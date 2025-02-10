Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

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«Програмне забезпечення для місцевого маркетингу» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям оптимізувати свої маркетингові зусилля на місцевому рівні, орієнтуючись на конкретні географічні регіони або громади. Ці інструменти особливо корисні для компаній, які мають фізичні місцезнаходження, або тих, хто прагне орієнтуватися на клієнтів у певному регіоні чи місцевості.
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Google My Business
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IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — це багатогранна платформа для пошукових пошукових систем і ключових слів, яка пропонує низку інструментів для посилення цифрових маркетингових зусиль: - Масова перевірка ключових слів: дає змогу одночасно перевіряти кілька ключових слів, включаючи значення масового заголовка Allintitle і золотого перетину ключових слів із геолокацією в реальному часі. чи мовної специфіки. - Масова перевірка заголовків і ключових слів золотого перерізу: пропонує вбудований калькулятор KGR для пошуку простих у рейтингу, низькоконкурентоспроможних ключових слів за допомогою золотого перетину ключового слова. - KW Explorer: Допомагає знайти довгі ключові слова та запитання для будь-якого початкового ключового слова, включаючи кластеризацію та ідентифікацію мети пошуку. - Аналіз розбіжностей у рейтингу: дозволяє порівнювати аналіз ключових слів на п’яти веб-сайтах, допомагаючи розробляти стратегію SEO-контенту. - SERP Tracker: відстежує позиції ключових слів у основних пошукових системах, підтримуючи стратегічні коригування SEO. - Інструмент «Люди також запитують»: надає запитання в режимі реального часу щодо будь-якого ключового слова з Google, Bing і Yahoo, підвищуючи релевантність вмісту. - Пошук ніш: визначає популярні ніші та теми, інформуючи користувачів про галузеві тенденції та запити споживачів. - Інтеграція Google/Bing Search Console: полегшує регулярний імпорт ключових слів із пошукових консолей, пропонуючи поглиблену інформацію та аналіз. - Інструмент Writer Assistant: використовує штучний інтелект, щоб надавати поради щодо оптимізації вмісту на основі успішного вмісту Google. - Інструмент розриву зворотних посилань: допомагає виявити можливості створення посилань шляхом порівняння профілів зворотних посилань із профілями конкурентів. Ці інструменти разом роблять Allintitle.co комплексним рішенням для дослідження ключових слів, оптимізації SEO та розробки вмісту.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — це програмне забезпечення для веб-оптимізації пошукових систем, яке відстежує рейтинги, виконує аудит веб-сайтів, відстежує зворотні посилання конкурентів, створює фірмові звіти та багато інших речей, пов’язаних з оптимізацією пошукових систем.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — це платформа програмного забезпечення для оптимізації пошукових систем і маркетингу як послуги (SaaS), розроблена для агентств і доступна для будь-якої компанії з цифрового маркетингу чи штатного спеціаліста. Всеохоплююча онлайн-маркетингова платформа Rank Ranger відстежує та контролює органічні, місцеві, мобільні рейтинги, рейтинг додатків і відео в сотнях пошукових систем, перевіряє та відстежує дані зворотних посилань, а також включає інтеграцію маркетингових показників із широкого спектру програмного забезпечення та служб сторонніх розробників. Повністю персоналізовані варіанти звітування 100% white label включають фірмову панель веб-маркетингу з функцією перетягування, яку можна налаштувати відповідно до дизайну будь-якого сайту, а також панелі інструментів клієнта єдиного входу, використання користувацьких URL-адрес і автоматичне планування фірмових PDF звіти.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — це інструмент відстеження локального рейтингу з унікальним візуальним переглядом результатів локальної пошукової системи. Порівняйте свою позицію в рейтингу з місцевими конкурентами в таблиці. Відстежуйте свою ефективність у Google 3-pack і вносьте корективи, щоб підвищити видимість пошуку.
Obenan
obenan.com
Obenan – це автоматизований помічник із цифрового маркетингу, призначений для оптимізації й оптимізації онлайн-маркетингу для компаній будь-якого розміру. Використовуючи вдосконалені алгоритми та штучний інтелект (AI), він пропонує персоналізовані маркетингові стратегії, автоматизує розповсюдження вмісту Google і надає глибоку аналітику для відстеження ефективності. Його зручний інтерфейс дозволяє легко налаштовувати та керувати, дозволяючи компаніям ефективно охоплювати свою цільову аудиторію, підвищувати залучення та стимулювати продажі з мінімальним ручним втручанням. Obenan втілює майбутнє цифрового маркетингу, пропонуючи масштабоване, економічно ефективне рішення для досягнення маркетингових цілей у цифрову еру.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — це перший у своєму роді інструмент відстеження рейтингу та незамінний візуал для місцевої SEO-аналітики.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — це вузькоспеціалізоване рішення для відстеження рейтингу SEO та створення звітів для SEO-агенцій, спеціалістів із SEO, внутрішніх відділів SEO та власників веб-сайтів. Він має найточніший алгоритм серед будь-яких інших інструментів для відстеження рейтингу або універсальних інструментів для оптимізації пошукових систем, а широкі різноманітні параметри звітності зроблять вас, ваших товаришів по команді та ваших клієнтів задоволеними! Для SEO агентств звітність PRT перед клієнтами підвищить їхню довіру, а отже – утримання. Вигода для вашого бізнесу неоціненна. Незалежно від того, чи це додаток до вашого багатофункціонального інструменту SEO (з базовою функцією відстеження позиції), чи якщо ви не задоволені своїм поточним інструментом відстеження рейтингу, ви можете надати ProRankTracker® безкоштовний тест-драйв і побачити, що він може для вас зробити .
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, на яких ви можете представити свій бізнес
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone збільшує охоплення за рахунок підвищення цифрового досвіду та видимості вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами та середніми компаніями різних галузей. Дізнайтеся, як ви можете використати наші перевірені підходи, на www.milestoneinternet.com або напишіть нам на [email protected]
Insites
insites.com
Insites — це інструмент SEO-аудиту, розроблений спеціально для агентств цифрового маркетингу, які хочуть отримати більше потенційних клієнтів, залучити більше бізнесу та виконати свої обіцянки. Insites — це єдина платформа для оптимізації пошукових систем, яка... Показати більше дає вам повну картину ефективності вашого клієнта менш ніж за 60 секунд. Він охоплює всі аспекти цифрового маркетингу, від локального SEO, від PPC до Google Core Web Vitals – у нас є все це в єдиному, легкому для розуміння аудиті SEO. Insites створює красиві фірмові звіти про пошукову оптимізацію, якими ви можете поділитися зі своїми клієнтами. Він інтегрується з вашими наявними інструментами продажів, такими як Salesforce, Hubspot тощо. Але це лише початок. Insites можуть допомогти вам залучити потенційних клієнтів за допомогою унікального рішення для вхідного маркетингу та розширити наявні списки контактів за допомогою складної бізнес-аналітики. Ми розробили Insites, щоб запропонувати користувачам споживчий рівень з архітектурою корпоративного рівня. Це означає, що програмне забезпечення настільки просте у використанні, що вам не потрібен посібник і звіти простою англійською мовою, яку може зрозуміти кожен. Якщо ви хочете дізнатися більше про Insites і домовитися про демонстрацію з нашими експертами, зв’яжіться.
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити та перемогти своїх конкурентів, спрощуючи для ваших клієнтів: - Знайти та знайти вас - Зв'язатися з вами в будь-який час - Надіслати вам текстове повідомлення для пропозиції - Запланувати послугу - Оплатити вашу послугу - Залишити онлайн-огляд OneLocal — це універсальний магазин для всіх ваших маркетингових потреб. Отримайте доступ до всіх маркетингових інструментів, які вам потрібні, з однієї інформаційної панелі та відданого фахівця з маркетингу, який поруч із вами на кожному кроці. Щоб дізнатися більше про OneLocal, відвідайте: https://onelocal.com/
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає компаніям-агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітами з однієї централізованої платформи MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кількох місцях, швидко та легко створювати географічно орієнтовану рекламу Facebook. MavSocial підтримує Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Business Profiles і Tumblr.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — найточніший глобальний і локальний трекер рейтингу на ринку. Його розроблено, щоб заощадити години часу професіоналам SEO, зробивши точні дані рейтингу більш доступними.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це інструмент для відстеження рейтингу ключових слів на рівні підприємства. Ми збираємо дані з усієї пошукової системи, що дає вам змогу побачити, як ви порівнюєте себе з усіма конкурентами. Ви можете побачити, якому домену та конкретній URL-адресі належать усі рекомендовані фрагменти, списки локальних пакетів, списки відеопакетів тощо. Окрім звітів про позицію в рейтингу, ми повідомляємо вам, скільки пікселів нижче на сторінці розташовано ваш лістинг і скільки нерухомого майна ваш список займає в пікселях у верхній частині сторінки. Ми відстежуємо понад 400 точок даних із пошукової видачі, що означає, що ви можете дізнатися, які домени мають найбільше посилань на сайти, схему поширених запитань, схему цін/оглядів/рейтингів тощо.
Storemapper
storemapper.com
Тисячі компаній покладаються на Storemapper, щоб допомогти клієнтам знайти їхні продукти та послуги. Він простий у встановленні, налаштовується та, як доведено, сприяє збільшенню продажів.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — це програмне забезпечення, яке дозволяє компаніям створювати та керувати локаторами магазинів, локаторами товарів та іншими типами карт. Це потужний і гнучкий інструмент, простий у використанні та не потребує жодних знань програмування. WP Maps можна використовувати для додавання кількох місць на карти, створення спеціальних маркерів і міток, додавання фільтрів і шарів до карт, налаштування зовнішнього вигляду карт і інтеграції з іншим програмним забезпеченням, таким як Google Maps і Salesforce. Щоб дізнатися більше про WP Maps, відвідайте наш веб-сайт wpmaps.com
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Допоможіть відвідувачам знайти ваш магазин. Безкоштовне програмне забезпечення для пошуку магазинів/пошуку дилерів/пошуку Zip/пошуку продуктів за допомогою карт Google. AIO Store Locator — це найпростіший спосіб максимізувати охоплення вашого веб-сайту за допомогою ідеально функціонального засобу пошуку магазинів або безкоштовного пошуку поштових індексів. Це дуже проста в налаштуванні, готова до використання та повністю налаштована служба пошуку магазинів/дилерів/поштового індексу, яка надає неоціненну послугу існуючим і потенційним клієнтам. І немає програмного забезпечення для завантаження чи встановлення. Заощаджуйте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. AIO допомагає вашим клієнтам досягти вашого порога. Ціна: • У нас є назавжди безкоштовний план • Оскільки ми звернулися до вас, з вас не стягуватиметься плата принаймні протягом шести місяців, навіть якщо ви вирішите скористатися нашими преміальними планами • Ми пропонуємо найнижчу ціну, гарантовану в усіх галузях (дозвольте нам знайте, чи знайдете десь дешевше) Продуктивність: • Ми використовуємо найшвидшу техніку візуалізації, яка завантажуватиме ваші веб-сторінки ще швидше • Ми не використовуємо iFrame, якщо це не зазначено замовником • Ми розмістили наші сервери на AWS, що гарантує 99,99% безвідмовної роботи • Ми використовуйте служби визначення місцезнаходження на карті Google для найточнішої аналітики: • Ми надамо вам найкращу аналітику даних. Ми також можемо допомогти вам налаштувати його під вас Хостинг: • Ми надамо вам безкоштовний SSL-сертифікат і персоналізований хостинг у разі необхідності Підтримка: • Ви можете зв’язатися з нами в будь-який час 24*7*365 • Ми також можемо допомогти вам у налаштуванні ( стиль, панель результатів тощо) до вашого рівня задоволеності в преміальних планах
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Повнофункціональна служба пошуку магазинів, яку неймовірно швидко та легко налаштувати, додати місцезнаходження та вставити на ваш веб-сайт. Завантажте свої місцезнаходження за допомогою файлів CSV або Excel або, якщо хочете, скористайтеся нашим API на основі REST для керування місцезнаходженням. Повністю підтримує всі основні CRM, включаючи Shopify, Squarespace, Facebook, Joomla та Wordpress, і повністю налаштовується, включаючи спеціальні карти Google і маркери. Усі плани дозволяють абсолютно необмежене та необмежене використання.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка зв’язує CPG з роздрібними торговцями, перетворюючи інструменти, які можна придбати в магазин, у практичну інформацію, що стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для покупок, посилання для покупок і Pear Connect, у поєднанні з корисною інформацією та даними про продажі надають брендам CPG інфраструктуру для стратегічного підвищення обізнаності, випробування, повторних покупок і швидкості продажів у роздрібній торгівлі. Платформа Pear надає брендам доступні для покупок інструменти та дані про повну послідовність дій, необхідні для використання ефективної маркетингової тактики DTC у роздрібній торгівлі.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator містить одне з найкращих програм для пошуку магазинів на ринку. Це дозволяє користувачам шукати, відображати та керувати кількома місцями на вашому веб-сайті в дуже зручному та легкому вигляді... Показати більше y. Програмне забезпечення для пошуку магазинів MetaLocator має понад 300 функцій і є програмним забезпеченням для пошуку з широкими можливостями конфігурації, яке постачається з готовими до використання шаблонами, які використовують розумні параметри за замовчуванням. Користувачі можуть розвинути свої налаштування локатора, занурившись у налаштування HTML, CSS або API.
Center.ai
center.ai
Center.ai допоможе вам збільшити трафік у ваших фізичних магазинах завдяки кращій видимості та репутації на Картах Google. За допомогою Center.ai ви не лише заощадите час на повсякденному управлінні записами на Картах Google, але й проаналізуєте свої рейтинги порівняно з конкурентами та ефективніше підвищите видимість своїх записів на Картах Google, що, зрештою, призведе до більше клієнтів і більший дохід.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — це програмне забезпечення для пошуку магазинів, яке дозволяє створювати, редагувати, налаштовувати та публікувати на веб-сайті та в соціальних мережах пошуковик магазинів.
Woosmap
woosmap.com
Скористайтеся картографією, пошуком адреси, геокодуванням, обчисленням відстані, картами, мобільним визначенням позиції, системами пошуку місцезнаходження тощо, щоб впроваджувати інновації, підвищувати коефіцієнт конверсії та пропонувати швидші цифрові подорожі.
Storepoint
storepoint.co
Чудова програма пошуку магазинів, налаштована для вашого веб-сайту. Створіть засіб пошуку магазинів для свого веб-сайту за лічені хвилини. Простий у встановленні, повністю настроюється та працює з усіма веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Сучасний віджет пошуку магазинів для сучасних брендів. Чудові налаштування – виберіть серед надійних варіантів тем, кольорів і шрифтів, щоб найкраще відповідати вашому бренду. Зробіть свій досвід картографування власним. Вбудований засіб пошуку магазинів – скопіюйте та вставте найкращий у своєму класі засіб пошуку магазинів на свій веб-сайт за лічені хвилини. Відкрийте за допомогою посилання або вставте його на сторінку. Потужні функції картографування – встановлюйте посилання на місцезнаходження, автоматизуйте маршрути для відвідувачів і додавайте спеціальний вміст за допомогою надійного редактора карт і конфігурацій.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker дозволяє користувачам переглядати SERP пошукових систем (сторінки результатів пошуку) як локальний користувач у понад 50 000 місцях по всьому світу.
MikMak
mikmak.com
MikMak є провідною глобальною платформою для прискорення електронної комерції для багатоканальних брендів і надає аналітику та програмне забезпечення для підтримки електронної комерції, щоб допомогти виробникам продуктів і компаніям CPG зрозуміти поведінку своїх споживачів в Інтернеті, визначити найкраще використання маркетингових доларів і стимулювати онлайн-продажі.
StoreRocket
storerocket.io
Розслабтеся – мати гарно розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту стало ще простіше. Завдяки простому встановленню, потужним функціям і повній аналітиці StoreRocket дозволяє залучати більше клієнтів до ваших місць, як ніколи раніше. Перший крок у взаємодії з клієнтами починається прямо на вашому веб-сайті. Підвищте свій рівень пошуку магазинів сьогодні.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
TrackRight
trackright.com
TrackRight — це інструмент відстеження ефективності цифрового маркетингу, який спеціалізується на рішеннях для локального оптимізації пошукових систем і відстеження потенційних клієнтів, а також пропонує клієнтську інформаційну панель, щоб ви та ваші клієнти завжди знали про ефективність вашої кампанії.
Nurch
nurch.io
Nurch — це комплексне програмне рішення, яке допомагає місцевим підприємствам знаходити в результатах пошуку, отримувати більше відгуків і перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — це місцевий інструмент для оптимізації пошукових систем, розроблений для підвищення видимості та репутації компаній у Google в Інтернеті. Він централізує бізнес-профілі в Google Мій бізнес, керує оглядами за допомогою штучного інтелекту та пропонує локальну аналітику та публікацію вмісту, щоб залучити онлайн-трафік до фізичних магазинів.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Програмне забезпечення для відстеження рейтингу SEO, яке є надійним і точним. Нашому провідному програмному забезпеченню SEO довіряють маркетологи в усьому світі. Використовуйте рейтинг пошукової системи та дані ключових слів, щоб автоматизувати свій моніторинг SEO, відстежувати локальні та мобільні рейтинги та відновлювати ненадані ключові слова. Без завантажень. . Жодних контрактів. Почніть безкоштовну пробну версію зараз Лідери галузі вибирають AuthorityLabs AuthorityLabs Solutions Дані SEO для кожного бізнесу AuthorityLabs Rank Tracker Відстежуйте ефективність SEO за допомогою надійних і точних даних про ключові слова. Автоматизуйте відстеження локального рейтингу та мобільного рейтингу за допомогою щоденних звітів. Відновити (не надається) органічні ключові слова. Дізнайтеся більше. Служби даних AuthorityLabs Підживлюйте свою аналітику даних найпотужнішими
RealWork Labs
realworklabs.com
Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви надійний постачальник домашніх послуг для роботи.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — це найшвидше рішення для управління онлайн-репутацією. Він інтегрується з 21 кращим оглядовим аналітичним сайтом. Він відображає те, що звичайні люди говорять про компанію на основі всього тексту всіх відгуків.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — це спеціальна локальна платформа SEO. Його потужні локальні інструменти та звіти про пошукову оптимізацію дозволяють агентствам і брендам покращувати місцеві рейтинги, генерувати більше трафіку та потенційних клієнтів із локального пошуку, а також керувати відгуками/репутацією. Понад 5000 інноваційних агенцій і брендів, як-от iProspect, Mediacom, Hilton та Ikea, довіряють BrightLocal покращити видимість у локальному пошуку за допомогою провідної в галузі платформи. Ці компанії досягають цього за допомогою аудитів і звітів SEO від BrightLocal, служби лістингу та інструментів керування, а також свого рішення для керування онлайн-репутацією. Завдяки BrightLocal клієнти отримують кращі результати локального пошуку, економлять значну частину часу та мають чистіший спосіб продемонструвати успіх локального пошуку ключовим зацікавленим сторонам. Плани починаються від 39 доларів США на місяць, доступна безкоштовна 14-денна пробна версія без картки. Серед багатьох нагород аудиторія користувачів G2 визнала BrightLocal лідером програмного забезпечення літа 2023 у чотирьох категоріях: - Керування місцевими лістингами - Місцеве SEO - Локальний маркетинг - Керування онлайн-репутацією
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети продуктів включають списки - налаштування, оптимізація та керування сторінками розташування на різних каналах. Репутація – централізуйте та відповідайте на відгуки в кількох каналах. Соціальні мережі – завантажуйте, керуйте та затверджуйте локалізований вміст у масштабі. Оголошення – платні медіа та візуалізація даних на понад 100 платформах. Бронювання - програмне забезпечення для бронювання та призначення зустрічей, створене спеціально для франшиз.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO є лідером у сфері місцевого маркетингу для корпоративних брендів, що працює на платформі Local Experience (LX) – комплексному, повністю інтегрованому наборі готових рішень для локального маркетингу та взаємодії з клієнтами (CX), які забезпечують ефектну гіперлокальну роботу в масштабі для всього бренду. наявність. Провідні світові бренди різних локацій – роздрібні торговці, ресторани, заклади гостинності, фінансові послуги, охорона здоров’я тощо – покладаються на перевірену технологію Rio SEO та досвід місцевого маркетингу, щоб збільшити видимість і вмотивований, вимірний трафік в Інтернеті та фізичних місцях. Rio SEO є компанією PG Forsta.
Partoo
partoo.co
Наша місія Partoo — зробити бізнес більш помітним в Інтернеті, покращити його електронну репутацію та допомогти їм отримати більше клієнтів. Наше комплексне рішення дає змогу приймати стратегічні рішення за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей, дозволяючи особам, які приймають рішення, вимірювати рентабельність інвестицій і підтримувати тривалі відносини з клієнтами. Partoo співпрацює з широким колом місцевих і міжнародних компаній у різних галузях, включаючи малий і середній бізнес, а також великі корпорації, такі як McDonald's, Toyota, Carrefour і Sports Direct. Простота нашого рішення для локального лістингу дозволяє компаніям керувати інструментом як на локальному рівні, так і на рівні бренду. Partoo може похвалитися командою з понад 400 професіоналів і обслуговує понад 400 клієнтів у понад 100 країнах. Детальна інформація про продукти. Partoo допомагає компаніям розвиватися за допомогою таких продуктів, досягаючи своїх 3 цілей: «Знайти», «Обрати» та «Залучити клієнтів». Знайдіть: - Керування присутністю: автоматично транслюйте інформацію про ваші магазини в головних каталогах, GPS, пошукових системах, соціальних мережах і на веб-сайтах громадської думки. - Store Locator: оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою Store Locator і настроюваних сторінок для кожного місця. Зробіть свою торгову точку виділяючою за запитами, пов’язаними з вашою діяльністю. Отримайте вибір: - Керування відгуками: централізуйте відгуки, залишені у ваших записах, незалежно від того, надходять вони з Google, TripAdvisor чи Facebook. Отримуйте регулярні звіти, аналізуйте їх і відповідайте з єдиного інтерфейсу. - Підсилювач відгуків: заохочуйте задоволених клієнтів залишати позитивні відгуки в Google Business Profile за допомогою SMS-запрошень. Залучайте клієнтів: - Повідомлення: централізуйте повідомлення, отримані з Google Business Profile, Facebook Messenger і Instagram, і легко відповідайте на них централізовано або локально!
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
GoSite
gosite.com
GoSite створює спрощену технологію для малих підприємств, які рухають економіку Америки. Наше програмне забезпечення дає їм змогу мати все необхідне в одному місці для зв’язку зі своїми клієнтами в цифрову еру. Наш хмарний набір мобільних і веб-інструментів змінює те, як наші клієнти ведуть свій бізнес у дорозі та будь-де.
UpCity
upcity.com
UpCity — це ресурс, який допомагає підключати підприємства до постачальників послуг B2B, яким вони можуть довіряти. Ми створюємо та розширюємо можливості успішних відносин між компаніями та постачальниками послуг. Маючи понад 70 000 зареєстрованих постачальників — від маркетингових агентств до бухгалтерських фірм до консультантів з кадрів і багатьох інших — майже 2 мільйони компаній (і їх кількість зростає) відвідали UpCity, щоб визначити найкращого партнера для своїх потреб. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти успішним відносинам, тому ми створили наш власний рейтинг рекомендованості на основі даних, який допоможе нам ранжувати та рекомендувати найкращих постачальників послуг на кожному місцевому та національному ринку.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтовані на бренд, вдосконалювалися на місцевому рівні та об’єднували дані. Завдяки використанню найкращого у своєму класі генеративного штучного інтелекту та машинного навчання платформа SOCi Genius надає підприємствам, які працюють у кількох місцях, практичну інформацію та рекомендації, одночасно автоматизуючи їхні найважливіші робочі процеси в масштабі. За допомогою SOCi компанії можуть зміцнити свою цифрову присутність у локальному пошуку та соціальних сторінках, одночасно захищаючи свою онлайн-репутацію, сприяючи покращенню залученості клієнтів і досягненню найкращих результатів на ринку. Технологія масштабованої та централізованої платформи SOCi надає всі інструменти, необхідні компаніям із кількома локаціями та багатоквартирними компаніями для керування своїми локалізованими маркетинговими зусиллями, зокрема: Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель – після входу в SOCi користувачів зустрічає високорівнева, але всеосяжна та зручна для читання інформаційна панель, яка висвітлює аналітику, ефективність вмісту в усіх місцях за допомогою SOCi, розмови та коментарі, які потребують уваги, останні огляди тощо! * Списки: підніміть видимість вашого місцевого пошуку на новий рівень, забезпечивши точну та послідовну інформацію в сотнях або тисячах бізнес-списків. * Прослуховування: знайдіть і створіть автентичну стратегію вмісту, багаті профілі аудиторії та підтвердьте рентабельність інвестицій своєї стратегії кампанії за допомогою прослуховування. Слухайте своїх конкурентів, створюйте аналіз настроїв і контент, створений користувачами, і все це за допомогою SOCi. * Локальні сторінки/локатор: запропонуйте брендований і локалізований шлях споживача, від обізнаності до конверсії, на тисячах сторінок, оптимізованих для пошуку. * Відгуки: координуйте узгоджені з брендом відповіді на відгуки, відстежуйте настрої відгуків і аналізуйте репутацію конкурентів, щоб змінити свою репутацію всюди. * Соціальна мережа: дає змогу корпоративним і місцевим командам реагувати на соціальні заходи в рамках бренду та публікувати найефективніший соціальний вміст за допомогою спрощених робочих процесів у кількох місцях. * Опитування: утримуйте та збільшуйте кількість своїх клієнтів, активно збираючи та керуючи відгуками клієнтів за допомогою найпотужнішого рішення для проведення опитувань для місцевих маркетологів. * Оголошення: розширення можливостей маркетологів, які працюють у різних місцях, для ефективного керування локалізованими соціальними рекламними кампаніями та розширеними публікаціями в 100 або 1000 місцях. * SmartBot: Стимулюйте взаємодію в режимі реального часу та створюйте потенційних клієнтів 24/7 у всіх місцях за допомогою автоматизованих чат-ботів в облікових записах Facebook Messenger і Google Business Messages, можливостей SMS. Легко створюйте локалізовані теми в масштабі за лічені хвилини та починайте збирати інформацію про клієнтів і ніколи не пропустіть потенційного потенційного клієнта. * Статистика та звітність: дізнайтеся, які локації є ефективними, а які – ні, і використовуйте цю статистику для розробки вашої локалізованої маркетингової стратегії. Налаштуйте високовізуальні, захоплюючі звіти з кількома варіантами доставки. SOCi Go (мобільний додаток): та сама основна платформа SOCi, яку ви любите, тепер на мобільному пристрої. Публікуйте вміст, відповідайте клієнтам і отримуйте сповіщення на будь-якому мобільному пристрої в будь-який час. SOCi служить інфраструктурою, на якій керуються десятки тисяч локальних сторінок. SOCi повністю інтегровано з найпопулярнішими мережами пошуку, соціальних медіа та управління репутацією, такими як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp тощо.
Uberall
uberall.com
Uberall — це маркетингова платформа для багатьох локацій, яка полегшує таким підприємствам, як ваш, бути знайденими, обраними та перетворювати пошуки на продажі. За допомогою нашого рішення керується понад 1,5 мільйона місць, а списки, якими керує Uberall, з’являються в 194 країнах.
Mobal
mobal.io
Знаходьте, залучайте та утримуйте більше клієнтів із кращими бізнес-профілями. Mobal автоматизує керування вашим бізнес-профілем, щоб ви могли зосередитися на швидшому досягненні результатів. Платформа на базі штучного інтелекту Mobals — це найпростіший і найшвидший спосіб без зусиль підтримувати ваші бізнес-профілі у формі та актуальними в усіх основних онлайн-каталогах.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вами» + Пропозиції «Зроблено для вас» + Пропозиції «Зроблено вами» Кілька ключових функцій наших рекламних рішень включають: + Створення облікового запису + Конфігурація облікового запису + Моніторинг і усунення несправностей + Оптимізація каналу + Білий -звітування про мітки Кілька ключових функцій у наших рішеннях для розміщення списків включають: + Автоматизація та планування публікацій Google для компаній, що працюють у кількох локаціях + Розширене звітування про статистичні дані Google Business Profile на основі Google Looker + Імпорт відгуків Google для всіх філій на один екран за допомогою можливість відповідати на відгуки + Автоматична синхронізація даних про місцезнаходження з основними онлайн-каталогами та агрегаторами даних у мережі та забезпечення блокування всіх дублікатів списків
Vendasta
vendasta.com
Vendasta надає наскрізну платформу електронної комерції для понад 60 000 партнерів, які продають цифрові продукти та послуги більш ніж 5,5 мільйонам малих і середніх підприємств (SMB) по всьому світу. До таких партнерів належать маркетингові агентства, незалежні постачальники програмного забезпечення (ISV) і медіакомпанії. Платформа Vendasta дозволяє цим групам легко приймати нові рішення з ринку хмарних технологій, які вони можуть продавати під власним брендом своїм клієнтам малого та середнього бізнесу. Платформа забезпечує автоматизацію маркетингу на основі штучного інтелекту, інструменти продажів та інтегровану CRM для полегшення виходу на ринок. Він також включає системи керування проектами, замовленнями та виставленням рахунків, які допомагають масштабувати роботу за допомогою роботизованої автоматизації процесів. Підприємства малого та середнього бізнесу мають один обліковий запис для всіх рішень, придбаних під брендом клієнта Vendasta. Вони користуються єдиною інтегрованою інформаційною панеллю з рецептами, контекстом і відстеженням. За допомогою інформаційної панелі Business App підприємства малого та середнього бізнесу можуть керувати інформацією та рішеннями, які роблять їхній бізнес успішним в Інтернеті.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
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