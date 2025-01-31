Програмне забезпечення для місцевого маркетингу - Найпопулярніші застосунки - Судан

SOCi

meetsoci.com

SOCi — це провідна хмара спільного маркетингу для компаній, що працюють у кількох місцях. Ми надаємо можливість таким компаніям, як Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon і Ford, автоматизувати та масштабувати свої маркетингові зусилля в усіх місцях і цифрових каналах таким чином, щоб вони були орієнтовані на бренд, вдосконалювалися на місцевому рівні та об’єднували дані. Завдяки використанню найкращого у своєму класі генеративного штучного інтелекту та машинного навчання платформа SOCi Genius надає підприємствам, які працюють у кількох місцях, практичну інформацію та рекомендації, одночасно автоматизуючи їхні найважливіші робочі процеси в масштабі. За допомогою SOCi компанії можуть зміцнити свою цифрову присутність у локальному пошуку та соціальних сторінках, одночасно захищаючи свою онлайн-репутацію, сприяючи покращенню залученості клієнтів і досягненню найкращих результатів на ринку. Технологія масштабованої та централізованої платформи SOCi надає всі інструменти, необхідні компаніям із кількома локаціями та багатоквартирними компаніями для керування своїми локалізованими маркетинговими зусиллями, зокрема: Інтуїтивно зрозуміла інформаційна панель – після входу в SOCi користувачів зустрічає високорівнева, але всеосяжна та зручна для читання інформаційна панель, яка висвітлює аналітику, ефективність вмісту в усіх місцях за допомогою SOCi, розмови та коментарі, які потребують уваги, останні огляди тощо! * Списки: підніміть видимість вашого місцевого пошуку на новий рівень, забезпечивши точну та послідовну інформацію в сотнях або тисячах бізнес-списків. * Прослуховування: знайдіть і створіть автентичну стратегію вмісту, багаті профілі аудиторії та підтвердьте рентабельність інвестицій своєї стратегії кампанії за допомогою прослуховування. Слухайте своїх конкурентів, створюйте аналіз настроїв і контент, створений користувачами, і все це за допомогою SOCi. * Локальні сторінки/локатор: запропонуйте брендований і локалізований шлях споживача, від обізнаності до конверсії, на тисячах сторінок, оптимізованих для пошуку. * Відгуки: координуйте узгоджені з брендом відповіді на відгуки, відстежуйте настрої відгуків і аналізуйте репутацію конкурентів, щоб змінити свою репутацію всюди. * Соціальна мережа: дає змогу корпоративним і місцевим командам реагувати на соціальні заходи в рамках бренду та публікувати найефективніший соціальний вміст за допомогою спрощених робочих процесів у кількох місцях. * Опитування: утримуйте та збільшуйте кількість своїх клієнтів, активно збираючи та керуючи відгуками клієнтів за допомогою найпотужнішого рішення для проведення опитувань для місцевих маркетологів. * Оголошення: розширення можливостей маркетологів, які працюють у різних місцях, для ефективного керування локалізованими соціальними рекламними кампаніями та розширеними публікаціями в 100 або 1000 місцях. * SmartBot: Стимулюйте взаємодію в режимі реального часу та створюйте потенційних клієнтів 24/7 у всіх місцях за допомогою автоматизованих чат-ботів в облікових записах Facebook Messenger і Google Business Messages, можливостей SMS. Легко створюйте локалізовані теми в масштабі за лічені хвилини та починайте збирати інформацію про клієнтів і ніколи не пропустіть потенційного потенційного клієнта. * Статистика та звітність: дізнайтеся, які локації є ефективними, а які – ні, і використовуйте цю статистику для розробки вашої локалізованої маркетингової стратегії. Налаштуйте високовізуальні, захоплюючі звіти з кількома варіантами доставки. SOCi Go (мобільний додаток): та сама основна платформа SOCi, яку ви любите, тепер на мобільному пристрої. Публікуйте вміст, відповідайте клієнтам і отримуйте сповіщення на будь-якому мобільному пристрої в будь-який час. SOCi служить інфраструктурою, на якій керуються десятки тисяч локальних сторінок. SOCi повністю інтегровано з найпопулярнішими мережами пошуку, соціальних медіа та управління репутацією, такими як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp тощо.