ефективно охоплювати свою цільову аудиторію, підвищувати залучення та стимулювати продажі з мінімальним ручним втручанням. Obenan втілює майбутнє цифрового маркетингу, пропонуючи масштабоване, економічно ефективне рішення для досягнення маркетингових цілей у цифрову еру.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon - це інструмент для відстеження місцевих рейтингів та аналізу видимості підприємств у результатах пошуку.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker - це інструмент для відстеження рейтингу ключових слів у пошукових системах, який підтримує кілька платформ і надає різноманітні звіти.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark - інструмент для відстеження цитат, виявлення нових можливостей та управління локальним SEO для поліпшення онлайн-присутності бізнесу.
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone збільшує охоплення за рахунок підвищення цифрового досвіду та видимості вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами та середніми компаніями різних галузей. Дізнайтеся, як ви можете використати наші перевірені підходи, на www.milestoneinternet.com або напишіть нам на [email protected]
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картину ефективності вашого клієнта менш ніж за 60 секунд. Він охоплює всі аспекти цифрового маркетингу, від локального SEO, від PPC до Google Core Web Vitals – у нас є все це в єдиному, легкому для розуміння аудиті SEO. Insites створює красиві фірмові звіти про пошукову оптимізацію, якими ви можете поділитися зі своїми клієнтами. Він інтегрується з вашими наявними інструментами продажів, такими як Salesforce, Hubspot тощо. Але це лише початок. Insites можуть допомогти вам залучити потенційних клієнтів за допомогою унікального рішення для вхідного маркетингу та розширити наявні списки контактів за допомогою складної бізнес-аналітики. Ми розробили Insites, щоб запропонувати користувачам споживчий рівень з архітектурою корпоративного рівня. Це означає, що програмне забезпечення настільки просте у використанні, що вам не потрібен посібник і звіти простою англійською мовою, яку може зрозуміти кожен. Якщо ви хочете дізнатися більше про Insites і домовитися про демонстрацію з нашими експертами, зв’яжіться.
GeoRanker
georanker.com
Georanker дозволяє користувачам аналізувати рейтинги локальних пошукових систем у понад 50000 містах для покращення SEO-стратегій.
Localo
localo.com
Localo - інструмент для оптимізації локального SEO, що допомагає бізнесам покращити видимість у Google та керувати відгуками.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це додаток для управління соціальними мережами, що дозволяє бізнесу з кількома локаціями ефективно керувати контентом, рекламою та залученням.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch - це інструмент для відстеження рейтингів ключових слів та аналізу конкурентів, що спрощує звітність і управління SEO-стратегіями.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це інструмент для слідкування за позицією ключових слів SEO, який аналізує дані SERP та порівнює позиції з конкурентами.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.
Storemapper
storemapper.com
Тисячі компаній покладаються на Storemapper, щоб допомогти клієнтам знайти їхні продукти та послуги. Він простий у встановленні, налаштовується та, як доведено, сприяє збільшенню продажів.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps - це плагін для WordPress, що дозволяє створювати карти, локатори магазинів та налаштовувати маркери без знання коду.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Допоможіть відвідувачам знайти ваш магазин. Безкоштовне програмне забезпечення для пошуку магазинів/пошуку дилерів/пошуку Zip/пошуку продуктів за допомогою карт Google. AIO Store Locator — це найпростіший спосіб максимізувати охоплення вашого веб-сайту за допомогою ідеально функціонального засобу пошуку магазинів або безкоштовного пошуку поштових індексів. Це дуже проста в налаштуванні, готова до використання та повністю налаштована служба пошуку магазинів/дилерів/поштового індексу, яка надає неоціненну послугу існуючим і потенційним клієнтам. І немає програмного забезпечення для завантаження чи встановлення. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. AIO допомагає вашим клієнтам досягти вашого порога. Ціна: • У нас є назавжди безкоштовний план • Оскільки ми звернулися до вас, з вас не стягуватиметься плата принаймні протягом шести місяців, навіть якщо ви вирішите скористатися нашими преміальними планами • Ми пропонуємо найнижчу ціну, гарантовану в усіх галузях (дозвольте нам знайте, чи знайдете десь дешевше) Продуктивність: • Ми використовуємо найшвидшу техніку візуалізації, яка завантажуватиме ваші веб-сторінки ще швидше • Ми не використовуємо iFrame, якщо це не зазначено замовником • Ми розмістили наші сервери на AWS, що гарантує 99,99% безвідмовної роботи • Ми використовуйте служби визначення місцезнаходження на карті Google для найточнішої аналітики: • Ми надамо вам найкращу аналітику даних. Ми також можемо допомогти вам налаштувати його під вас Хостинг: • Ми надамо вам безкоштовний SSL-сертифікат і персоналізований хостинг у разі необхідності Підтримка: • Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час 24*7*365 • Ми також можемо допомогти вам у налаштуванні ( стиль, панель результатів тощо) до вашого рівня задоволеності в преміальних планах
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Віджети локатора магазину дозволяють підприємствам легко додавати та управляти своїми фізичними локаціями на веб-сайті з використанням карт та аналітики.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка зв’язує CPG з роздрібними торговцями, перетворюючи інструменти, які можна придбати в магазин, у практичну інформацію, що стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, посилання для покупок і Pear Connect, у поєднанні з корисною інформацією та даними про продажі надають брендам CPG інфраструктуру для стратегічного підвищення обізнаності, випробування, повторних покупок і швидкості продажів у роздрібній торгівлі. Платформа Pear надає брендам доступні для покупок інструменти та дані про повну послідовність дій, необхідні для використання ефективної маркетингової тактики DTC у роздрібній торгівлі.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator містить одне з найкращих програм для пошуку магазинів на ринку. Це дозволяє користувачам шукати, відображати та керувати кількома місцями на вашому веб-сайті в дуже зручному та легкому вигляді... Показати більше y. Програмне забезпечення для пошуку магазинів MetaLocator має понад 300 функцій і є програмним забезпеченням для пошуку з широкими можливостями конфігурації, яке постачається з готовими до використання шаблонами, які використовують розумні параметри за замовчуванням. Користувачі можуть розвинути свої налаштування локатора, занурившись у налаштування HTML, CSS або API.
Center.ai
center.ai
Center.ai допоможе вам збільшити трафік у ваших фізичних магазинах завдяки кращій видимості та репутації на Картах Google. За допомогою Center.ai ви не лише заощадите час на повсякденному управлінні записами на Картах Google, але й проаналізуєте свої рейтинги порівняно з конкурентами та ефективніше підвищите видимість своїх записів на Картах Google, що, зрештою, призведе до більше клієнтів і більший дохід.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — це програмне забезпечення для пошуку магазинів, яке дозволяє створювати, редагувати, налаштовувати та публікувати на веб-сайті та в соціальних мережах пошуковик магазинів.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap — платформа для управління та оптимізації даних геолокації, включаючи перевірку адрес, геокодування та пошук місць.
Storepoint
storepoint.co
Чудова програма пошуку магазинів, налаштована для вашого веб-сайту. Створіть засіб пошуку магазинів для свого веб-сайту за лічені хвилини. Простий у встановленні, повністю настроюється та працює з усіма веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Сучасний віджет пошуку магазинів для сучасних брендів. Чудові налаштування – виберіть серед надійних варіантів тем, кольорів і шрифтів, щоб найкраще відповідати вашому бренду. Зробіть свій досвід картографування власним. Вбудований засіб пошуку магазинів – скопіюйте та вставте найкращий у своєму класі засіб пошуку магазинів на свій веб-сайт за лічені хвилини. Відкрийте за допомогою посилання або вставте його на сторінку. Потужні функції картографування – встановлюйте посилання на місцезнаходження, автоматизуйте маршрути для відвідувачів і додавайте спеціальний вміст за допомогою надійного редактора карт і конфігурацій.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal - платформа для місцевого SEO, яка допомагає покращити рейтинги бізнесу, управляти відгуками та аналізувати присутність в Інтернеті.
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити найкраще використання маркетингових доларів і стимулювати онлайн-продажі.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket - це додаток для локаторів магазинів, що спрощує пошук магазинів на вебсайтах, пропонуючи аналітику та налаштування під бренд.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
TrackRight
trackright.com
TrackRight — це інструмент відстеження ефективності цифрового маркетингу, який спеціалізується на рішеннях для локального оптимізації пошукових систем і відстеження потенційних клієнтів, а також пропонує клієнтську інформаційну панель, щоб ви та ваші клієнти завжди знали про ефективність вашої кампанії.
Nurch
nurch.io
Nurch — це комплексне програмне рішення, яке допомагає місцевим підприємствам знаходити в результатах пошуку, отримувати більше відгуків і перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — це місцевий інструмент для оптимізації пошукових систем, розроблений для підвищення видимості та репутації компаній у Google в Інтернеті. Він централізує бізнес-профілі в Google Мій бізнес, керує оглядами за допомогою штучного інтелекту та пропонує локальну аналітику та публікацію вмісту, щоб залучити онлайн-трафік до фізичних магазинів.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Програмне забезпечення для відстеження рейтингу SEO, яке є надійним і точним. Нашому провідному програмному забезпеченню SEO довіряють маркетологи в усьому світі. Використовуйте рейтинг пошукової системи та дані ключових слів, щоб автоматизувати свій моніторинг SEO, відстежувати локальні та мобільні рейтинги та відновлювати ненадані ключові слова. Без завантажень. . Жодних контрактів. Почніть безкоштовну пробну версію зараз Лідери галузі вибирають AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions Дані SEO для кожного бізнесу AuthorityLabs Rank Tracker Відстежуйте ефективність SEO за допомогою надійних і точних даних про ключові слова. Автоматизуйте відстеження локального рейтингу та мобільного рейтингу за допомогою щоденних звітів. Відновити (не надається) органічні ключові слова. Дізнайтеся більше. Служби даних AuthorityLabs Підживлюйте свою аналітику даних найпотужнішими
RealWork Labs
realworklabs.com
Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви надійний постачальник домашніх послуг для роботи.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — це найшвидше рішення для управління онлайн-репутацією. Він інтегрується з 21 кращим оглядовим аналітичним сайтом. Він відображає те, що звичайні люди говорять про компанію на основі всього тексту всіх відгуків.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla - програма для автоматизації генерації потенційних клієнтів та управління маркетингом для агентств, що допомагає знаходити і аналізувати бізнес-ліди.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети продуктів включають списки - налаштування, оптимізація та керування сторінками розташування на різних каналах. Репутація – централізуйте та відповідайте на відгуки в кількох каналах. Соціальні мережі – завантажуйте, керуйте та затверджуйте локалізований вміст у масштабі. Оголошення – платні медіа та візуалізація даних на понад 100 платформах. Бронювання - програмне забезпечення для бронювання та призначення зустрічей, створене спеціально для франшиз.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для оптимізації місцевого SEO, що допомагає бізнесу покращити видимість у пошуку та керувати відгуками та інформацією про компанію.
Partoo
partoo.co
Partoo допомагає компаніям покращувати видимість в Інтернеті, керувати відгуками та спілкуватися з клієнтами через централізовану платформу.
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
UpCity
upcity.com
UpCity - це ресурс для зв'язку бізнесу з надійними постачальниками B2B послуг, включаючи маркетингові агенції та консультантів.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
SOCi
meetsoci.com
SOCi - це платформа для автоматизації маркетингу для бізнесів з кількома локаціями, що допомагає керувати рекламою, відгуками та соціальними мережами.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управління місцевими списками бізнесу, забезпечує точність інформації і підвищує видимість у пошукових системах.
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ваші бізнес-профілі у формі та актуальними в усіх основних онлайн-каталогах.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вами» + Пропозиції «Зроблено для вас» + Пропозиції «Зроблено вами» Кілька ключових функцій наших рекламних рішень включають: + Створення облікового запису + Конфігурація облікового запису + Моніторинг і усунення несправностей + Оптимізація каналу + Білий -звітування про мітки Кілька ключових функцій у наших рішеннях для розміщення списків включають: + Автоматизація та планування публікацій Google для компаній, що працюють у кількох локаціях + Розширене звітування про статистичні дані Google Business Profile на основі Google Looker + Імпорт відгуків Google для всіх філій на один екран за допомогою можливість відповідати на відгуки + Автоматична синхронізація даних про місцезнаходження з основними онлайн-каталогами та агрегаторами даних у мережі та забезпечення блокування всіх дублікатів списків
Vendasta
vendasta.com
Vendasta - це платформа для управління цифровими продуктами та послугами, що дозволяє агентствам та бізнесу ефективно управляти своїми рішеннями для клієнтів.
Thryv
thryv.com
Thryv - це програма для управління малим бізнесом, що допомагає організувати комунікацію з клієнтами, обробку платежів і планування зустрічей.
Solocal
solocal.com
Solocal - це платформа для управління інформацією про магазини, покращення SEO, моніторингу відгуків та реклами, що підтримує компанії в онлайн-присутності.
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